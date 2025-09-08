México

Estas son las frutas que brindan beneficios si las consumes por las noches

A pesar de que se suele recomendar no comerlas antes de dormir, lo cierto es que podría ser el mejor momento del día para hacerlo

Por Abigail Gómez

Algunas frutas aportan beneficios relajantes
Algunas frutas aportan beneficios relajantes que podrían ayudar a tener un mejor descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las frutas suele existir la idea de que no es bueno consumirlas por las noches debido a que pueden tener diversos efectos negativos en la salud.

Sin embargo, contrario a estas creencias que tiene la gente, lo cierto es que cualquier fruta puede consumirse de noche, mientras sea en el contexto de una alimentación saludable.

Y más allá de que no sea malo comerlas a esta hora del día, algunas de ellas incluso pueden brindar importantes beneficios si se consumen antes de dormir ya que pueden llegar a tener beneficios relajantes, tal como te contamos a continuación.

Consumir frutas en la noche
Consumir frutas en la noche no tiene efectos negativos siempre que se haga en el contexto de una dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas que brindan beneficios si las consumes por las noches

Como mencionamos, consumir frutas por la noche puede ser beneficioso si se eligen aquellas que aportan fibra, vitaminas y tienen bajo índice glucémico. Algunas opciones recomendadas son las siguientes:

  • Manzana: y pera: Ambas son ricas en fibra y bajas en calorías. Su digestión es sencilla y genera sensación de saciedad. También aportan fibra, que contribuye al tránsito intestinal y evita molestias digestivas nocturnas. Su bajo índice glucémico ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre durante la noche.
  • Kiwi: Diversos estudios sugieren que su contenido en antioxidantes y serotonina puede favorecer la calidad del sueño. Incluye vitamina C, vitamina K y potasio, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y muscular.
  • Plátano: También es una fruta recomendada antes de dormir. Es rica en magnesio y potasio, minerales que contribuyen a la relajación muscular y la reducción del estrés. Además, contiene vitamina B6, que interviene en la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.
  • Cerezas: En especial las ácidas o variedad “Montmorency”, son una de las pocas fuentes naturales de melatonina. Consumir cerezas o jugo de cereza puede ayudar a regular el reloj biológico y mejorar el descanso nocturno..
  • Fresas: también son una buena elección por ser bajas en calorías, aportar antioxidantes y favorecer la saciedad. Consumidas al natural, sin azúcar añadida, pueden ser un snack adecuado a última hora del día.
Estas frutas aportan compuestos que
Estas frutas aportan compuestos que suelen tener efectos relajantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que para obtener los beneficios antes mencionados, lo ideal es consumir fruta fresca, entera y sin añadir azúcares extra para prevenir efectos adversos como elevación de la glucosa.

