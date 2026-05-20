México

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Gana Gato este 19 de mayo

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Guardar
Google icon
La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)

Lotería Nacional, divulgó los resultados del último sorteo Gana Gato de este martes 19 de mayo, dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados del Gana Gato

Fecha: martes 19 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Sorteo: 3011.

Premio mayor: 04 05 03 01 05 02 05 05.

El Gana Gato se celebra tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:15horas de la noche.Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Qué estrategias seguir para tener más posibilidades de ganar

Los resultados de los sorteos de Gana Gato. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Gana Gato. (Lotería Nacional)

Las estrategias que usan los jugadores para aumentar sus chances en Gana Gato, aunque es un juego de azar, incluyen varias tácticas basadas en la selección y disposición de números, así como en la cantidad de apuestas:

Elegir combinaciones equilibradas y menos obvias: Evitar combinaciones comunes o populares puede reducir las chances de compartir el premio y aumentar la exclusividad en caso de ganar. Algunos prefieren números más altos o equilibrar entre números pares e impares.

Aprovechar la posición de los números en el tablero:

Colocar números en las esquinas y bordes es estratégico porque esas casillas pueden formar más líneas ganadoras (verticales, horizontales, diagonales). El centro actúa como comodín y ayuda a formar líneas, por lo que la ubicación juega un papel importante.

Estudiar estadísticas de números más frecuentes: Analizar los números que más han salido en sorteos anteriores, como el número 1 y 3 que son los más frecuentes, para incluirlos en la selección, aunque esto no garantiza ganancia, ayuda a tomar decisiones informadas.

Jugar con regularidad y varias combinaciones: Comprar más boletos con combinaciones diferentes o participar con más frecuencia aumenta las oportunidades, al costo económico que el jugador decida asumir. También se pueden formar grupos para comprar más combinaciones y compartir gastos.

Aplicar métodos de pares y nones: Hay jugadores que usan estrategias como jugar con ciertas combinaciones de números pares o impares para cubrir más probabilidades de formar líneas ganadoras, aunque este método es para optimizar la probabilidad más que garantizar premio.

Uso del "Gatomático": Para quienes prefieren dejarlo al azar, usar la selección automática puede evitar sesgos personales que lleven a elecciones no óptimas.

En resumen, las estrategias para Gana Gato giran en torno a elegir números equilibrados en posiciones con mayor impacto (esquinas y bordes), aprovechar el comodín central, jugar varias combinaciones y analizar tendencias históricas, aunque siempre dentro del marco del azar.

Temas Relacionados

Gana GatoGana Gato MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sergio Mayer renuncia de forma irrevocable a su militancia en Morena

La decisión llega meses después de que el actor y legislador pidiera licencia para participar en La Casa de los Famosos, lo que le valió una sanción del partido y críticas abiertas de sus compañeros de bancada

Sergio Mayer renuncia de forma irrevocable a su militancia en Morena

Producción de miel en México superó las 60 mil toneladas en 2025: Agricultura impulsa acciones para preservar a las abejas

México se ha posicionado en el décimo lugar a nivel mundial en la producción de miel

Producción de miel en México superó las 60 mil toneladas en 2025: Agricultura impulsa acciones para preservar a las abejas

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, exhibe su apoyo al Cruz Azul en la vía pública

Un video publicado en internet retrata a la política expresando respaldo al equipo

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, exhibe su apoyo al Cruz Azul en la vía pública

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

El ex campeón mundial y referente del boxeo mexicano no descarta seguir con su carrera en la política

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

México supera récord en consumo de carne con 58,3 kilos anuales por persona

México batió su propio récord en consumo de carne, una cifra impulsada por mejores ingresos familiares y cambios en las preferencias alimenticias

México supera récord en consumo de carne con 58,3 kilos anuales por persona
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan 250 años de prisión para tres hombres por secuestro y delincuencia organizada

Dictan 250 años de prisión para tres hombres por secuestro y delincuencia organizada

Detienen a cinco personas con armas y paquetes de cocaína durante cateos en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

Guatemala entrega en extradición a EEUU a “El Cachetes”, hombre vinculado al Cártel de Sinaloa

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Aseguran más de 173 mil litros de gasolina en Culiacán: conductor intentó evadir el retén

ENTRETENIMIENTO

Qué pasará con Survivor México después de que un participante perdiera la pierna en la edición griega

Qué pasará con Survivor México después de que un participante perdiera la pierna en la edición griega

Miss Universo destaca las bondades de Fátima Bosch en su cumpleaños, a seis meses de la controversia

Entre lágrimas, YosStop anunció el cierre de libro donde contará detalles íntimos de su paso por la cárcel: “Un trauma”

Alex Fernández pone alto a habladurías y niega enfrentamiento con su papá, Alejandro Fernández: “Lo amo profundamente”

Alejandro Suárez no se retira a sus 84 años porque vendió sus bienes tras quedar en la ruina: “Siempre tienes gastos”

DEPORTES

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Directiva de Cruz Azul habría presentado queja por la designación arbitral: inicia la polémica previo a la final