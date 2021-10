Tomb Raider celebra su 25° aniversario con descuentos, un nuevo sitio oficial y detalles de su anime

Tomb Raider, el 25 Aniversario (Foto: @tombraider)

Un 25 de octubre, pero de 1996, se lanzaba en Europa uno de los videojuegos más influyentes en la historia de la industria: Tomb Raider. Como el título protagonizado por Lara Croft llegó al mercado estadounidense unas semanas después, la fecha aceptada del aniversario es una nebulosa entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. De cualquier manera, la gente de Square Enix está más que lista para celebrar a la aventurera y hoy anunciaron interesantes iniciativas alrededor de la franquicia.

En primer lugar, se lanzó un nuevo sitio oficial dedicado al 25° aniversario de Tomb Raider. Allí, los fans van a encontrar un video con algunas de las mujeres que pasaron por la franquicia en estos años, desde actrices que le pusieron la voz al personaje a guionistas de sus cómics, pasando también por las modelos que inspiraron el look de Lara Croft a lo largo de las distintas entregas. Aparte de este homenaje, desde Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Core Design realizaron importantes donaciones a organismos como Women For Women y el International Rescue Committee.

En el sitio oficial del 25° aniversario de Tomb Raider también está disponible un documento de 1995 restaurado que contiene más de 60 páginas con diseños preliminares, conceptos de jugabilidad y otros materiales de la época en la que el personaje todavía se llamaba Laura Cruz. Además, ya se encuentra disponible el libro de cocina y guía de viaje oficial de la franquicia, con más de 40 platos originarios de algunas de las ciudades y locaciones visitadas en la saga, con información relevante sobre los destinos y otros datos interesantes.

Tomb Raider Reloaded (Foto: @tombraider)

Aunque la próxima entrega de Tomb Raider está en etapas tempranas de desarrollo, también se compartieron novedades de los videojuegos en el marco del aniversario. En primer lugar, ya está en marcha una mega promoción que incluye a todos los títulos de la saga con hasta 89% de descuento en Steam, Stadia, Humble Bundle, Green Man Gaming, GOG y las tiendas de PlayStation y Xbox. También se anticipó que del 1 al 14 de noviembre, los miembros de Prime Gaming van a poder adquirir Rise of the Tomb Raider sin cargo. Es una interesante movida teniendo en cuenta que es el segundo título de la última trilogía, lo que muy posiblemente lleve a los players a completar el combo.

Los títulos multijugador cooperativo Lara Croft and the Guardian of Light y Lara Croft and the Temple of Osiris van a desembarcar en Nintendo Switch en un futuro no muy lejano, según anticipa el sitio. Por ahora se desconoce la fecha exacta de lanzamiento, pero se esperan novedades en las próximas semanas. Por último, una pequeña actualización sobre Tomb Raider: Reloaded, el título mobile que llegará en 2022, confirmó que aparte de contar con la voz de Keeley Hawes –actriz que interpretó a Lara Croft en TR: Legend, Anniversary, Underworld y más- también va a tener a Shelley Blond (Tomb Raider), Judith Gibbins (Tomb Raider II y III) y Jonell Elliott (TR: The Last Revelation, Chronicles y The Angel of Darkness).

Tomb Raider (Foto: @tombraider)

La última gran novedad revelada en el sitio tiene que ver con la futura serie animada de la franquicia protagonizada por Hayley Atwell (Agent Carter, Misión Imposible 7). El anime de Netflix confirmó la incorporación de Allen Maldonado en el papel de Zip y Earl Baylon como Jonah Maiava. Éste último es un personaje importante en la más reciente trilogía de la franquicia, que funcionó como un reboot para presentar a una Lara Croft más joven. Como se había anticipado antes, el show se va a situar justo después de la tercera entrega para conectar la trama al resto de la franquicia y construir desde allí el futuro de la saga para los próximos años, en lo que Square Enix describe como una “línea de tiempo unificada”.

En otro orden de cosas, en el sitio también se pueden ver imágenes del juego de mesa de Tomb Raider, nuevos stickers para usar en chats e información sobre la exhibición oficial que abrirá sus puertas en 2022. Sin embargo, desde el estudio ya anticiparon que todavía quedan algunas sorpresas más en el marco de esta celebración.

