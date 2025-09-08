México

Por esta razón deberías de comer sandía con frecuencia

Gracias a su alto contenido de agua y bajo aporte calórico, es recomendada para mantener una adecuada hidratación y apoyar una alimentación equilibrada

Por Joshua Espinosa

Guardar
El licopeno de la sandía
El licopeno de la sandía actúa como antioxidante y puede beneficiar la salud cardiovascular y reducir el colesterol. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerada uno de los frutos más refrescantes del verano, la sandía ha conquistado mesas en todo el mundo gracias a su sabor dulce y su característico color rojo intenso. Originaria de África, esta fruta forma ya parte de la dieta cotidiana de muchos países y destaca especialmente en México, que según datos de El Poder del Consumidor, ocupa el undécimo lugar a nivel global en producción, siendo Sonora el principal estado productor con entre 35% y 40% del volumen nacional, seguido de Jalisco.

El informe destaca que la sandía está compuesta aproximadamente por 90% de agua, condición que la transforma en una aliada ideal para hidratarse durante los días calurosos. Este alto contenido hídrico, sumado a su bajo aporte energético, la convierte en una opción saludable para personas que buscan mantener una dieta baja en calorías. Una porción de 100 gramos contiene 21 calorías, 4.5 gramos de hidratos de carbono (0.5 gramos de fibra), 0.4 gramos de proteína y 0 gramos de grasa.

Uno de los elementos más sobresalientes de la sandía es el licopeno, un pigmento antioxidante que otorga el color rojo a la pulpa. Aparte de su función estética, este componente ha sido vinculado con efectos benéficos para el corazón y la prevención de enfermedades crónicas. El Poder del Consumidor subraya que reduce los niveles de colesterol. Incluso, se menciona que su ingesta podría ofrecer cierta protección frente a algunos tipos de cáncer, si bien la evidencia disponible sobre este último beneficio es todavía limitada.

La sandía aporta pocas calorías,
La sandía aporta pocas calorías, vitaminas A, B y C, y minerales como potasio y magnesio, siendo una opción saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aparte de licopeno, la sandía es una fuente natural de vitaminas A, B y C, y contiene minerales como potasio y magnesio. Además, aunque la sandía no presenta grandes cantidades de fibra en comparación con otras frutas, su perfil nutricional mantiene el balance entre sabor, hidratación y valores calóricos. Las semillas tampoco pasan desapercibidas, miden cerca de 1 centímetro y son ricas en vitamina E, frecuentemente se consumen tostadas como botana.

En cuanto a las consideraciones para el consumo, El Poder del Consumidor recomienda optar por la sandía al natural, ya sea en colaciones, postres o incorporada en almuerzos saludables, sobre todo en primavera-verano, cuando se encuentra en plena temporada. También resulta versátil en preparaciones como aguas frescas, salsas o aderezos.

El documento también detalla la existencia de más de 50 variedades de sandía, que se distinguen por el color y la forma de la pulpa, el peso o el periodo de maduración. En México, la variedad más popular es la Charleston Gray, reconocida por su forma alargada, aunque también se consumen otras como Sugar Baby y Crimson Sweet.

Temas Relacionados

SandíaNutriciónFrutaComidaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Crueldad animal: comida envenenada cobra vida de dos perros e intoxica a un vagabundo en Puebla

Las autoridades de Izúcar de Matamoros reiteraron el llamado a la responsabilidad social en el trato hacia los animales y subrayaron que estas acciones pueden desencadenar emergencias de salud pública

Crueldad animal: comida envenenada cobra

Tras más de dos años, Maribel Guardia ya decidió dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa

Durante un encuentro con los medios, la artista confesó que guardará una pequeña porción de las cenizas de su hijo, simbolizando el lazo eterno que los une más allá de la vida

Tras más de dos años,

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: comienza la gala de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Cuál será el siguiente concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Además de ‘Residente’, este mes de septiembre se tiene programado otro evento musical masivo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México

Cuál será el siguiente concierto

Paquete Económico 2026: Senado celebra que bancos ya no podrán deducir impuestos ligados al Fobaproa

Laura Itzel Castillo Juárez celebró la supresión de la deducción fiscal que los bancos realizaban al IPAB

Paquete Económico 2026: Senado celebra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer estadounidense acusada de delincuencia

Mujer estadounidense acusada de delincuencia organizada y trasiego de narcóticos es entregada a EEUU

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

“Jerry” se declara culpable de contrabando de armas para el Cártel del Noreste en EEUU

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

ENTRETENIMIENTO

Tras más de dos años,

Tras más de dos años, Maribel Guardia ya decidió dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: comienza la gala de eliminación

Localizan con vida a Marian Izaguirre en Morelia

Esto dice la supuesta ‘tiradera’ de Emiliano Aguilar a Christian Nodal: “Abandonaste a tu hija”

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público mexicano

DEPORTES

México vs Corea del Sur,

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB