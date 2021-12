Esports, streaming y música: los 12 hitos de la comunidad hispana en un año histórico

12 hitos hispanos del año

El 2021 fue un año de hitos para la comunidad hispana. De una punta a otra, los esports, la música urbana y las plataformas de streaming plantaron referentes a lo largo de toda la escena, demostrando los resultados de años de esfuerzo. Lo que quedó en claro este año es que la combinación de más oportunidades con proyectos sustentables y trabajo incansable nos permiten hacerle frente a los que antes parecían imbatibles.

Esta lista, como todas las listas, es arbitraria y solo un recorte de un espectro enorme de sucesos que marcaron un 2021 de crecimiento imparable. Solo son 12 momentos y los que dan cuenta -en forma más evidente- del impacto que generaron los talentos hispanos a lo largo de todo el mundo.

K1nG se une a FaZe Clan

Fabián Uset

El 31 de enero del 2020 llegaba la noticia, casi como una premonición de cuál iba a ser el tono del 2021. Después de participar en el concurso FaZe Clan Recruitment Challenge, Thiago “K1nG” Lapp se posicionó como el vencedor y se convirtió en el nuevo fichaje de una de las organizaciones más importantes del mundo.

Top 5 en el mundial de Fortnite en 2019, K1nG es una de las figuras destacadas de la región. Nadie podía dejar de mirar a jugador de 13 años que no le tenía miedo a nada y que iba al frente. “A otros jugadores les gusta un rol más pasivo, jugar hasta el final y recién ahí ver qué hacer. Yo siempre quiero ir al frente. En todo juego que juego, siempre me gusta jugar por ganar. No me gusta jugar por divertirme”, le dijo K1nG a Infobae Latin Power.

Con una carrera que va en subida y una escena que todavía no se recobra del impacto de la pandemia, el 2022 puede presentar un panorama más interesante y con más oportunidades de medirse con los mejores del mundo: “La única meta que tengo ahora en competir es ganar una World Cup, así que solo me queda entrenar para ganar”.

TheGrefg presenta su propia skin de Fortnite y se convierte en el rey de Twitch

Cultura streaming: momentos del 2021

El 11 de enero fue la fecha elegida para que TheGrefg presente su propia skin en Fortnite. Después de algunas horas de previa y a puro hype, se alcanzó un récord que todavía parece difícil de dimensionar: el streamer estableció un pico de casi 2,5 millones de personas siguiendo el directo en simultáneo y se dejó en segundo lugar a sí mismo-en ese momento-, después de establecer la marca de 660 mil espectadores el mes anterior.

De esta forma, TheGrefg, uno de los streamers hispanos de más relevancia a nivel mundial, llegó a un nivel de audiencia que ningún otro creador de contenido individual había logrado. Solo él frente a cámara y su propia capacidad para incentivar a que los usuarios ingresen al directo alcanzaron para establecer una cifra que no muchos eventos pueden alcanzar.

9z vence a Vitality en la BLAST

9z en la BLAST (Crédito: Foto: 9z Team)

Para entender la dimensión de lo que logró 9z, es necesario entender qué representaba Vitality en ese momento. El equipo francés ocupaba el 8° puesto en el ranking mundial y es uno de los exponentes más importantes del mundo. Después de consagrarse campeón de la FlowFiReLEAGUE y quedarse con el cupo a la BLAST, el equipo latino se impuso y dejó en el camino a un grande europeo.

“Uno lo espera todo el tiempo y cuando llega es intangible. No terminás de caer. “quiero que los chicos sigan trabajando de la misma manera. Que no aflojen, que sigamos peleando por los sueños que tienen ellos y que también tengo yo. Y de mi parte seguir buscando las facilidades para que ellos estén allá solamente pensando en el juego y buscando nuevos resultados”, le dijo Frankkaster -fundador y CEO de 9z- a Infobae Latin Power.

La organización tuvo un año de victorias constantes, quedándose luego con el segundo cupo que la FlowFiReLEAGUE otorgó en el año. Ahora se preparan para un 2022 de todavía más conquistas. “Paso a paso, que no tengo dudas de que en 2 años más jugamos otra liga. Estamos listos para hacer historia, con 9z vamos a llevar el gaming de Argentina a otro nivel. Queremos alcanzar la gloria a nivel internacional, que por primera vez un equipo argentino pueda llegar al top mundial y estamos trabajando muy fuerte para conseguirlo”, adelantó.

Nicki Nicole se convierte en la primera artista argentina en presentarse en el programa de Jimmy Fallon

Nicki Nicole visitó a Jimmy Fallon

El 2021 fue un año imparable para Nicki Nicole que en abril se convirtió en la primera argentina en presentarse en el show de Jimmy Fallon, siguiendo el paso de otros artistas latinos enormes, como Bad Bunny o Karol G. “Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos en el mundo”, dijo a través de sus redes sociales.

