Mariano Fazio -izquierda-, vicario auxiliar y número dos del Opus Dei a nivel mundial, saluda al prelado de la institución, monseñor Fernando Ocáriz

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El juez federal Daniel Rafecas convocó a prestar declaración indagatoria a Mariano Fazio, actual vicario auxiliar del Opus Dei a nivel mundial y número dos de la organización religiosa, y a otros dos sacerdotes que ocuparon cargos directivos en la Argentina, en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. Según surge de una resolución de 17 páginas firmada este miércoles, a la que tuvo acceso Infobae, la medida alcanza también a Gabriel Dondo Lascano, exresponsable de la Sección de Mujeres de la prelatura en el país, y a Víctor Urrestarazu Villarroel, quien sucedió a Fazio en el gobierno regional de la institución y posteriormente estuvo al frente de la delegación de Paraguay.

Las citaciones se circunscriben al caso de una mujer identificada en las actuaciones judiciales mediante las iniciales M.I.E., quien ingresó al Opus Dei durante su adolescencia y permaneció en la organización hasta marzo de 2015. A lo largo de ese período se desempeñó como numeraria auxiliar en distintas residencias y centros de formación, tanto en la Argentina como en el exterior, donde, según denunció, habría sido sometida a extensas jornadas de trabajo, restricciones en el manejo de sus ingresos y condicionamientos en sus vínculos familiares y decisiones personales.

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La decisión se produce después de los pedidos formulados por el fiscal federal Eduardo Taiano y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, en agosto de 2024 y junio de 2025. En paralelo, Rafecas ordenó formar un incidente para determinar si se encuentra vigente la acción penal respecto de Carlos María Edmundo Nannei y Patricio Carlos Olmos Newton, otros dos antiguos vicarios regionales cuya indagatoria también habían solicitado los acusadores.

Tras conocerse la medida, la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei difundió un comunicado en el que rechazó el encuadre penal de los hechos investigados, negó que los convocados hubieran tenido una vinculación concreta con la denunciante y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales.

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El juez Daniel Rafecas convocó a indagatoria a tres sacerdotes del Opus Dei por presunta trata de personas y reducción a la servidumbre

El origen de la causa contra integrantes del Opus Dei

Las actuaciones se iniciaron el 12 de septiembre de 2022, a partir de una denuncia presentada ante la PROTEX sobre presuntas situaciones de explotación de niñas y adolescentes que, entre 1974 y 2015, habían sido incorporadas a distintos establecimientos vinculados con el Opus Dei. Según aquella presentación, las jóvenes, en su mayoría procedentes de hogares de escasos recursos y, en muchos casos, migrantes, habrían sido reclutadas para posteriormente ingresar a la organización como numerarias auxiliares, categoría bajo la cual se les encomendaba dedicar su vida a la realización de trabajos domésticos en favor de otros integrantes de la institución.

La investigación preliminar permitió identificar a al menos 44 mujeres que, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habrían sido sometidas a condiciones de explotación. Los investigadores recabaron información sobre las modalidades de ingreso, los traslados entre residencias, las jornadas de trabajo y las denuncias relativas a la ausencia de salarios, vacaciones y otros derechos laborales. El 9 de junio de 2023, ante la posibilidad de que las conductas denunciadas constituyeran infracciones a los artículos 140 y 145 bis del Código Penal, relativos a la reducción a la servidumbre y la trata de personas, la PROTEX remitió las actuaciones a la Cámara Federal porteña. Tras el correspondiente sorteo, el expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 3, a cargo de Rafecas, quien inicialmente delegó la instrucción en la fiscalía de Taiano.

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Entre las medidas probatorias producidas durante esa etapa se destacaron las declaraciones testimoniales, mediante el dispositivo de Cámara Gesell, de cuatro antiguas numerarias auxiliares. La selección de esos casos estuvo vinculada con las modificaciones que experimentó la legislación penal argentina durante el período investigado. Hasta 2008, las conductas denunciadas podían quedar comprendidas bajo la figura de reducción a la servidumbre. A partir de la sanción de la Ley 26.364 se incorporó el delito de trata de personas, cuya regulación fue posteriormente modificada por la Ley 26.842. Las cuatro mujeres habían permanecido en el Opus Dei después de la entrada en vigencia de aquella primera norma.

Los fiscales advirtieron, sin embargo, que tres de esas situaciones presentaban obstáculos relacionados con el transcurso del plazo máximo de prescripción de doce años previsto por el Código Penal.

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“Es importante señalar que los casos de G.N.M., E.M.M. y A.B.D. enfrentan obstáculos relacionados con el ejercicio de la acción penal debido a la perspectiva de la prescripción. En ellos, ha transcurrido un período de tiempo superior a los doce años, que constituye el límite legal máximo para la prescripción conforme el art. 62 del Código Penal de la Nación”, habían señalado los representantes del Ministerio Público Fiscal en su dictamen del 21 de agosto de 2024, según reprodujo Rafecas. Por ese motivo, al solicitar las primeras indagatorias, los acusadores circunscribieron las imputaciones al caso de M.I.E., quien se había desvinculado de la institución en 2015.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó las indagatorias de los integrantes del Opus Dei junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas -PROTEX-(Maximiliano Luna)

Tres décadas como numeraria auxiliar: el relato de la denunciante

En la resolución de este miércoles, Rafecas dedicó varios pasajes a reconstruir la experiencia narrada por la mujer desde su llegada a la Argentina, a los 16 años, acompañada por su hermana y una numeraria del Opus Dei. Su intención, según declaró, era instalarse en Bella Vista, donde residía una tía, y completar sus estudios secundarios. Durante el viaje, una integrante de la organización les habría solicitado sus datos personales y ofrecido un lugar para estudiar. La adolescente recordó que decidió retirarse del primer establecimiento al que había ingresado, aunque posteriormente recibió nuevas propuestas para continuar su formación.

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Así llegó a Los Aleros, una residencia ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde, de acuerdo con su relato, le mostraron folletos de un instituto educativo y le indicaron que podría obtener un título relacionado con la hotelería. Según consta en las actuaciones, la mujer aseguró que transcurrieron varios meses sin que pudiera comenzar los estudios prometidos y que, cuando volvió a consultar por esa posibilidad, le respondieron que había superado la edad de ingreso al establecimiento.

En su declaración describió jornadas que comenzaban a las seis de la mañana con labores de limpieza, seguidas por la oración, la misa y el desayuno. Luego debía ocuparse, según manifestó, de las tareas asignadas en los sectores de lavandería, cocina y planchado, sujetas a tiempos y procedimientos específicos. Después del almuerzo, continuaba con el acondicionamiento del establecimiento y los preparativos para la cena. Al referirse a las jóvenes que residían allí, caracterizó a Los Aleros como un lugar en el que se enseñaban trabajos domésticos que, simultáneamente, debían realizar las propias adolescentes.

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Posteriormente, pasó a La Ciudadela, una residencia universitaria donde, conforme a su testimonio, se ocupaba del servicio doméstico. Allí habría contado con cierto margen de independencia, aunque aseguró que no disponía libremente de la remuneración correspondiente a sus actividades.

“Pero la administradora no nos daba el sueldo, nos decía que ella nos lo guardaba porque nos podían robar”, relató, conforme a la transcripción incorporada a la resolución.

Durante esa etapa, comenzó a asistir a un establecimiento para aprender mecanografía. Paralelamente, recordó haber mantenido conversaciones con integrantes del Opus Dei acerca de su vocación y de la posibilidad de incorporarse formalmente a la prelatura. En palabras de la propia mujer, reproducidas por el juez, “me convencieron con tantas charlas y pedí la admisión en el Opus Dei”.

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Con el correr de los años pasó por diferentes residencias y centros educativos. En uno de ellos, denominado Laya, aseguró haber acumulado responsabilidades como instructora en los sectores de planchado, lavandería y tintorería, además de cubrir funciones en la portería. Según reprodujo Rafecas, describió aquella experiencia en los siguientes términos: “había 5 veces más trabajo, me pusieron de instructora, planchero, lavadero, tintorería y además tenía que cubrir portería. Me empecé a sentir muy mal, me dolía todo, hasta la planta de los pies”. La denunciante vinculó esas circunstancias con el deterioro de su salud y manifestó haber atravesado un cuadro depresivo por el que recibió atención psiquiátrica.

