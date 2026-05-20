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Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

El ex campeón mundial y referente del boxeo mexicano no descarta seguir con su carrera en la política

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julio cesar chavez - travieso arce - mexico - 21012022
Quién es Jorge “Travieso” Arce, rechazado por Morena para candidatura ( OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Luego de que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó públicamente la posible afiliación y postulación de Jorge El Travieso Arce como candidato del partido, surgió el reporte de que el ex campeón mundial tendría opciones en el Partido del Trabajo (PT).

En días recientes, el referente del boxeo nacional volvió a acaparar reflectores por su inminente salto a la política, luego de pelear contra Julio César Chávez en una pelea de exhibición en Puebla, retomó su carrera en la política mexicano, tras recibir el “no” de Morena, su nombre resuena con el presunto acercamiento con el Partido del Trabajo.

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Jorge Armando Arce Armenta, conocido como El Travieso Arce, es un ex boxeador originario de Los Mochis, Sinaloa, reconocido por haberse coronado campeón mundial en cinco divisiones distintas. Tras retirarse del deporte en 2014, buscó abrirse paso en la política, luego de candidaturas con el Partido Acción Nacional (PAN).

Trayectoria como boxeador profesional

(Foto: Especial)
(Foto: Especial)

Nacido el 27 de julio de 1979, El Travieso Arce debutó como profesional en 1996 en Tijuana. Marcó historia al conquistar campeonatos mundiales en las categorías minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo, se convirtió en el primer mexicano en lograr títulos en cinco divisiones diferentes. Su récord profesional incluye 62 victorias (46 por nocaut), siete derrotas y dos empates.

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Entre sus triunfos más emblemáticos destaca la obtención del campeonato mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Yo-Sam Choi en 2002, el nocaut contra Hussein Hussein en 2005 y la victoria sobre Wilfredo Vázquez Jr. en 2011, que le entregó el cinturón supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

También fue campeón mundial minimosca de la OMB en 1999 y sumó títulos en otras divisiones antes de retirarse oficialmente en 2014. Tras su carrera deportiva, incursionó en programas de televisión como Exatlón México, La Isla y Master Chef.

Del ring a la política: su paso por el PAN

Jorge Arce-El Travieso-PAN-Elecciones 2024
El exdeportista mexicano había mostrado su apoyo a Xóchitl Gálvez en los últimos meses (Cuartoscuro)

Con el retiro del boxeo, Jorge Arce canalizó su disciplina al ámbito político. En 2024, se postuló como candidato a diputado federal por Hermosillo, Sonora, abanderado por la coalición PAN-PRI-PRD.

Durante la campaña, el ex campeón acompañó a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, e hizo énfasis en trasladar el esfuerzo aprendido en el deporte a la representación legislativa. Su lema de campaña fue claro: “Así como peleaba arriba del ring, voy a pelear por los derechos de la gente para que la gente salga adelante”. Sin embargo, su aspiración resultó infructuosa; la candidatura no prosperó, enfrentando críticas por no ser originario de Sonora y por la falta de respaldo local suficiente.

A pesar de la derrota, el ex pugilista manifestó su interés en continuar activo en la política, destacando su deseo de ayudar a jóvenes y promover el deporte como vía de desarrollo, con especial atención para combatir la violencia y las adicciones.

Rechazo de Morena y sus razones

La incursión del tetracampeón en la política tuvo otro episodio en días recientes, cuando expresó su intención de integrarse a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), argumentó afinidad con los principios de la Cuarta Transformación y el deseo de trabajar en beneficio social.

Este video muestra la cobertura de una conferencia de prensa del partido político Morena.

El acercamiento fue abruptamente frenado el 18 de mayo, luego de que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, desestimó públicamente su postulación como aspirante. Montiel Reyes, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, señaló en conferencia de prensa que “no debe aceptarse” la candidatura de Arce, aludió a acusaciones previas y recordó que durante 2024, el ex boxeador fue candidato del PAN, donde llegó a calificar a Morena como “un narco partido”.

El detonante fue un video difundido donde Arce aparece junto a la diputada federal Diana Karina Barreras, manifestando su aspiración a competir en procesos estatales en Sonora en 2027. La decisión sobre cualquier posible afiliación quedó en manos de la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández Mora.

Como respuesta, Arce expresó: “No me quisieron en Morena porque no soy político de carrera... pero yo quiero trabajar por la gente”.

El Travieso Arce y su posible candidatura por el PT

Con la puerta de Morena cerrada, el nombre de Jorge “El Travieso” Arce vuelve a figurar ante la posibilidad de una candidatura impulsada por el Partido del Trabajo. Este partido analiza formalmente postularlo en alguna contienda próxima, aprovechando su reconocimiento como símbolo deportivo y ciudadano.

Entre los escenarios se mencionan una posible candidatura en Sinaloa —su estado natal— o bien alguna representación en el ámbito federal, segmentos donde los partidos buscan capitalizar la popularidad mediática de figuras con arraigo nacional.

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