Y es que fue un año donde el nombre de los artistas del país del sur se escucharon en todos lados. Una lista interminable de colaboraciones, nominaciones, números en todas las plataformas de streaming que no cualquiera puede cosechar. Acá es donde la lista se vuelve más arbitraria, porque la escena urbana no paró de ofrecer muestras del nivel que se alcanzó. Lo que logró Nicki es un ejemplo que reafirma todo el recorrido que se hizo y lo mucho que prometen los próximos años.

La alianza Ibai-Piqué se mete de lleno en los deportes tradicionales y los esports

Ibai y Piqué presentaron KOI

Primera noticia: Kosmos, la empresa liderada por Piqué, había adquirido los derechos de transmisión de los cruces de la Copa América para España y se los cedió a Ibai para que los muestre a través de su canal. “Vamos a dar TODA la Copa América con IMAGEN y totalmente gratis para toda España en mi canal de Twitch”, dijo en sus redes sociales el streamer cuando se conoció la novedad. Y la decisión no pudo ser más acertada: la final fue vista por más de 770 mil personas en total y el pico de la transmisión fue de 642.897 viewers en simultáneo. Los números son más impresionantes cuando se recuerda que solo se podía ver desde España.

Lo que vino los meses siguientes fue el crecimiento de una alianza que se mueve cómoda entre sectores más tradicionales y las nuevas formas de entretenimiento que ganan cada vez más terreno. El 1 de septiembre Ibai y Piqué confirmaban que habían adquirido la plaza de Astralis para participar en la Superliga 2022 de League of Legends, lo que para el streamer significó cumplir “uno de los sueños que tenía desde hace muchos años”.

El 15 de diciembre llegó la presentación de KOI, la organización de esports que crearon ambos. Con 15 mil personas en el lugar y más de 300 mil siguiéndolo a través de Twitch en un evento que estuvo protagonizado por el debut con victoria del equipo de LoL ante la escuadra francesa de Karmine Corp.

Bizarrap llevó las colaboraciones a otro nivel

Bizarrap grabó un tema con Nicky Jam

“El primero de Puerto Rico que rapea con el Biza”, “Primero con Biza que viene de África”. Bizarrap se escuchó literalmente en todo el mundo. El productor llevó las colaboraciones a otro nivel y ahora la percepción es que no tiene límites: cualquiera puede aparecer en el estudio del argentino. El 2021 lo ubicó como uno de los artistas más escuchados y durante el año vio pasar nombres como YSY A, L-Gante, Snow Tha Product, Eladio Carrión, Ptazeta, MHD y Morad.

Pero, sin dudas, los dos puntos más altos fue la convocatoria a dos artistas que son referentes indiscutidos para la música latina: Anuel AA y Nicky Jam. Combinando promesas y nombres consagrados, el productor se afianzó y ahora la apuesta es por saber cómo va a seguir subiendo su techo que no parece tener límite.

Gaules adquiere los derechos para transmitir la Fórmula 1

Cultura streaming: momentos del 2021

Técnicamente no debería aparecer en este listado, pero el impacto de Gaules es tan grande que no se podría dejarlo afuera. El 12 de noviembre el streamer brasilero anunció que desde ese momento su canal de Twitch se iba a convertir en el primero en transmitir en forma oficial la Fórmula 1, en una tendencia que afianza a la plataforma como un medio más en el que los deportes tradicionales pueden encontrar su pantalla.

Con el cierre del año llegaron los balances y la presencia de Guales fue contundente en el 2021. Según el reporte de StreamElements, fue uno de los creadores de contenido más visto de Twitch y se ubicó tercero en el ranking que se elaboró en base a las horas vistas.

De underdogs al top 4 del mundo: el paso de KRÜ por el mundial de VALORANT

KRU esports

A mediados del 2020 se empezó a gestar lo que el 15 de octubre se presentó oficialmente: KRÜ Esports, la organización liderada por el Kun Agüero. Con solo un año de recorrido, se posicionaron como referentes en la región. En VALORANT fueron el primer equipo latino en formar parte del Masters de Islandia, después clasificaron al Masters de Berlín -donde lograron entrar en el top 8- y se aseguraron un lugar en VALORANT Champions, el torneo más importante del circuito.

Contra todos los pronósticos de los “especialistas”, KRÜ se abrió paso hasta la semifinal superando un grupo muy complejo y dejando en el camino a Fnatic en cuartos. En semis los esperaba Gambit, que se encontró en el único representante de América Latina un rival que se fue luchando hasta el último segundo, en un cruce que siguieron más de un millón de personas y se convirtió en el segundo más visto del torneo (solo superado por la final). Mientras tanto, en la Argentina Game Show una multitud se reunía frente a las pantallas para seguir cada minuto, para festejar y llorar junto al equipo.

