Golpe de más de 300 millones de pesos al narco: aseguran laboratorio clandestino en Huitzilac, Morelos

Las instalaciones aseguradas (SSPC)

Elementos de seguridad hallaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas en Morelos, con el aseguramiento de las instalaciones las autoridades calculan una afectación millonaria a las estructuras criminales.

La ubicación del laboratorio fue informada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como parte de las acciones relevantes del 18 de mayo.

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Fue en el municipio de Huitzilac que diversos elementos de seguridad efectuaron la desarticulación del laboratorio como resultado de un cateo en el que fue hallado un reactor de síntesis orgánica, un arma larga, dos cargadores, una granada de mano, además de diversas sustancias químicas.

Una afectación de más de 300 millones de pesos

Según el reporte de las autoridades federales, la desarticulación de las instalaciones representa una afectación de más de 300 millones de pesos.

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(SSPC)

El material compartido por las autoridades muestra algunos de los indicios encontrados, entre ellos una carreta, una parrilla eléctrica y demás utensilios.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 361 millones de pesos”, es parte del informe de la institución encabezada por Omar García Harfuch.

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En el cateo que resultó en el hallazgo del laboratorio participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía y Policía estatales.

Aseguramiento de laboratorio en Yautepec

Por su parte, en octubre de 2025 las autoridades informaron sobre e hallazgo de un laboratorio de metanfetamina en el municipio de Yautepec, en terrenos agrestes del Camino a Rancho Las Iguanas, en la localidad de Granjas Agrícolas.

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Según datos de la SSPC, el aseguramiento del sitio se tradujo en una afectación de 2 mil 073 millones de pesos. El lugar revisado contaba con instalaciones en las que había conexiones eléctricas, suministro de agua e incluso una fosa séptica.

Los residuos eran vertidos en la naturaleza (SSPC Morelos)

El grupo delictivo que estaría detrás del laboratorio

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, comentó en un encuentro con medios que ha sido detectada una organización delictiva en la zona donde fue hallado el laboratorio de metanfetamina, el cual habría generado ganancias de más de 300 millones de pesos al mes.

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“En esa zona opera un grupo delictivo con presencia en Jiutepec y en Yautepec de Los Linos“, destacó el funcionario. En el lugar había:

5 bultos con aproximadamente 25 kilogramos de presunto peróxido orgánico

70 kilogramos de una sustancia granulada blanca

175 kilogramos de un compuesto ácido

31 garrafas con un total de mil 550 litros de líquido espeso e incoloro

Numerosas unidades de contenedores y garrafas sumando varios miles de litros de sustancias químicas

10 tanques de gas de 30 kilogramos cada uno.