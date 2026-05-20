Dictan 250 años de prisión para tres hombres por secuestro y delincuencia organizada

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 250 años de prisión para tres individuos identificados como Benito “N”, Froylán “N” y César “N”, por su responsabilidad penal en los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de los tres sentenciados y alcanzar dicha pena.

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La condena se cumplirá en el Centro de Reinserción Social 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, destaca el reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy compartido el 19 de mayo.

Según la investigación, en julio de 2016 las víctimas se trasladaban a bordo de una camioneta con destino a Aculco, Estado de México, cuando fueron interceptadas por al menos seis sujetos que las privaron de su libertad.

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La FGR informó los hechos (REUTERS/Carlos Jasso)

En febrero de 2020, agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión por reclusión en contra de Benito “N”, Froylán “N” y César “N”, quienes ya se encontraban internos en el Centro de Reinserción Social 14 al momento de su detención formal.

Otras sentencias informadas por la FGR

Por su parte, el 16 de mayo pasado la FGR informó sobre sentencias condenatorias de hasta 13 años de prisión en contra de dos personas detenidas en febrero de 2024, dictadas por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato.

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Hugo “N” recibió una pena de 13 años cuatro meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud, en específico con funciones de administración, dirección y supervisión.

Por su parte, Jorge “N” fue condenado a seis años ocho meses de prisión por el mismo delito, aunque sin las funciones de administración, dirección y supervisión que se le atribuyeron al primero. Ambos sentenciados cumplirán su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato.

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Las órdenes de aprehensión contra ambos individuos fueron cumplimentadas en febrero de 2024 en distintos puntos del país. Hugo “N” fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mientras que Jorge “N” fue arrestado en Coatepec, Estado de México.

Días antes, el 14 de mayo, la institución informó sobre la condena en contra de un hombre por agresiones sexuales.

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"Georges “N”, durante el periodo de 2021 a 2023, en Hidalgo, agredió sexualmente a una persona menor de edad, al mismo tiempo que fotografiaba y grababa estas agresiones sexuales, para posteriormente compartir el contenido de pornografía infantil en un sitio web, así como en redes sociales", destacó el informe oficial.