Ubisoft planea su expansión con la creación de un nuevo parque de atracciones

Ubisoft reveló esta semana sus planes de crear un nuevo Centro de Entretenimiento junto con Storyland Studios, responsables de atracciones en Universal Studios Florida, Legoland y más. El destino será Studios Occitanie Méditerranée en Francia y va a contener atracciones basadas en las diferentes franquicias de Ubisoft.

“El juego ha crecido hasta convertirse en la mayor forma de entretenimiento. Tiene sentido que nos asociemos con el principal editor de juegos de Francia para crear un nuevo tipo de experiencia inmersiva que celebre la cultura del juego”, explicó Bruno Granja, fundador de Studios Occitanie. Esta locación promete ser un centro de negocios y entretenimiento único en el mundo, con 88 hectáreas que alojarán un estudio de cine profesional, múltiples ofertas de entretenimiento, tiendas, restaurantes y hostelería, entre otras cosas. Está previsto que Studio Occitanie abra al público en 2025 y que cuente con un área entera dedicada a Ubisoft.

Studios Occitanie se encuentra en la región de Monpellier, donde se fundó Ubisoft hace 35 años y donde se crearon algunos de sus personajes más importantes, como Rayman y los Rabbids.

Primer arte conceptual del parque de atracciones de Ubisoft (Foto: Ubisoft)

“El concepto de entretenimiento único será diseñado por Storyland Studios y se alimentará de la tecnología de gamificación de vanguardia de Alterface, Wander”, explicaron desde Ubisoft. “Gracias a la tecnología de Wander, estamos creando oportunidades ilimitadas para que los huéspedes que quieran comprometerse con nuestra experiencia a un nivel más profundo, lo hagan de una manera interactiva, personalizada y en constante evolución”, anticipó Etienne Sainton, Director de Producto de Alterface, compañía desarrolladora de experiencias interactivas para toda la familia.

Además del Centro de Entretenimiento, Ubisoft y Storyland Studios están diseñando un parque temático a gran escala, comparable a Super Nintendo World, el área que forma parte de Universal Studios Japón. “Ambos diseños se están creando teniendo en cuenta una amplia variedad de mercados y ubicaciones potenciales -reveló Mathilde Bresson, Directora de Entretenimiento Basado en la Localización de Ubisoft-. Estamos ansiosos por llevar estas experiencias a nuestra creciente base de fans internacionales y a nuevas audiencias en todos los países del mundo”.

El primer arte conceptual del parque temático acompaña esta nota y anticipa un lugar soñado para los fans de Ubisoft, aunque no revela secciones específicas basadas en títulos del estudio. De todas maneras, sagas como Assassin’s Creed, The Division, Just Dance, Rayman y Far Cry, entre muchas otras, tienen todo lo necesario para convertirse en experiencias interactivas únicas. Todavía faltan muchos años para ver el Centro de Entretenimiento de Ubisoft y su parque temático en funcionamiento, pero después de lo hecho por Nintendo y las claras intenciones de la compañía francesa, puede que se convierta en una tendencia para las grandes compañías de videojuegos que constantemente buscan un nuevo mercado que copar.

Este anuncio se dio en medio de que el estudio de videojuegos enfrenta acusaciones de abuso, acoso y discriminación en el ambiente laboral desde hace más de un año y casi sin cambios en la estructura directiva acusada de encubrir dichas actitudes.

SEGUIR LEYENDO: