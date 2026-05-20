México

Qué pasará con Survivor México después de que un participante perdiera la pierna en la edición griega

La tragedia causó que dicho reality se suspendiera en la televisión de ese país

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Un buzo con equipo explica normas de seguridad a seis personas en una playa tropical con palmeras y agua turquesa. Una pizarra con logo Survivor México muestra especies tachadas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Survivor México es un popular reality de televisión, en este momento no hay temporada en emisión, pero sus fans podrían preocuparse tras un incidente grave en la edición griega.

Aunque se trata de países diferentes, muchos realitys del formato ACUNMEDYA se graban en playas de República Domincana, incluido Exatlón México.

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El accidente de Survivor Grecia causó que un integrante tuviera una pierna amputada.

Por el momento TV Azteca no ha confirmado temporada para 2026.

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Sin embargo, es probable que al reanudarse, haya restricciones de pesca en Survivor México y aumento de seguridad en actividades recreativas que se ganan como recompensa cada semana.

Cómo se maneja la pesca en Survivor México

En Survivor México, la pesca está regulada por varias reglas estrictas impuestas por la producción y por las autoridades ambientales del lugar donde se graba el programa.

  • Los participantes no pueden pescar cuando quieran. Solo pueden hacerlo cuando un buzo profesional del equipo los acompaña, tanto por motivos de seguridad como para que la actividad quede registrada en video. Si el buzo o el equipo técnico no está disponible, los concursantes deben esperar para poder pescar.
Así es la pesca en el reality edición mexicana (TikTok/@survivormx)
  • Solo pueden pescar ciertas especies. Hay prohibiciones claras sobre especies protegidas o endémicas, como tiburones, tortugas marinas, langostas pequeñas, barracudas, erizos y rayas. También está prohibido cazar o consumir animales de tierra como iguanas o aves del área.
  • El fuego solo puede hacerse en zonas designadas y bajo condiciones controladas para proteger el entorno natural.
  • Los concursantes pueden consumir frutos que encuentran naturalmente, como cocos que hayan caído, pero no pueden cortar plantas ni recolectar frutos directamente de los árboles si no han caído al suelo.
  • Si tienen dudas sobre si pueden pescar o consumir algún animal o planta, deben consultarlo con un inspector de playa o con el equipo de biólogos que asesora la producción.

Qué pasó en Survivor Grecia

El reality Survivor Grecia suspendió temporalmente su emisión tras un grave accidente sufrido por el concursante Stavros Floros, un joven apicultor de 21 años.

El incidente ocurrió en República Dominicana, donde se graba el programa, el pasado 10 de mayo.

(Instagram/@survivorgreece)
(Instagram/@survivorgreece)

Floros practicaba pesca submarina durante un receso de la competencia, en una zona turística cerca de Isla Saona.

No llevaba boya de señalización, lo que provocó que una lancha turística lo atropellara. La hélice de la embarcación le causó la amputación parcial de la pierna izquierda y lesiones severas en el tobillo derecho.

El accidente no ocurrió durante una prueba oficial del reality, sino en una actividad recreativa fuera de la competencia.

La producción y la cadena Skai TV suspendieron la emisión del programa de forma indefinida mientras se realiza una investigación formal sobre el caso. Stavros Floros fue atendido de inmediato, se encuentra hospitalizado y fuera de peligro, y su familia ya viajó para acompañarlo en su recuperación.

La productora AcunMedya y las autoridades locales mantienen abierta la investigación para esclarecer responsabilidades y determinar si hubo negligencia por parte del equipo de seguridad.

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