Un juzgado de La Matanza condenó a un médico y a una clínica al pago de 39 millones de pesos por mala praxis. (Imagen de archivo: Shutterstock)

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Un juzgado civil y comercial de La Matanza condenó a un médico que realizó una cesárea y a la clínica donde se llevó a cabo la intervención a pagar $39,08 millones a una mujer a la que le encontraron una gasa dentro del abdomen tres meses después del parto. La sentencia consideró acreditada la mala praxis y extendió la condena a las aseguradoras, dentro de los límites de cada póliza.

La demandante, de 22 años en ese momento, había ingresado el 3 de octubre de 2016 a una clínica de Zona Oeste con trabajo de parto para dar a luz a su primer hijo. Según el expediente, luego de varias horas de evolución se decidió practicar una cesárea por falta de progreso y descenso fetal, además de la sospecha de que el bebé tenía un peso elevado.

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La operación comenzó a las 15.10 y el nacimiento se produjo seis minutos después. El recién nacido pesó 4,365 kilos y tanto él como su madre recibieron el alta médica el 5 de octubre. La historia clínica indicó que el postoperatorio inmediato había evolucionado sin complicaciones y que la herida quirúrgica estaba en buenas condiciones.

La paciente dio a luz a su hijo mediante una cesárea en un centro de salud de la Zona Oeste bonaerense en octubre de 2016. (Imagen de archivo: Freepik)

La mujer sostuvo en su demanda que, después de volver a su casa, comenzó a padecer dolores abdominales, pérdidas de color oscuro y mal olor, cuadros febriles y malestares gastrointestinales. También afirmó que la medicación antibiótica que recibió no alivió sus síntomas y que atravesó dificultades para amamantar y cuidar a su hijo recién nacido.

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El reclamo señaló que las consultas posteriores fueron tratadas como un cuadro propio del puerperio o una endometritis, una infección del útero posterior al parto. En noviembre de 2016, una médica consignó pérdidas malolientes y prescribió antibióticos, con nuevos controles y pautas de alarma.

El 17 de diciembre de ese año, una ecografía transvaginal mostró una imagen que requería descartar la presencia de un oblito quirúrgico, término que refiere a un objeto olvidado de forma accidental en el cuerpo de un paciente durante una cirugía. Cuatro días después, la mujer fue derivada para una consulta con el cirujano que había practicado la cesárea.

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Los dolores abdominales y cuadros febriles posteriores al parto recibieron un diagnóstico inicial de infección uterina. (Imagen de archivo: Freepik)

Tras esa atención, la demandante acudió a otro establecimiento asistencial. Allí le realizaron nuevos estudios, entre ellos una ecografía y una tomografía, que detectaron una formación ubicada cerca del útero y de la vejiga. La paciente quedó internada el 4 de enero de 2017 y fue sometida a una laparotomía exploradora para extraer el cuerpo extraño.

El análisis anatomopatológico determinó que la pieza retirada era una gasa plegada de 10 por 5 por 2 centímetros. La mujer recibió el alta el 9 de enero, luego de varios días de internación. En su presentación judicial, reclamó que esa segunda operación la obligó a permanecer separada de su bebé y a depender de otras personas durante su recuperación.

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La sentencia, del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 9 de La Matanza, valoró especialmente las pericias médicas, que confirmaron la secuencia de hechos. Una de ellas estableció que la indicación de la cesárea había sido correcta y que no se registraron incidentes en el parte operatorio. Aun así, sostuvo que la evolución posterior fue desfavorable y que la ecografía de diciembre ya sugería investigar la posible existencia de un oblito.

Un segundo establecimiento médico detectó el oblito quirúrgico entre el útero y la vejiga mediante ecografías y tomografías. (Imagen de archivo: iStock)

El juez consideró que la gasa hallada en la segunda intervención tenía relación causal con la cesárea realizada en octubre de 2016. Destacó que no existía constancia de otra cirugía entre ambos procedimientos que pudiera explicar la presencia del material y que el hallazgo fue confirmado por estudios de diagnóstico, la operación posterior y el análisis de anatomía patológica.

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La defensa de los demandados había planteado que la retención de material quirúrgico era una contingencia posible en este tipo de intervenciones. El fallo indicó que esa circunstancia no eliminaba la responsabilidad, ya que se trataba de un evento evitable mediante controles adecuados sobre las gasas, compresas e instrumentos utilizados en el quirófano.

También remarcó que la historia clínica no documentó un recuento eficaz del material empleado durante la cesárea. Para el magistrado, esa ausencia cobró relevancia frente a la comprobación de que una gasa había quedado dentro del organismo de la paciente y derivó en una nueva operación meses más tarde.

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El magistrado desestimó el argumento de la defensa y concluyó que el olvido del material fue un hecho evitable en el quirófano. (Imagen de archivo: Freepik)

La resolución atribuyó responsabilidad exclusiva al profesional que dirigió la cesárea y a la clínica donde se realizó. El juez entendió que el cirujano tenía el deber de controlar el campo operatorio antes del cierre y que la institución debía responder por la organización del servicio, el funcionamiento del quirófano y las medidas de seguridad vinculadas con el control del material.

En cambio, rechazó la demanda contra la médica que efectuó controles posteriores, la clínica que detectó y retiró la gasa, la obra social y otra aseguradora. Según el fallo, no hubo elementos que permitieran vincular a esas partes con la producción del oblito, y la segunda institución médica actuó al diagnosticar la complicación y resolverla mediante la cirugía.

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La indemnización incluyó $800.000 por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado; $24 millones por incapacidad psicofísica y daño estético; $4,68 millones para un tratamiento psicológico de dos años; y $9,6 millones por consecuencias no patrimoniales. El rubro por pérdida de chance fue rechazado por falta de prueba sobre una oportunidad laboral concreta frustrada.

El tribunal fijó los montos a valores de la fecha de la sentencia. Además, declaró inaplicable al caso la prohibición de actualización monetaria y ordenó que la suma se actualice con el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), junto con un interés anual del 6% desde el hecho, salvo en el tratamiento psicológico, cuyos intereses correrán desde el fallo.

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