Semillas de sandía: ¿Qué pasa si las comes y cuáles son sus beneficios nutricionales?

Contrario a la creencia popular, comerlas es completamente seguro y contiene proteínas, minerales, fibra y grasas saludables

Por Lorna Huitrón

Contrario a la creencia popular,
Contrario a la creencia popular, comerlas es completamente seguro y contiene proteínas, minerales, fibra y grasas saludables

Las semillas de sandía han sido durante mucho tiempo objeto de mitos y confusiones. Muchas personas creen que tragarlas puede ser peligroso o incluso causar problemas digestivos, pero la realidad es diferente: son completamente comestibles y no representan ningún riesgo para la salud.

No germinarán en el estómago ni provocarán obstrucciones, siempre y cuando se consuman en cantidades normales. De hecho, en varias culturas del mundo, estas semillas son consumidas regularmente, ya sea tostadas, molidas o como parte de mezclas de frutos secos.

Beneficios nutricionales de las semillas de sandía

A pesar de su pequeño tamaño, las semillas de sandía contienen una variedad de nutrientes esenciales. Son una fuente significativa de proteínas, aportando aproximadamente 28 gramos por cada 100 gramos, lo que contribuye a la reparación muscular y al mantenimiento de los tejidos.

Además, contienen minerales como magnesio, hierro, zinc y potasio, que favorecen la función muscular, la salud ósea, la producción de glóbulos rojos, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la regulación de la presión arterial.

Otro componente destacado son los ácidos grasos saludables, especialmente omega-6, que ayudan a reducir el colesterol LDL y mejoran la salud cardiovascular. Su contenido de fibra también es relevante, ya que favorece la digestión y puede prevenir el estreñimiento.

Contrario a los mitos populares,
Contrario a los mitos populares, las semillas de sandía son totalmente seguras para consumir y no causan problemas digestivos, convirtiéndose en un pequeño pero nutritivo alimento

Cómo consumirlas

Aunque se pueden tragar enteras sin problemas, masticarlas o procesarlas permite aprovechar mejor sus nutrientes. Algunas formas populares de consumo incluyen:

  • Tostadas: asarlas en el horno o sartén con un poco de sal, al estilo de las semillas de girasol.
  • En polvo: molerlas para agregarlas a batidos, yogures o cereales.
  • Como snack: mezclarlas con otros frutos secos para un refrigerio saludable.
  • Germinadas: remojarlas y secarlas para aumentar su valor nutricional.

Precauciones y consideraciones

Las semillas de sandía son seguras para la mayoría de las personas, pero se recomienda moderación. Su alto contenido calórico puede contribuir al aumento de peso si se consumen en exceso. Asimismo, personas con síndrome del intestino irritable u otras enfermedades digestivas podrían experimentar molestias debido a la fibra. Finalmente, aunque es raro, algunas personas pueden ser alérgicas a estas semillas.

Contrario a los mitos populares,
Contrario a los mitos populares, las semillas de sandía son totalmente seguras para consumir y no causan problemas digestivos, convirtiéndose en un pequeño pero nutritivo alimento

Comer semillas de sandía no solo es seguro, sino que también puede ser un aporte nutritivo valioso. Proteínas, minerales, grasas saludables y fibra se combinan en un pequeño alimento que muchas veces se descarta. Ya sea tostadas, en polvo o como snack, estas semillas pueden incorporarse fácilmente a la dieta, aportando beneficios concretos para la salud.