Su recorrido incluyó también una estadía en el instituto identificado en las actuaciones como ICES/ICIED, dedicado a la formación de jóvenes en tareas domésticas, donde habría permanecido durante tres años como instructora. De acuerdo con su declaración, al establecimiento ingresaban menores de 15 años que, además de recibir clases, realizaban labores de limpieza, lavado de vajilla y planchado bajo la supervisión de otras mujeres. En 1993 fue trasladada a Roma, una decisión que, según recordó, le habría sido comunicada como un privilegio por haber sido elegida por el prelado. Sobre las condiciones laborales en la residencia italiana, manifestó que trabajaban “desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, sin tiempo para nada”.

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Alrededor del año 2000 regresó a la Argentina y, de acuerdo a la reconstrucción incorporada al expediente, fue destinada a Ailén, donde funcionaba la administración de la asesoría central de la Sección de Mujeres. Su último destino fue Torrealta, residencia en la que, en virtud de su descripción, vivían cerca de treinta numerarias auxiliares encargadas de realizar trabajos domésticos en establecimientos destinados a varones. Entre las circunstancias denunciadas, la mujer aseguró que determinadas decisiones personales, como visitar a sus padres o destinar parte del dinero que percibía a ayudar económicamente a su familia, debían ser autorizadas por las autoridades de la organización.

Sobre los acontecimientos que precedieron a su desvinculación, recordó que “quería ir a ver a mis padres después de 5 años, pero tenía que pedir permiso. Cuando finalmente fui, ya no quería volver”.

En marzo de 2015, tras viajar a Bolivia para reencontrarse con sus familiares, decidió no regresar al Opus Dei.

Los hechos por los que Rafecas convocó a indagatoria a los tres sacerdotes

El 4 de octubre de 2024, después de recibir el primer pedido de indagatorias de la fiscalía y la adhesión de la querella, representada por el abogado Sebastián Sal, Rafecas reasumió la instrucción del expediente y dispuso nuevas medidas probatorias. El propósito era establecer con mayor precisión los períodos durante los cuales los investigados habían ocupado cargos jerárquicos, las funciones que desempeñaban, la composición de los órganos de gobierno regionales y el recorrido de M.I.E. por las distintas residencias. En junio de 2025, el Ministerio Público Fiscal reiteró su solicitud e incorporó a Fazio, cuya convocatoria ya había sido requerida por la querella.

El abogado Sebastián Sal, representante de la querella en la causa que investiga a integrantes del Opus Dei (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Al referirse al alcance de la decisión adoptada este miércoles, Rafecas explicó: “La declaración indagatoria constituye, entonces, el primer acto de defensa material, es la oportunidad en que el imputado toma conocimiento formal del hecho y de las pruebas existentes en su contra y puede ejercer su derecho a ser oído”. En ese sentido, aclaró que su análisis se limitaría a verificar si existían elementos objetivos que permitieran sostener, respecto de cada uno de los investigados, el estado de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

A partir de la información reunida, el magistrado delimitó el objeto de las citaciones a la presunta reducción y mantenimiento de M.I.E. en condiciones de servidumbre en los centros del Opus Dei en los que residió en la Argentina, desde su ingreso a Los Aleros, entre 1984 y 1985, hasta su desvinculación de Torrealta, en marzo de 2015. Desde mayo de 2008, la hipótesis delictiva comprende también el presunto acogimiento y traslado de la mujer entre los centros Torrealta y Laya con fines de explotación laboral.

“Durante todo ese lapso, M.I.E. habría prestado tareas domésticas en forma permanente, en jornadas extensas y sin descanso efectivo, sin disponer de los ingresos que percibía, con sus comunicaciones y vínculos familiares restringidos y con su vida personal y su salud sujetas a decisiones ajenas”, consignó Rafecas. El juez consideró que, para llevar adelante las conductas investigadas, se habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de la mujer, derivada de su condición de migrante, su precariedad económica, su ingreso a la institución durante la adolescencia y su alejamiento de la familia.

“Todo ello habría continuado aun cuando M.I.E. padecía un progresivo deterioro de su salud física y psíquica, con un cuadro depresivo que habría sido abordado únicamente mediante medicación psiquiátrica, sin modificación alguna de sus condiciones de trabajo y de vida, y hasta su salida de la institución”, agregó.

