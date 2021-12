Twitch siguió creciendo durante el 2021 y GTA V fue el videojuego más visto en todo el mundo

El cierre del año trae consigo recuerdos en redes sociales y balances de distintas plataformas, que revelan lo que estuvo consumiendo su audiencia en los últimos 12 meses. Esta semana se dieron a conocer las estadísticas de Twitch a lo largo del año y GTA V fue el videojuego más visto a nivel mundial, a ocho años de su lanzamiento oficial.

La plataforma de Amazon acumuló 24 mil millones de horas vistas de contenido en 2021, según el último reporte de StreamElements. Esta impresionante cifra representa un igualmente extraordinario crecimiento de la plataforma del 45% respecto de los números vistos en 2020 . GTA V superó los 2.1 mil millones de horas vistas y se posicionó como el videojuego más visto del año, con un crecimiento interanual del 175% gracias al lanzamiento de nuevas misiones y contenido adicional para GTA Online.

El título de Rockstar Games se lanzó originalmente en 2013 para PlayStation 3, Xbox 360 al mismo tiempo que llegó a PlayStation 4 y Xbox One. Más adelante se actualizó para PC y las consolas de la actual generación mientras continuaba lanzando contenido y actualizando su plataforma. Ocho años después, sigue siendo un fenómeno casi sin precedentes y uno de los videojuegos más atractivos de ver gracias a las distintas iniciativas de streamers y al enorme abanico de posibilidades que ofrece la experiencia.

(Foto: Riot Games)

El podio de juegos más vistos lo completan League of Legends, que superó los 1.8 mil millones de horas y tuvo un crecimiento de audiencia del 28.5%; y Fortnite, que superó las mil millones de horas vistas, lo que representa un incremento de espectadores del 10.6%. LoL volvió a la presencialidad con Worlds 2021 y sus diferentes ligas y campeonatos a lo largo del año, algo muy necesitado por la comunidad de esports, que estuvo -como siempre- alentando desde el chat. El battle royale de Epic Games, por su lado, realizó distintos eventos a lo largo del año, así como conciertos dentro del juego y colaboraciones de todo tipo con importantes franquicias, desde Spider-Man a Dune, pasando también por Space Jam, The Matrix y muchas más.

La única categoría que superó al gaming en cantidad de horas vistas, como es tradición, fue Just Chatting (Charlando), que acumuló más de 3.1 mil millones de horas a nivel mundial. El Top 10 de contenido más visto en el año lo completan VALORANT (949 millones), Minecraft (880 M), Call of Duty: Warzone (858 M), CS:GO (757 M), Apex Legends (691 M) y DOTA 2 (578 M). New World quedó en el puesto 18 del ranking, pero se consagró como la propiedad nueva más vista de la industria con 259 millones de horas vistas.

Respecto a los streamers más relevantes de 2021, xQcOW ocupa el primer puesto por segundo año consecutivo, acercándose cada vez más a los 300 millones de horas de contenido. Con loud_coringa y Gaules completando el podio, el contenido de habla hispana aparece recién en el puesto número 5 de la mano de Auronplay y sus más de 100 millones de horas de transmisiones. StreamElements también remarcó que en el Top 100 de streamers de Twitch, las únicas dos mujeres que figuran son Amouranth (puesto 33) y saddummy (puesto 85).

Facebook Gaming también presentó un crecimiento del 45% entre 2020 y 2021, pero con números mucho más reducidos que los de Twitch. La plataforma pasó de tener 3.6 mil millones de horas de contenido a 5.3 mil millones en los últimos 12 meses. Por su parte, Trovo presentó un gran crecimiento de a un cuatrimestre a la vez. La plataforma lanzó su beta en julio de 2020 y llegó oficialmente en diciembre de ese año, pero en 2021 ya registró un crecimiento de horas de contenido del 715% interanual. Esas cifras se traducen a un total de 73 millones de horas vistas en los últimos 12 meses.

Vale remarcar que GTA V también fue el videojuego más visto de Trovo. El resto del Top 10, sin embargo, demostró que la plataforma es la más usada para disfrutar del gaming mobile, con Call of Duty Mobile en el segundo puesto, Free Fire en el cuarto y PUBG Mobile, en el séptimo.

El descomunal crecimiento de las distintas plataformas de streaming durante 2020 parecían tratarse de algo directamente conectado a la pandemia y el encierro, pero en 2021 volvieron a crecer de la misma manera para demostrar que no se trata de una moda pasajera, sino de un completo cambio de hábitos de consumo en la audiencia gamer de todo el mundo.

