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Policías ingresan a la FES Acatlán por persecución de conductor ebrio en Naucalpan

Policías municipales de Naucalpan persiguieron a un hombre hasta las instalaciones de la UNAM desatando enfrentamiento

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FES Acatlán
Policías municipales de Naucalpan siguieron a un hombre hasta las instalaciones de la UNAM.

Policías municipales ingresaron en motocicleta a las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán la tarde de este martes 19 de mayo para detener a un automovilista que, luego de protagonizar un accidente vehicular afuera del plantel, se internó en el estacionamiento de la facultad al volante de una camioneta mientras presuntamente conducía en estado de ebriedad.

La Facultad de Estudios Superiores confirmó que dos motocicletas de la Guardia Municipal de Naucalpan accedieron al campus. El personal de vigilancia institucional de la UNAM advirtió la situación y solicitó a los elementos retirarse. La persona involucrada en el accidente fue remitida al juez calificador.

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La FES desmiente detonaciones

FES Acatlán
La tarde de este martes, la FES Acatlán fue escenario de una persecución policial tras un accidente vial en sus inmediaciones. El conductor involucrado ingresó al estacionamiento del plantel; la Guardia Municipal de Naucalpan lo siguió. Ambas instituciones emitieron comunicados para aclarar los hechos. (@FerCruzReporter)

Tras la circulación de versiones en redes sociales, la institución emitió un comunicado en el que desmintió “categóricamente” que hubiera detonaciones de arma de fuego al interior del plantel. La FES precisó que el conductor ingresó al estacionamiento mientras era perseguido por los elementos de seguridad pública, luego de que el percance ocurrió en la vía pública, fuera de sus instalaciones.

El comunicado de la facultad señala: “Desmentimos categóricamente versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas detonaciones de arma de fuego al interior del plantel. Se solicita a la comunidad universitaria mantenerse informada a través de los canales institucionales.”

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Por su parte, el Gobierno de Naucalpan también se posicionó al respecto. Según el municipio, la presencia de la Guardia Municipal en las inmediaciones de la FES Acatlán derivó de un reporte ciudadano sobre un incidente vial y la conducta evasiva y agresiva de uno de los involucrados, lo que activó protocolos preventivos ante el posible riesgo para terceros.

Elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan ingresaron en motocicleta al estacionamiento de la FES Acatlán tras un accidente vial. (@FerCruzReporter)

El municipio sostiene que sus elementos actuaron “priorizando en todo momento la protección de la comunidad estudiantil y el resguardo del entorno”, y que, una vez que el conductor ingresó al plantel, se estableció coordinación con las autoridades de la institución.

El municipio afirmó que “El Gobierno de Naucalpan refrenda su respeto absoluto a la autonomía universitaria y reconoce la importancia de mantener coordinación con las instituciones educativas para preservar ambientes seguros y en tranquilidad para las y los estudiantes.”

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