La presunta intervención de Mariano Fazio, Gabriel Dondo y Víctor Urrestarazu

El análisis de Rafecas tuvo como uno de sus ejes las atribuciones conferidas al vicario consiliario regional y al sacerdote secretario regional por el artículo 157 del Código de Derecho Particular del Opus Dei. Conforme a esa normativa, ambos participan, junto con un consejo denominado Asesoría Regional, en el gobierno de la Sección de Mujeres. Los períodos durante los cuales ejercieron esas funciones y el grado de conocimiento que habrían tenido sobre las circunstancias denunciadas por M.I.E. fueron algunos de los aspectos examinados por el magistrado para resolver los pedidos de indagatoria.

Gabriel Dondo se desempeñó como sacerdote secretario regional, a cargo de esa sección, entre el 4 de julio de 1991 y el 6 de abril de 2017, cuando fue nombrado vicario secretario en Rosario. De acuerdo con la documentación aportada al expediente por la propia prelatura, fue el único que ejerció dicha función en la Argentina durante todo el período comprendido entre 2008 y 2015. M.I.E. lo identificó como “el director espiritual de todas las mujeres” y aseguró que recibía información acerca de ellas por intermedio de las directoras. También refirió que había limpiado su habitación y su despacho en la sede de la Comisión Regional entre 2009 y 2013.

El magistrado contrastó su declaración con la de otra exnumeraria auxiliar, identificada como E.M.M., quien atribuyó a Dondo facultades similares dentro de la organización y recordó que el sacerdote intervenía cuando ella manifestaba su intención de abandonar la institución. “Por otra parte, según M.I.E., Dondo tenía conocimiento de su situación personal por medio de las directoras y él era una de las instancias a las que éstas consultaban las decisiones sobre su vida”, consignó Rafecas.

“Tales extremos configuran el motivo bastante de sospecha exigido por el art. 294 del C.P.P.N. y tornan necesario escucharlo en declaración indagatoria, oportunidad en la que podrá ejercer plenamente su defensa respecto de los hechos que habrán de serle imputados”, añadió el magistrado.

El sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer fundó el Opus Dei en 1928, institución que en 1982 fue erigida como prelatura personal por el papa Juan Pablo II

En cuanto a Mariano Fazio, la documentación institucional incorporada a las actuaciones indica que ejerció como vicario regional entre el 22 de abril de 2010 y el 20 de diciembre de 2014. Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, fue rector de esa casa de estudios en Roma entre 2002 y 2008. Tras su paso por el gobierno regional en la Argentina, se incorporó a la conducción central de la prelatura: en 2014 fue nombrado vicario general y, en 2019, vicario auxiliar, función en la que fue ratificado en 2025 por el actual prelado, monseñor Fernando Ocáriz. Desde ese cargo, Fazio ocupa el segundo lugar en la jerarquía del Opus Dei a nivel mundial y asiste al prelado en el gobierno de la institución, con las facultades que este le delega.

Según surge de la resolución, el período durante el cual Fazio estuvo al frente del Opus Dei en la Argentina coincidió con una de las etapas en las que la denunciante habría experimentado un incremento de sus obligaciones laborales y un agravamiento de sus problemas de salud. La mujer manifestó conocerlo por sus visitas al establecimiento donde trabajaba y lo situó, junto con Dondo, entre las máximas autoridades de la organización en Buenos Aires. También señaló al vicario como una de las instancias a las que las directoras debían consultar determinadas decisiones relativas a su vida.

“En consecuencia, la prueba ubica a Fazio ejerciendo la máxima autoridad de gobierno de la Prelatura en el país durante buena parte del período en que M.I.E. habría sido sometida a las condiciones descriptas, en contacto directo con el ámbito en que ella prestaba sus tareas (la propia sede de la Comisión Regional), con presunto conocimiento de su situación personal”, sostuvo el juez.

Víctor Urrestarazu, por su parte, sucedió a Fazio en diciembre de 2014 y permaneció en el cargo hasta septiembre de 2021, cuando pasó a desempeñarse como vicario de la delegación de Paraguay. Los primeros meses de su gestión en la Argentina comprendieron la última etapa de M.I.E. en Torrealta y su alejamiento de la prelatura. La mujer declaró que, una vez que comunicó desde Bolivia su decisión de no regresar, recibió llamados diarios de distintos sacerdotes que procuraban convencerla de volver. Entre ellos mencionó a Urrestarazu.

“Es decir que, según su relato, intervino personalmente en los intentos por lograr que M.I.E. regresara al centro en el que se encontraba en un estado de severo agotamiento físico y psíquico”, expresó Rafecas. El magistrado ponderó esa presunta intervención junto con las condiciones laborales y personales denunciadas por la mujer durante los últimos meses de su permanencia en la institución.

