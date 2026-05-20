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Guatemala entrega en extradición a EEUU a “El Cachetes”, hombre vinculado al Cártel de Sinaloa

Fue detenido a finales de febrero pasado

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Guatemala entrega en a EEUU a "El Cachetes", hombre vinculado al Cártel de Sinaloa
El hombre es requerido por las autoridades de EEUU (X/@mingobguate)

Las autoridades de Guatemala informaron sobre la entrega en extradición a Estados Unidos de un sujeto que estaría relacionado con actividades del crimen organizado. Los reportes periodísticos indican que estaba relacionado con el Cártel de Sinaloa.

“Tras cumplir con los procesos jurídicos en Guatemala, el extraditable Audias Juncos Vásquez, alias “Cachetes”, fue entregado a la justicia de EE.UU. para responder ante un tribunal de ese país por delitos relacionados al narcotráfico“, es parte del mensaje de las autoridades guatemaltecas compartido el 19 de mayo.

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El hombre fue detenido el pasado 26 de febrero en San Marcos durante un operativo de la Policía de Guatemala, mientras que la entrega a las autoridades de EEUU fue realizada el 19 de mayo.

Señalado por reclutar elementos de la Marina de Guatemala

Las investigaciones establecen que Juncos Vásquez integraba una organización criminal activa desde 2022 con operaciones que abarcan el corredor entre México y Guatemala.

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Primer plano de las manos de una mujer unidas por esposas metálicas, mostrando la textura de la piel y el brillo del metal.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En dicha ocasión, las autoridades lo señalaron, además, como el presunto responsable de reclutar marinos guatemaltecos para el transporte de drogas por vía marítima, una función que habría desempeñado dentro de un esquema más amplio orientado a escalar el volumen y alcance de sus actividades ilícitas.

El caso, según destacan los informes de la agencia EFE, refleja la dinámica de los grupos transnacionales que utilizan Guatemala como punto estratégico para el traslado de cargamentos ilícitos desde Suramérica hacia territorio estadounidense.

La ubicación geográfica del país, con rutas marítimas y terrestres que convergen en la frontera con México, lo ha convertido en un eslabón dentro de las cadenas logísticas de los carteles internacionales.

La Fiscalía de Guatemala advirtió que estas redes reclutan regularmente personal local especializado —como marinos— para garantizar el transporte y la entrega de grandes volúmenes de cocaína. La estructura identificada desde 2022 refuerza las alertas sobre la sofisticación y la persistencia de estos grupos en la región centroamericana.

El caso de “Don Darío”

Por su parte, en enero pasado, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala difundió la búsqueda a través de su cuenta de X, donde publicó la imagen del sujeto, conocido bajo los alias Don Darío, Molis, Sombrero y Botas.

Quién es “Don Darío”, el capo guatemalteco buscado por EEUU con nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa
Es requerido por las autoridades de EEUU (X/@usembassyguate)

Los cargos en su contra incluyen conspiración internacional de narcotráfico, intentos de importación ilegal de cocaína a territorio estadounidense y distribución de drogas a bordo de una embarcación. El último registro de su paradero lo ubica en Agua Zarca, en el departamento de Huehuetenango, en la región noroccidental de Guatemala.

El Departamento de Estado señala a Molina López como el responsable de supervisar la totalidad de las operaciones de tráfico de drogas de Los Huistas, organización que opera principalmente en la región de Huehuetenango. Además, se le atribuye el control del traslado sistemático de millones de dólares en ganancias del narcotráfico desde México hacia Guatemala. Según las investigaciones, el grupo actúa como proveedor del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

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