Resident Evil 8: Village superó las 5 millones de unidades vendidas y quiere romper un nuevo récord

Capcom reveló esta semana que Resident Evil 8: Village superó los 5 millones de unidades vendidas a nivel mundial, incluyendo sus ventas digitales. Con estas cifras, el título se convirtió en el décimo juego mejor vendido de la compañía y se perfila para romper un récord importantísimo en la franquicia.

Resident Evil 8: Village logró la hazaña de las 5 millones de copias vendidas más rápido que su predecesor, Resident Evil 7: Biohazard. La séptima entrega de la saga principal de videojuegos es actualmente la mejor vendida de todas, lo que sugiere que Village podría arrebatarle ese puesto si continúa su impresionante ritmo de ventas. Aunque no hay demasiados detalles al respecto por ahora, la octava entrega va a contar con un DLC posiblemente centrado en Chris Redfield, lo que podría impulsar una nueva ola de ventas que acerque al título a su objetivo de superar las 10 millones de unidades vendidas.

Con estos números, la versión original de Resident Evil 2 quedó fuera de la lista de los diez títulos más vendidos de Capcom con sus 4.96 millones de copias y le cedió su lugar a Village, que planea seguir escalando. El puesto número uno lo ocupa muy tranquilo Monster Hunter World con 20 millones de unidades vendidas.

Re:Verse CAPCOM

En cuanto a la franquicia entera de Resident Evil, este año cumplió 25 años y superó las 100 millones de unidades vendidas de la mano de todos y cada uno de sus juegos. Resident Evil 8: Village fue una pieza fundamental en este logro porque logró vender más de 3 millones en su primer mes en el mercado.

Aunque no se espera un nuevo título hasta el lanzamiento de RE:Verse en 2022, la franquicia tiene novedades para los fans en noviembre con el estreno de su nueva adaptación cinematográfica, Resident Evil: Welcome to Raccoon City. La cinta va a cerrar un año cargado de novedades para la saga y de contenidos en todos los formatos, incluyendo la serie de TV animada Infinite Darkness.