La discusión sobre la prescripción y las fechas de las indagatorias

El avance del expediente estuvo atravesado, por lo demás, por una controversia jurídica acerca de la vigencia de la acción penal. El 26 de diciembre de 2025, Rafecas declaró prescriptas las acciones penales correspondientes a otras tres mujeres y sobreseyó a Dondo respecto de esas imputaciones en particular. Entendió que el plazo debía computarse individualmente desde el momento en que había cesado la presunta conducta delictiva respecto de cada una de ellas. En base a ese criterio, consideró extinguidas en 2020 las acciones penales vinculadas con dos de los casos y, en 2022, la correspondiente al tercero.

La fiscalía y la querella apelaron bajo el argumento de que los sucesos debían examinarse como parte de una presunta maniobra institucional continuada. La Cámara Federal confirmó el pronunciamiento en abril y, posteriormente, tal como informó Infobae, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prescripción, con los votos de Javier Carbajo y Gustavo Hornos y la disidencia de Mariano Borinsky.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en septiembre pasado la prescripción de tres de los casos investigados en el expediente

En su nueva resolución, Rafecas indicó que aquella decisión se encuentra firme.

El magistrado también ordenó examinar la situación procesal de Carlos Nannei y Patricio Olmos, quienes dejaron de ejercer sus funciones como vicarios regionales en septiembre de 2000 y abril de 2010, respectivamente. Dado que en ambos casos transcurrieron más de doce años desde el cese en sus respectivos cargos, consideró que la acción penal podría encontrarse prescripta y dispuso la formación de un incidente específico para resolver esa cuestión.

Así las cosas, Dondo deberá comparecer ante Rafecas el 16 de febrero de 2027, a las 10; Fazio fue citado para el 19 de febrero, a las 10, y Urrestarazu deberá hacerlo ese mismo día, a las 12. El juez requirió al abogado de la prelatura, Luis Gustavo Cedrone, la información necesaria para notificar a estos dos últimos, a quienes se les hizo saber que podrán designar defensores de su confianza o, en su defecto, contar con la asistencia de un defensor público oficial.

La respuesta del Opus Dei a la decisión judicial

Tras conocerse la convocatoria, la prelatura manifestó mediante un comunicado oficial su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y consideró que las indagatorias constituyen un paso necesario para esclarecer una situación que, a su entender, ha estado marcada por “acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico”. La institución afirmó que los tres sacerdotes ejercieron funciones directivas durante distintos períodos, pero negó que hubieran tenido una vinculación concreta con la denunciante. En ese contexto, señaló que “por primera vez tendrán la oportunidad procesal de presentar su versión y aportar los elementos que permitan a la Justicia evaluar el caso a partir de hechos concretos y no de una narrativa creada para distorsionar la realidad”.

En cuanto al encuadre jurídico de las conductas investigadas, sostuvo que la causa representa “un intento sostenido de forzar la aplicación de una figura penal -la trata de personas- que no guarda relación alguna con los hechos narrados por la denunciante, y mucho menos con la realidad del Opus Dei”. Según la versión de la organización religiosa, el conflicto comenzó en 2020 con un reclamo por inconsistencias en los aportes previsionales y laborales, derivó posteriormente en un reclamo civil por daños y perjuicios y desembocó, en 2022, en una denuncia penal.

“Para construir esta denuncia se realizó una descontextualización completa de lo que significa una vocación dentro de la Iglesia Católica”, argumentó la institución.

En esa línea, reivindicó la convocatoria dispuesta por el juez Rafecas como una instancia en la que los investigados tendrán la posibilidad de responder a las acusaciones y aportar elementos de prueba. “Es el ámbito procesal en el que las personas convocadas podrán, finalmente y con todas las garantías, responder a las alegaciones, aportar documentación y contextualizar los hechos”, remarcó.

La prelatura también cuestionó la repercusión pública del expediente y lamentó que cada actuación judicial sea acompañada de lo que calificó como “un despliegue mediático orquestado que busca instalar culpabilidades automáticas antes de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del tema, algo que no ha ocurrido”. Por último, ratificó su voluntad de colaborar con la investigación y expresó su confianza en que, a través del proceso judicial, “la verdad prevalecerá”.