Directiva de Cruz Azul habría presentado queja por la designación arbitral: inicia la polémica previo a la final

Directiva de Cruz Azul habría presentado queja por la designación arbitral (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La inconformidad de Cruz Azul por el arbitraje en la final de la Liga MX ha encendido la tensión en el futbol mexicano a pocos días del partido decisivo ante Pumas. El club cementero habría presentado una queja formal por la designación de Daniel Quintero Huitrón como árbitro central para la final del domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul habría manifestado su rechazo a la elección arbitral tras recordar dos situaciones específicas ocurridas en el duelo de la Fecha 11 de la fase regular ante el Club Universidad, de acuerdo con lo que reportó León Lecanda de ESPN.

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El club considera que se les sancionó un penalti por una falta inexistente, que terminó en gol para los universitarios, e hizo referencia a un video donde el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, elogió efusivamente al mismo árbitro tras ese partido, lo cual, desde la perspectiva de la directiva, pone en entredicho la imparcialidad para el duelo por el campeonato.

Daniel Quintero Huitrón es el árbitro asignado para impartir justicia en CU

El club también argumentó que existe un antecedente reciente en el que Pumas logró cambiar al árbitro designado para la semifinal de ida contra Pachuca, situación atendida por la Comisión de Árbitros, y sumó inquietud por la repetición de equipos arbitrales entre la semifinal y la final, ya que los mismos asistentes y cuerpo arbitral asignados para la semifinal vuelven a aparecer en el partido definitivo. Para la directiva cementera, esto genera desconfianza y puede aumentar el escrutinio sobre el papel arbitral.

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Perfil del árbitro central designado para la final

Daniel Quintero Huitrón estará a cargo de dirigir la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul. Como árbitro central, ha estado presente en partidos de alta exigencia, aunque su labor fue señalada por la directiva celeste tras la jugada polémica del penalti marcado a favor de los universitarios en la fecha 11, acción que consideran determinante en el marcador 2-2 obtenido en ese encuentro.

Estos antecedentes elevan la presión sobre su desempeño, ya que el partido del domingo es visto como un examen de su capacidad para mantener la equidad y evitar controversias en la definición del título de la Liga MX.

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REUTERS/Eloisa Sánchez

El equipo arbitral estará conformado por Guillermo Pacheco Larios y Michel Caballero Galicia como asistentes; la continuidad de estos nombres respecto a la fase semifinal refuerza la percepción de falta de rotación en los nombramientos para partidos clave.

Posición de la Comisión de Árbitros ante la queja de Cruz Azul

Hasta el momento, la Comisión de Árbitros no ha dado una postura pública sobre la queja presentada por Cruz Azul. Se espera un análisis por parte de la Comisión Disciplinaria para evaluar el caso y determinar si habrá cambios en las designaciones para la final.

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No hay reportes de quejas similares formalizadas en finales recientes. Esta situación, junto con la falta de pronunciamientos oficiales, ha mantenido la expectativa entre las aficiones de ambos equipos de cara al encuentro más importante del semestre.