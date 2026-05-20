De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

El mexicano es accionista del club.

El Rangers de Andorra, liderado por Marco Fabián y con una base de futbolistas mexicanos, consiguió su clasificación a las rondas previas de la UEFA Conference League 2026-2027, tras concluir la temporada en el tercer lugar de la Primera División andorrana.

Gracias a un proyecto institucional que ha transformado el panorama para futbolistas y entrenadores mexicanos fuera de la Liga MX en poco más de dos años, el club queda a la espera de la aprobación administrativa definitiva para oficializar su plaza en competiciones internacionales.

PUBLICIDAD

Presencia mexicana que competirá en el torneo europeo

El equipo dirigido y presidido por Marco Fabián cuenta actualmente con una base de entre nueve y once futbolistas mexicanos en su plantilla, muestra clara de la intención de convertir al club en una vitrina europea para quienes han perdido protagonismo en el futbol mexicano.

La Primera División de Andorra permite una alineación regular de estos elementos gracias a la ausencia de restricciones para extranjeros.

PUBLICIDAD

El objetivo es que el talento mexicano compita en condiciones europeas, frente a rivales de países como Malta, Chipre o Montenegro, ganando visibilidad ante clubes de mayor jerarquía en el continente.

Para alcanzar la fase de grupos del torneo, el Rangers deberá superar cuatro eliminatorias.

PUBLICIDAD

Esta meta requiere atravesar todas las rondas previas de la competencia, una exigencia relevante para un plantel de juventud.

Fabián explicó que el crecimiento institucional del club desde su llegada fue determinante para este avance, pues se logró el ascenso al máximo circuito local de forma acelerada.

PUBLICIDAD

Recientemente se vio a Fabián en el juego en el que Leyendas de México vencieron 3-2 en penales a las Leyendas Internacionales de la FIFA en el Estadio BBVA. (Instagram/ @marcofabian_10)

Un proyecto deportivo con ADN mexicano

La directiva y el cuerpo técnico de los Rangers de Andorra también llevan sello mexicano. Jaime Durán, con trayectoria reciente en el Atlético La Paz de la Liga de Expansión MX, dirige al equipo.

Además, Iván Ramírez como preparador físico, Enrique Guzmán como auxiliar y Giovanni Ramírez en la dirección deportiva participan en este esquema que apuesta por la reconstrucción de carreras mexicanas.

PUBLICIDAD

Fabián ha concebido la estructura del club como un vínculo con México, estableciendo alianzas con el Deportivo CAFESSA de Jalisco, club semiprofesional mexicano, para identificar talento y facilitar visorias europeas.

El dirigente considera que jugar en Andorra resulta lógico por los mecanismos de integración para extranjeros, la exposición mediática y la experiencia adquirida al competir en “un clima bajo cero, con otro idioma y en una vitrina internacional”.

PUBLICIDAD

Raúl Gudiño, exportero de Chivas, también forma parte del club. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Las piezas mexicanas del Rangers de Andorra

En la plantilla resalta la presencia del arquero Raúl Gudiño, con experiencia internacional.

En la defensa, Julio Nava aporta veteranía y proyección ofensiva.

PUBLICIDAD

El mediocampo se refuerza con Jesús Miranda, Benjamín Muñoz, Jesús de Lucio, Emilio Tame y el propio Marco Fabián, aunque este último figuró como mediocampista ofensivo sin disputar minutos esta temporada.

La ofensiva tiene como referente a Armando León, máximo goleador con nueve anotaciones en la última campaña, junto a Leonel Prieto y Emilio González, hermano del delantero Armando ‘Hormiga’ González de Chivas.

PUBLICIDAD

Aunque Fabián permanece como presidente y accionista principal, también está inscrito como jugador.

Se mantiene la incógnita sobre si retornará a la cancha para disputar la UEFA Conference League o continuará sólo como directivo.