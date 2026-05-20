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Producción de miel en México superó las 60 mil toneladas en 2025: Agricultura impulsa acciones para preservar a las abejas

México se ha posicionado en el décimo lugar a nivel mundial en la producción de miel

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Producción de miel en México superó las 60 mil toneladas en 2025, Agricultura destaca el papel de la abeja en la cadena de producción. (Crédito: X/@Agricultura_mex)

La producción nacional de miel en México cerró 2025 con 60,297 toneladas, un incremento de 5% frente a las 57,430 toneladas registradas en 2024, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En el Día Mundial de las Abejas, la dependencia detalló las acciones que impulsa para proteger a los polinizadores y fortalecer un sector que involucra a más de 47 mil productores en todo el país.

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La cifra contrasta con las 54mil 122 toneladas que se extrajeron en 2020, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. El avance de casi 6 mil toneladas en cinco años coloca a México en el décimo lugar mundial de producción, entre 115 países competidores.

El Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas del INEGI registra 45 tipos de abejas productoras de miel en el territorio nacional. La diversidad de especies es parte del sustento de comunidades rurales que dependen de la apicultura como actividad económica principal.

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Agricultura destaca papel de la abeja en la producción de miel. (Foto: Agricultura)
Agricultura destaca papel de la abeja en la producción de miel. (Foto: Agricultura)

Producción de miel y otros productos apícolas en México

El sector apícola genera una cadena de productos que va más allá de la miel. Los apicultores mexicanos obtienen también polen, jalea real, propóleo, veneno de aguijón y cera de abejas, insumos que abren paso a las industrias alimentaria, cosmética y ecológica tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Las Escuelas de Campo (ECAs) son uno de los mecanismos que Agricultura utiliza para difundir prácticas agroecológicas entre los productores. A través de ellas se promueve el monitoreo preventivo de plagas y enfermedades, así como tecnologías para mejorar la obtención de los distintos productos apícolas.

Campaña con la GIZ busca reducir intoxicaciones por plaguicidas en abejas

Una de las acciones centrales de la dependencia es la campaña para fomentar la coexistencia entre agricultura y apicultura mediante el buen uso de plaguicidas. El programa se desarrolla en coordinación con la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ) dentro del proyecto POLILAC, cuyo objetivo es proteger a los insectos polinizadores.

Las oficinas de representación de Chiapas y Quintana Roo ya pusieron en marcha medidas para reducir los casos de intoxicación. En paralelo, Agricultura trabaja con la Semarnat en un protocolo de prevención que busca convertirse en guía nacional para evitar afectaciones a los polinizadores, incluida la abeja Apis mellifera.

Agricultura destaca papel de la abeja en la producción de miel. (Foto: Agricultura)
Agricultura destaca papel de la abeja en la producción de miel. (Foto: Agricultura)

Las campañas zoosanitarias del Senasica complementan este esfuerzo al proteger a las colonias de plagas y enfermedades que amenazan su supervivencia.

La FAO hace llamado para conservar polinizadores

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura conmemora este año el Día Mundial de las Abejas bajo el lema: “Juntos con las abejas, por las personas y el planeta. Una asociación que nos sostiene a todos”.

La organización exhortó a la población de las ciudades a contribuir a la conservación de los polinizadores a través de:

  • Crear jardines, balcones y terrazas amigables con los polinizadores.
  • Apoyar a los apicultores locales con la compra de productos derivados de la colmena.

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