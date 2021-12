Premios Steam: se puede votar a los juegos favoritos del año y recibir recompensas

En la última parte del año hay dos cosas que no pueden faltar: los balances y las premiaciones para para reconocer a los mejores exponentes de la industria de los videojuegos. En esa línea, los Steam Awards van a premiar a los títulos favoritos de los usuarios de la plataforma de Valve. Además, por cada voto que realicen, los usuarios van a recibir un cromo aleatorio del set de cromos de las rebajas de invierno del 2021.

En total son 10 categorías y los nominados en cada caso se definieron en base a las opiniones que los jugadores dejaron en la plataforma. A las categorías clásicas, como Juego del Año o Mejor Banda Sonora, se le suman otras con criterios más específicos, como Mejor juego que peor se te da, Con amor y dedicación o Siéntate y relájate.

“Tal vez fue su jugabilidad inmersiva o su apasionante historia, sus personajes bien creados, su diseño inmaculado o su adictivo modo multijugador”, señala la descripción a Mejor Juego del Año. Los candidatos a este premio son Valheim, New World, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village -la última entrega de la franquicia- y Forza Horizon 5, uno de los grandes favoritos del año. Llama la atención la aparición de Cyberpunk 2077 que tuvo un lanzamiento más que problemático y llegó a los usuarios en un estado que estuvo muy lejos de ser el ideal.

Para los candidatos a Mejor Juego de Realidad Virtual del Año se eligieron títulos que consideran que perfeccionan la realidad, “aprovechando el medio de la RV y superando los límites del entorno virtual”. Los usuarios pueden votar por Sniper Elite VR, Cooking Simulator VR, Medal of Honor: Above and Beyond, I expect you to die 2 y Blair Witch VR.

Dota 2, Terraria, Rust, No Man’s Sky y Apex Legends son las opciones en la categoría Con amor y dedicación y son títulos que ya llevan mucho tiempo disponibles, pero que siguen recibiendo contenido después de año gracias a que sus desarrolladores siguen “apoyando su creación”. Los candidatos a juegos Mejor con Amigos son Valheim, Back 4 Blood, Halo Infinite, It takes two -el ganador a Juego del Año en The Game Awards- y Crab Game.

Con la categoría Estilo Visual Excepcional buscaron reconocer a los títulos que lograron “un aspecto y un comportamiento distintivos que impregnan un juego al completo” y los nominados son Psychonauts 2, Subnautica: Below Zero, Little Nightmares II, Bright Memory: Infinite y Forza Horizon 5. Jugabilidad más innovadora reúne a varios de los favoritos del año: Inscryption, 12 Minutes, Moncage, Deathloop y Loop Hero.

(Foto: XD Network)

La categoría Mejor juego que peor se te da -“juego más difícil que jamás hemos amado”- tiene como candidatos a World War Z: Aftermath, Naraka: Bladepoint, Nioh 2: Complete Edition, Age of Empires 4 y Battlefield 2042. Guardians of the Galaxy -ganador a Mejor Narrativa en The Game Awards y una de las grandes sorpresas del año-, Nier Replicant, Persona 5 Strikers, Guilty Gear: Strive y Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles son los nominados a Mejor Banda Sonora.

Excelente Juego Rico en Historias reconoce a los juegos con narrativas más fuertes y se puede elegir entre Life is Strange: True Colors, Cyberpunk 2077, Resident Evil: Village, Days Gone y Mass Effect: Legendary Edition. La última categoría es Siéntate y relájate reúne a los títulos que son “el antídoto perfecto contra un día ajetreado: es tranquilo, relajante y hace que tus preocupaciones se desvanezcan”: Unpacking, Potion Craft, Farming Simulator 22, Townscaper y Dorfromantik.

Todos los que quieran participar de la votación tienen tiempo para hacerlo hasta el 3 de enero. Ese mismo día, además, se van a conocer a los juegos ganadores en cadas una de las categorías. A todo eso se suma la posibilidad de obtener un cromo aleatorio de los Premios Steam por cada uno de los votos que se genere, por lo que no serán solo los títulos nominados los que van a ganar.

