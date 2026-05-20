Detienen a cinco personas con armas y paquetes de cocaína durante cateos en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

Video del operativo realizado por la FGR, la SSPC y la SSC en la capital del país. Crédito: FGR

Cinco personas fueron detenidas en flagrancia durante la ejecución de una orden de cateo en dos inmuebles de la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En los sitios se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, paquetes rectangulares con droga y cuatro bolsas plásticas con polvo blanco con características de cocaína, así como teléfonos celulares y otros objetos de delito.

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El operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La droga fue descubierta por las autoridades federales. Crédito: FGR

Los detenidos, identificados como Armando ”N", Miguel “N”, Mariana “N”, Mario “N” y Susana “N”, quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente, que definirá su situación jurídica.

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FGR aseguró armas, cartuchos y paquetes de presunta cocaína en los inmuebles cateados

El operativo fue resultado de trabajos de investigación de campo y de gabinete orientados a combatir los delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Autoridades detallaron que las pesquisas permitieron identificar los dos inmuebles ubicados en la colonia Tlaxpana en los que posiblemente se cometían actos delictivos.

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, con apoyo de personal de la SSPC y la SSC, arribaron a las inmediaciones de los dos inmuebles y cumplimentaron el mandamiento judicial.

Fue en ese momento cuando detuvieron en flagrancia a los cinco implicados, identificados únicamente por su nombre de pila: Armando, Miguel, Mariana, Mario y Susana.

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Las autoridades no detallaron los sitios exactos de los domicilios ni en cuál fue arrestado cada una de las personas. La FGR informó que todos fueron notificados de sus derechos constitucionales en estricto apego al debido proceso.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica

Junto con los cinco detenidos, los objetos asegurados durante el cateo también fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente.

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Entre los objetos asegurados se encontraron un arma de fuego larga, dos armas cortas, cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

Armas aseguradas. Crédito: FGR

Además de las armas, los elementos de la AIC hallaron paquetes rectangulares y cuatro bolsas plásticas que contenían polvo blanco con las características propias de la cocaína, entre otros objetos.

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Peritos especializados en la materia serán los encargados de dictaminar las características y cantidades exactas de los objetos asegurados, así como la composición química de la sustancia hallada en los inmuebles. La FGR precisó que la situación jurídica de los cinco implicados será definida por la autoridad ministerial competente.

El aseguramiento habría ocurrido el 13 de mayo

El pasado 13 de mayo, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como c4jiménez, reportó un aseguramiento similar en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el que las autoridades hallaron más de un centenar de tabiques de cocaína apilados dentro de un domicilio.

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En ese reporte, Jiménez señaló que los sellos de los paquetes y las investigaciones llevaron a las autoridades a sospechar que la droga presuntamente estaría relacionada con Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Caborca, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos. El periodista no brindó detalles de las suposiciones.

Así lucían los paquetes con droga antes de ser asegurados. Crédito: X - @c4jimenez

Las imágenes compartidas muestran los paquetes antes de ser procesados y cubiertos con plástico por las autoridades ministeriales, pero presentan características similares a las descritas en el comunicado de la FGR.

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Jiménez reportó que los tabiques superaban el centenar, cifra que la fiscalía federal no detalló en su comunicado oficial, publicado este 19 de mayo.