Julio Leiva en la FlowFiReLEAGUE: “Me escribían padres y me decían por esta entrevista ahora entiendo que lo que está haciendo mi hijo puede ser una profesión”

Hoy la FlowFiReLEAGUE contó con un invitado especial durante la jornada de cuartos que reunió a los ocho equipos que aspiran a llegar a las semifinales. Después de los primeros dos cruces del día, KevinMPV y Clover entrevistaron a Julio Leiva, referente del ciclo Caja Negra que se posicionó como uno de los contenidos periodísticos más relevantes para conocer en profundidad a los entrevistados, a través de un formato y una dinámica novedosa.

“Hoy estoy más ligado al gaming por mi rol de director de Filo, veo en qué andan, cómo cubrirlo. Como jugador, hace rato que no juego, me quedé hace tiempo. Pero de chico he jugado, los locales a los que ibas a pasar la tarde, después el ciber, en casa con amigos. Hoy lo que me apasiona es la unión que tiene con el stream, cómo se va conformando esa comunidad y como en Argentina va creciendo. Me gusta todo lo que rodea eso con la gente del stream y cómo la industria va creciendo y Argentina se va posicionando en un lugar muy fuerte”, destacó.

Algo que caracteriza a sus entrevistas es el evidente tiempo que dedica a prepararlas, por lo que fue infaltable la pregunta sobre cómo es la previa para cada una: “depende de cada caso. Si tengo tiempo, trato de dedicarle mínimo tres días. Pero me ha pasado que me digan en tres horas tenés que entrevistar a alguien. Tener la preparación y la previa lo que hace es estar tranquilo a la hora de entrevistar”.

El éxito de Caja Negra hizo que el alcance del ciclo se extienda a diferentes ámbitos, desde músicos, streamers, pero también políticos, por lo que en el marco de las elecciones legislativas pudo entrevistar a los candidatos de los principales espacios que estaban disputando los votos. “La explosión de Caja Negra hizo que muchos quieran venir. Decidimos crear un ciclo exclusivo de las elecciones entendiendo que muchas de las chicas y chicos que nos ven tal vez no van a ver un programa de actualidad o un noticiero, quizás era la primera vez que tenían contacto con un candidato. Y la idea era mostrar que piensan, qué propuestas tienen, qué visión de país tienen. Algunos venían pensando que iban a la tele y esperaban que los pelee. La idea era escuchar lo que piensa cada uno”, destacó.

También explicó que el objetivo del ciclo es entrevistar a los que considera que son referentes de esta generación y que, a partir de ese registro, quede como una caja negra, como un archivo en el que se pueda ver la explosión que recorrió diferentes ejes, como la política, la música y también el gaming: “En el caso específico del gaming, a mi me interesaba descubrir ese mundo, entrar más en profundidad. Y también lo que me pasó con eso es que a muchos de los referentes que entrevistamos, después me escribían padres y me decían menos mal que vi esta entrevista porque ahora entiendo que lo que está haciendo mi hijo puede ser una profesión. Tiene que ver con una cuestión de conocimiento, que la otra persona pueda tener más herramientas para entender”.

