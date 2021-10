El terror nunca deja de crecer: Resident Evil 7 marcó un nuevo récord para la franquicia

A 25 años de su nacimiento, Resident Evil sigue demostrando porqué es una de las franquicias más importantes de la industria de los videojuegos. Con más de dos décadas encima su capacidad de generar impacto y las miradas de los jugadores no parece estar en baja. Incluso siguen expandiendo su alcance a nuevos formatos y adaptaciones, con Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City como la próxima parada en ese recorrido.

Ahora se conocieron datos sobre Resident Evil 7: Biohazard, el título lanzado en enero de 2017, que continúa vendiendo copias y ahora alcanzó las 10 millones a nivel mundial. De esta forma, marcó una nueva cifra que es histórica para la franquicia al convertirse en el primer juego en lograr ese número.

La desarrolladora japonesa explicó que “el sistema de juego experimentó un cambio dramático de la cámara en tercera persona anterior para crear una nueva perspectiva en primera persona que proporcione una experiencia de terror abrumadora y profundamente inmersiva, que obtuvo grandes elogios en los principales sitios de reviews.”

Si bien Resident Evil 6 y Resident Evil 5 vendieron 11.5 millones y casi 13 millones de copias respectivamente, esto lo lograron a partir de relanzamientos en nuevas generaciones de consolas. La séptima entrega numerada de la franquicia logró romper la barrera de los 10 millones solo con su versión “base”. Aunque también es conveniente aclarar que se contabilizaron las copias totales que se vendieron a tiendas, más allá de las que llegaron a usuarios finales. Aunque se puede suponer que no hay tanta diferencia entre ambos números.

En el comunicado de prensa que publicaron desde Capcom también destacaron que las ventas del título estuvieron impulsadas por el lanzamiento de Resident Evil 8: Village, la última entrega de la franquicia que llegó a los usuarios este año. Cuando llegó al mercado el último título de la saga, se implementaron promociones para aprovechar la “sinergia” entre los dos juegos, como la presentación de paquetes que los contenían a ambos.

En el ranking de la franquicia, el más cercano es el Resident Evil 2 Remake, que alcanzó las 8 millones de copias vendidas. Dentro de Capcom, el único juego que vendió más que Resident Evil 7 fue Monster Hunter: World, con más de 17 millones de copias hasta junio de 2021.

(Foto: Twitter)

Este dato importante para la franquicia no llega en cualquier momento, ya que esta semana también se lanzó el trailer de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la película que va a tratar de darle un nuevo enfoque a las adaptaciones cinematográficas. Con un camino diferente a la saga anterior, el adelanto puso mucho foco en las referencias reconocibles para los fans ya afianzados.

La película va a reflejar las tramas de los dos primeros juegos con el objetivo de mostrar una idea más cercana a las historias originales. La fecha de estreno de esta próxima adaptación es el 2 de diciembre.

SEGUIR LEYENDO: