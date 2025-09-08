Estas son las frutas que brindan beneficios si las consumes por las noches

Sobre las frutas suele existir la idea de que no es bueno consumirlas por las noches debido a que pueden tener diversos efectos negativos en la salud.
Sin embargo, contrario a estas creencias que tiene la gente, lo cierto es que cualquier fruta puede consumirse de noche, mientras sea en el contexto de una alimentación saludable.
Y más allá de que no sea malo comerlas a esta hora del día, algunas de ellas incluso pueden brindar importantes beneficios si se consumen antes de dormir ya que pueden llegar a tener beneficios relajantes, tal como te contamos a continuación.
Las frutas que brindan beneficios si las consumes por las noches
Como mencionamos, consumir frutas por la noche puede ser beneficioso si se eligen aquellas que aportan fibra, vitaminas y tienen bajo índice glucémico. Algunas opciones recomendadas son las siguientes:
- Manzana: y pera: Ambas son ricas en fibra y bajas en calorías. Su digestión es sencilla y genera sensación de saciedad. También aportan fibra, que contribuye al tránsito intestinal y evita molestias digestivas nocturnas. Su bajo índice glucémico ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre durante la noche.
- Kiwi: Diversos estudios sugieren que su contenido en antioxidantes y serotonina puede favorecer la calidad del sueño. Incluye vitamina C, vitamina K y potasio, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y muscular.
- Plátano: También es una fruta recomendada antes de dormir. Es rica en magnesio y potasio, minerales que contribuyen a la relajación muscular y la reducción del estrés. Además, contiene vitamina B6, que interviene en la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.
- Cerezas: En especial las ácidas o variedad “Montmorency”, son una de las pocas fuentes naturales de melatonina. Consumir cerezas o jugo de cereza puede ayudar a regular el reloj biológico y mejorar el descanso nocturno..
- Fresas: también son una buena elección por ser bajas en calorías, aportar antioxidantes y favorecer la saciedad. Consumidas al natural, sin azúcar añadida, pueden ser un snack adecuado a última hora del día.
Es importante mencionar que para obtener los beneficios antes mencionados, lo ideal es consumir fruta fresca, entera y sin añadir azúcares extra para prevenir efectos adversos como elevación de la glucosa.