“Le quiero agradecer de todo corazón a la gente que apoya al equipo. De verdad, son la mejor fanaticada que nos puede haber tocado en esta vida. Y para las futuras promesas, decirles que persigan sus sueños, que nada es imposible”, dijo Nagzet una vez que finalizó el encuentro.

Papo MC llega a la final del mundial de Póker

Papo MC (Kito Mendes)

Referente para el freestyle, referente en Twitch y referente en el póker. “Soy un tryhard, me compenetro mucho en lo que hago”, se describe a sí mismo Papo MC. En agosto PokerStars anunció su alianza con el argentino: “Arranco una nueva etapa en mi vida y lo hago con toda la motivación y las ganas de seguir aprendiendo cada día”, dijo Papo en su cuenta de Instagram cuando se conoció la noticia.

En noviembre su pasión por el póker lo llevó a la Serie Mundial que se disputa todos los años en Las Vegas. En el torneo más importante del mundo logró quedar en la séptima posición. “El póker me cambió la vida en un montón de aspectos. Me educó en un montón de campos. No hablo solo de los libros, sino de lo que uno aprende al hablar con otros jugadores y entender en qué piensan. Empezás a entender ese concepto de que cada acción que tomamos tiene una reacción y que impacta en la vida”, le explicó a Infobae Latin Power.

KPI llega a la final del mundial de PUBG

KPI Gaming en el PUBG Global Championship (@PUBGEsports)

El 27 de octubre el equipo ex-FIUMBA oficializó su ingreso a la organización española KPI Gaming. Mientras tanto, se preparaban para el gran objetivo: viajar a Corea para participar en el PUBG Global Championship 2021. Los 32 mejores equipos del mundo compitieron para coronarse campeones y la escuadra de KPI llegó como el único representante de América Latina.

“Todos los ojos están sobre nosotros al ser el único equipo así que estamos más que motivados para lograr un buen resultado y mostrar de lo que LATAM es capaz”, dijo Nahuel “Szylzen” Balseiro -uno de los jugadores más importante de la región- en la previa. KPI finalmente logró el top 12 en el primer evento de este nivel para gran parte de la escuadra.

AuronPlay se transforma en el segundo streamer más seguido del mundo

Auronplay (Foto: instagram / @auronplay)

En noviembre, AuronPlay se convirtió en el segundo streamer más seguido del mundo, después de superar a Tfue y quedando solo detrás de Ninja (que supera los 17 millones). En este momento está cerca de llegar a los 11 millones de seguidores y en el último año -según SullyGnome- sumó 4.676.194 de nuevos followers. Con una media de 100 mil espectadores, además se ubicó en el top 5 de streamers del mundo según la cantidad de horas vistas.

No fue el único hito del año para AuronPlay, que ocupa la plantilla principal de streamers hispanos junto a Ibai, TheGrefg y Rubius. En agosto se convirtió en el creador de contenido más popular de la plataforma en base a sus estadísticas y combinando los tiempos de transmisión, su promedio de espectadores, el pico de viewers que logró y la cantidad total de horas vistas que logró.

Furious se asegura un lugar en el Mundial de PUBG Mobile

Cultura streaming: momentos del 2021

Este año el regalo de Navidad estuvo a cargo de Furious. Durante la tarde del 24 de diciembre, el equipo logró el top 3 y se aseguró un lugar entre los seis equipos de occidente que clasificaron a las Grand Finals y que viajarán a Singapur para disputar la última instancia del PUBG Mobile Global Championship. Después de cruzarse con los otros 15 candidatos de Europa, Norteamérica y Sudamérica en Liga del Oeste, el equipo será el único representante hispano en la máxima instancia.

Durante el día previo el equipo había caído al octavo lugar en la tabla, por lo que peligraba la clasificación. Pero en la tercera y última jornada demostraron que estaban listos para dejar todo y escalaron posiciones para quedarse con uno de los cupos de forma contundente. A partir del 21 de enero disputarán las Grand Finals, pero ya tienen un lugar asegurado entre los mejores 16 equipos del mundo. No podría haber una mejor manera de coronar un año de crecimiento constante y Furious, como una de las organizaciones pioneras de los esports para la región, estuvo a la altura.

Mención especial: Nalguidan, el representante de América Latina en el mundial de Hearthstone

Nalguidan en el World Championship 2021 (@HSesports)

“Latam viene pisando fuerte, sobre todo Argentina y Brasil. Son 2 comunidades que le dan mucha atención a Hearthstone por la posibilidad de competir individualmente y a nivel mundial. Obviamente estoy contento de representar a Argentina y Latinoamérica en el nivel mas alto todos estos años y espero haber motivado a otras personas a intentarlo también”, decía Facundo “Nalguidan” Pruzzo en la previa del torneo mundial.

El representante latino logró el top 6 del mundo. “Mil gracias a todos por hacerme el aguante durante el finde, de verdad se sintió mucho el apoyo”, dijo a través de sus redes sociales dirigiéndose a la comunidad que siguió cada uno de sus cruces.

