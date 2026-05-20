México

Sergio Mayer renuncia de forma irrevocable a su militancia en Morena

La decisión llega meses después de que el actor y legislador pidiera licencia para participar en La Casa de los Famosos, lo que le valió una sanción del partido y críticas abiertas de sus compañeros de bancada

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Caricatura editorial de Sergio Mayer con barba y cabello canoso, vestido de traje, sujetando una bandera blanca de Morena con su logo y lema.
En una caricatura editorial, el actor y diputado Sergio Mayer es retratado sujetando una bandera blanca de Morena que se despliega con su logo "morena, la esperanza de México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a la militancia de Morena, según el documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del partido, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al Instituto Nacional Electoral.

El actor y diputado federal invocó el artículo 40, inciso J) de la Ley General de Partidos Políticos y alegó “diversos motivos de carácter personal”. Solicitó, además, la cancelación de su registro en el padrón nacional y la eliminación de sus datos personales de las bases del instituto.

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El escrito fue recibido el 15 de mayo a las 14:24 horas con el folio 001191, según consta en el sello de recepción de la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. La firma fue registrada por una persona identificada como Talía.

En el documento, Mayer Bretón establece que la renuncia “constituye una declaración de voluntad que surte efectos inmediatos”. Designó al licenciado Oscar Abarca Alarcón para recibir notificaciones.

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Renuncia Sergio Mayer a Morena. (X/@Juan_OrtizMX)
Renuncia Sergio Mayer a Morena. (X/@Juan_OrtizMX)

El escrito se presentó en dos fojas con firma autógrafa y se adjuntó copia simple de credencial del INE.

La salida de Mayer llega meses después de que solicitara licencia como legislador para participar en La Casa de los Famosos, decisión que generó críticas abiertas de sus propios compañeros de bancada y derivó en una sanción por parte del partido.

El diputado regresó a San Lázaro tras ser eliminado del programa. Su ausencia del Palacio Legislativo alimentó el debate sobre el compromiso de los legisladores con sus funciones. A eso se sumaron episodios en los que fue captado aparentemente dormido durante sesiones del Congreso.

Sergio Mayer
Sergio Mayer renuncia a Morena. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

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