Estos son los descuentos más importantes de Steam en medio de sus Rebajas de Invierno

La plataforma de videojuegos de PC Steam lanzó esta semana su última serie de ofertas del año. Las Rebajas de Invierno representan uno de los momentos más esperados del año para los gamers de escritorio gracias a sus enormes descuentos y promociones, muchas veces aplicados a títulos que fueron muy relevantes durante este mismo año.

El videojuego que aparece siempre en la cabecera de Steam, sin importar cuantas veces se actualice el sitio, es Deathloop. El título desarrollado por Arkane Software es considerado una de las mejores experiencias del año y ya se encuentra en la plataforma a mitad de precio, a tres meses de su salida. El juego ya había dicho presente en las rebajas otoñales y se trata de una opción ideal para los amantes de los anteriores títulos del estudio, así como también un excelente FPS con la narrativa en el centro de sus mecánicas.

Con un importante descuento del 50% también está Red Dead Redemption 2, que no formó parte de las opciones gratuitas de Rockstar Games para los compradores de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. El western es el último título del estudio y funciona como una precuela mucho más completa y cargada de contenido que la primera parte.

Tomb Raider (Foto: Twitter)

La tienda renovó su página principal para que sea más fácil encontrar los distintos videojuegos en oferta separados por género o temática. Sin embargo, el apartado más interesante es el de franquicias, donde se pueden aprovechar descuentos de hasta el 93% en entregas de Borderlands, hasta 89% en los últimos títulos de Tomb Raider o hasta 75% en las distintas ediciones de Dark Souls, ideales en la espera por Elden Ring. The Elder Scrolls, Street Fighter, Farming Simulator, Halo y The Sims son otras de las franquicias que cuentan con grandes descuentos, ideales para completer alguna colección con faltantes.

Todos los Far Cry, a excepción de la entrega lanzada este año, tienen descuentos de 70 a 80% para los players que se quieren poner al día con alguno de los títulos principales o sus divertidos spin-offs. Final Fantasy es un caso similar, con importantes descuentos en sus últimas entregas, pero ningún tipo de rebaja en la serie Pixel Remaster, que con seis juegos presenta precios bastante elevados.

Si se habla de franquicias no se puede dejar afuera a Star Wars, otra propiedad que protagoniza muchísimos descuentos en Steam. Las Rebajas de Invierno ofrecen Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Squadrons, los últimos videojuegos de la franquicia, con un 63% de descuento, mientras que Star Wars Battlefront II ya presenta una rebaja del 85% para todos los usuarios. Resident Evil no se queda atrás y también ofrece rebajas en todas y cada una de sus entregas, incluyendo Resident Evil Village con 35% de descuento.

Disco Elysium

El primer videojuego ganador de un Premio Hugo, Hades, no necesita un gran descuento, pero igualmente se puede adquirir con una rebaja del 35%. Hollow Knight, Dead Cells y Disco Elysium, por mencionar algunos de los mejores indies de los últimos años, también presentan descuentos de entre el 40 y 55%. Death Stranding, el último trabajo de Hideo Kojima, ya tiene descuento del 70%.

Títulos elegidos como Mejor Juego del Año en The Game Awards no son la excepción. It Takes Two ya está a mitad de precio al igual que Sekiro: Shadows Die Twice. Por su parte, juegos que supieron ser exclusividades de PlayStation también tienen un valor promocional: Days Gone está disponible con un 40% rebajado y Horizon: Zero Dawn con 50% a dos meses de la llegada de su secuela.

Los lanzamientos más recientes del año no presentan descuentos tan grandes, pero de todas maneras se pueden adquirir videojuegos como Forza Horizon 5 e Icarus con un 10% de descuento, o Sherlock Holmes: Chapter One por un 20% menos. Battlefield 2042, que tuvo un lanzamiento más que accidentado, ya se puede comprar con una rebaja del 34%.

XBOX

Como siempre, más allá de las ofertas presentes durante el primer día, usuarios de Steam deben estar atentos a rebajas temporales que pueden presentar descuentos todavía más grandes en los próximos días. Las Rebajas de Invierno de Steam van a continuar hasta las primeras horas del miércoles 5 de enero.

Al mismo tiempo, y como todos los años, la plataforma también invita a los jugadores a votar sus títulos favoritos del año en los Steam Awards. Los nominados ya fueron elegidos en otra votación semanas atrás e incluyen algunas opciones extrañas, como Cyberpunk 2077 o Battlefield 2042, títulos con muchas críticas negativas en todas sus plataformas. Ahora toca definir cuáles fueron las mejores experiencias de 2021 en Steam y aquellos usuarios que voten van a obtener una trading card aleatoria por cada categoría. Por último, aquellos que ingresen a Steam todos los días durante las Rebajas de Invierno van a recibir stickers sorpresa en la tienda de puntos.

Así como es tradición para Steam, las demás plataformas también están celebrando distintos tipos de ofertas, aunque no suelen llegar a los enormes descuentos de la tienda de PC.

SEGUIR LEYENDO: