PUBG New State: un intento de secuela que terminó siendo más de lo mismo

PlayerUnknown’s Battlegrounds es uno de los pioneros en el género battle royale. Su primera versión para PC dio comienzo a lo que fue un boom de los juegos de este género. Con el tiempo supo expandirse a más plataformas y hoy tiene tiene un importante público en la escena mobile con PUBG Mobile. El pasado 11 de noviembre lanzaron PUBG New State, la primera secuela en el PUBG Universe, que de secuela tiene poco.

Los que estén familiarizados con los battle royale se van a encontrar con la mayoría de cosas ya vistas, y es que PUBG New State tiene muy pocas novedades. El principal cambio es el escenario: está ambientado en el año 2051, en un mapa completamente nuevo llamado Troi, con una atmósfera distópica. Pero a pesar de todo eso, las armas siguen siendo las mismas, excepto una nueva, y en cuanto a los vehículos agregaron dos: un auto y una moto. Todos parecen distintos, pero es solo porque pusieron skins más futuristas.

Hay algunas mecánicas nuevas, como el sistema de economía. A lo largo del mapa y al eliminar a otros jugadores, se pueden encontrar créditos de dron, que sirven para adquirir equipamiento, granadas o balas en una tienda con un dron que lo lleva hasta nuestra ubicación. Allí se puede comprar una bengala verde, con la que se puede revivir a los compañeros que hayan muerto y sigan en la partida.

Otra de las novedades es el sistema de tranvías en Troi. En distintos puntos del mapa, hay vías marcadas en las que se puede abordar un vehículo para transportarse, o incluso usarlo como refugio para curarse o luchar contra los demás desde adentro.

PUBG New State

Los gráficos son uno de los puntos fuertes del juego, las texturas son nítidas y los paisajes se ven muy bien para los estándares de un mobile. Hay un buen contraste entre los models y el entorno, por lo que se puede divisar a un enemigo a la distancia y dispararle se puede hacer más cómodo.

Sin embargo, los controles son prácticamente los mismos que la entrega anterior, pero hay un problema clave: no hay soporte para controles externos. Más de una vez pasa que, queriendo hacer alguna acción en particular, tocamos un poco más al costado de la pantalla y disparamos sin querer o realizamos una acción que no era la que se buscaba. Con un control se podrían resolver la mayoría de esos problemas, pero, como la anterior entrega, no se pueden usar. Aunque se entiende que es algo que puede darle ventaja a algunos jugadores por sobre los demás, es un aspecto que podría impactar en forma muy positiva en la jugabilidad.

Otro dato importante que comparte con PUBG Mobile es el consumo de energía: demanda muchísimo y el celular se caliente, incluso en equipos que funcionan a la perfección con un gran número de juegos mobile. El juego, además, pesa un total de 1.4 GB y ya está disponible para descargar en la Playstore de Android y en la Appstore de Apple.

PUBG New State

En conclusión, para los amantes del género no está mal, pero el punto más débil de PUBG: New State es que realmente tiene muy pocas novedades, y a pesar de que se promocionó como una secuela, parece una actualización grande para PUBG Mobile. Esta entrega no intentó brindar algo nuevo, sino que fue a lo seguro con las ventajas de su sucesor y le dio una especie de lavado de cara.

