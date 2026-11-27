Un cartel a la entrada de un colegio electoral durante la primera vuelta de las elecciones municipales francesas, en París, Francia, el 15 de marzo de 2026. REUTERS/Tom Nicholson

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Marine Le Pen parte como favorita en la carrera por la presidencia de Francia, pero la fragmentación del escenario político, la multiplicidad de candidaturas y la volatilidad del electorado mantienen abierto el resultado a cinco meses de las elecciones, en un contexto de malestar social, dificultades económicas y desgaste del gobierno de Emmanuel Macron.

Más de 30 candidatos declarados o potenciales compiten por suceder al actual mandatario, cuyo ciclo político se acerca a su final después de casi una década en el poder. La elección se perfila como una de las más trascendentales de los últimos años, en medio del descontento por el aumento del coste de vida y las demandas de un cambio político. Las protestas de octubre derivaron en algunos de los peores disturbios de los últimos años.

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Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta presiones de los mercados y de la Unión Europea para controlar el gasto público, mientras la economía francesa atraviesa un período de fragilidad.

“Existe un enorme potencial de volatilidad en los próximos cinco meses”, afirmó Jeremy Cliffe, investigador principal del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). “El abanico de candidatos está en constante cambio. La economía francesa es frágil y las probabilidades de una crisis de mercado son reales. Las recientes protestas añaden otro elemento de incertidumbre”.

Sophie Meunier, directora del Programa de la Unión Europea en la Universidad de Princeton, sostuvo que la campaña todavía no comenzó en serio y advirtió que “varias incertidumbres podrían trastocar la contienda”.

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Le Pen, candidata de Agrupación Nacional (RN), atraviesa su mejor momento electoral hasta ahora y lidera las encuestas de intención de voto para la primera vuelta. La dirigente, que compitió en las elecciones presidenciales de 2012, 2017 y 2022, mantiene su candidatura pese a la condena por malversación de fondos en el Parlamento Europeo, en una causa relacionada con una trama de empleos ficticios.

Le Pen, candidata de Agrupación Nacional (RN), atraviesa su mejor momento electoral hasta ahora y lidera las encuestas de intención de voto para la primera vuelta (REUTERS)

Un tribunal de apelaciones redujo en julio la inhabilitación que pesaba sobre ella. El Tribunal Constitucional francés deberá decidir a principios del próximo año si ratifica el veredicto.

Los sondeos plantean la posibilidad de que Le Pen se enfrente en la segunda vuelta al dirigente de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, del partido Francia Insumisa (LFI). La multiplicidad de postulantes de centro y derecha alimenta el temor a que los votantes deban elegir entre dos candidatos de los extremos del espectro político.

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Entre los aspirantes figuran los ex primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal, que llevan meses en campaña; el campeón olímpico de judo Teddy Riner, que ingresó por sorpresa en la carrera, y el alcalde de Cannes, David Lisnard, quien ganó posiciones en las encuestas pese a su escaso reconocimiento nacional.

La izquierda tampoco consiguió unificar sus candidaturas. El dirigente de centroizquierda Raphaël Glucksmann busca posicionarse como una alternativa a Mélenchon y cuestionó la disposición de la líder de los Verdes, Marine Tondelier, a colaborar con el referente de la izquierda radical.

Sin embargo, los analistas consideran que los aspirantes todavía tantean sus posibilidades y que las futuras alianzas permanecen abiertas. “Mucha gente abandonará los estudios”, afirmó Damien Bol, profesor de Ciencias Políticas de Sciences Po, en referencia a los candidatos que podrían desistir de sus postulaciones.

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La incertidumbre también refleja una transformación de la política francesa, antes dominada por partidos fuertes y ahora cada vez más condicionada por las figuras individuales. “La mayoría de los franceses simplemente no saben por quién votar”, sostuvo Bol. Y agregó: “El único tipo de base de apoyo que no es volátil es, de hecho, la base de apoyo de Marine Le Pen”.

Los sondeos plantean la posibilidad de que Le Pen se enfrente en la segunda vuelta al dirigente de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, del partido Francia Insumisa (LFI) (REUTERS)

El rechazo a los candidatos actuales también marca el escenario electoral. Erwan Lestrohan, de la consultora de opinión Odoxa, afirmó que uno de cada dos votantes franceses preferiría que el próximo presidente no fuera ninguno de los postulantes actuales.

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“La característica distintiva de estas elecciones presidenciales es que ningún candidato cuenta con el apoyo de la mayoría de los votantes franceses”, señaló.

Meunier consideró que la mayoría de los ciudadanos prioriza un cambio político por encima de la continuidad. “Este es el peor entorno posible para un candidato continuista, especialmente dada la ausencia de un titular y la fragmentación del bloque centrista”, afirmó.

En ese escenario, Le Pen no necesitaría necesariamente ampliar su base electoral para mejorar sus posibilidades de llegar al Palacio del Elíseo. “Puede que a sus oponentes les baste con seguir divididos”, sostuvo la investigadora.

Mélenchon también se consolidó como uno de los principales aspirantes, después de que su partido respaldara las recientes protestas y capitalizara el descontento con el sistema político. “Está ofreciendo un programa decididamente de izquierdas que sitúa su candidatura del lado del pueblo”, afirmó Cliffe.

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En el espacio centrista, Philippe perdió terreno en las encuestas después de haber sido considerado una de las principales alternativas para derrotar a Le Pen. Algunos analistas describen su campaña como poco destacada.

Los candidatos a las elecciones presidenciales francesas de 2027: Marine Le Pen (izquierda), del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN), y Jean-Luc Melenchon, del partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, observan antes de un debate político previo a las elecciones presidenciales francesas de 2027, retransmitido por el canal de televisión francés LCI, en Rungis, en los suburbios del sur de París, Francia, el 16 de noviembre de 2026 (REUTERS)

Una encuesta de Toluna Harris Interactive publicada el lunes mostró que Lisnard, quien ganó visibilidad a través de las redes sociales, superó al ex primer ministro en intención de voto.

La presión para que los centristas organicen elecciones primarias también aumentó, aunque Philippe descartó participar. Mathieu Gallard, director de investigación del instituto Ipsos, consideró que los dirigentes de ese sector todavía podrían alcanzar un acuerdo para presentar una candidatura común, aunque no existe claridad sobre quién podría reunir los apoyos necesarios.

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El investigador advirtió que los votantes centristas difícilmente recibirían con agrado la posibilidad de una segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon, dos figuras que representan los extremos del escenario político francés.

(Con información de AFP)