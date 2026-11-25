Un fiscal dictaminó por confirmar la inconstitucionalidad del Decreto que frenó la Ley de Financiamiento Universitario

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El fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal Rodrigo Cuesta dictaminó que el Decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, es inconstitucional y pidió ratificar el fallo de primera instancia que ordenó implementar la norma de inmediato.

“El Decreto resulta inconstitucional porque desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación mediante un procedimiento ajeno al de sanción de las leyes y se funda, además, en extremos jurídicos y fácticos que no han sido acreditados”, consideró el fiscal en un dictamen al que accedió Infobae.

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Ante ello concluyó que el Decreto N° 759/2025, artículo 1°, en cuanto promulgó la Ley N° 27.795 “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”, es inconstitucional".

Cuesta consideró que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe confirmar la sentencia del juez de primera instancia Martín Cormick, que admitió un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional, 49 universidades nacionales presentadas junto a él a través de sus rectores y un grupo de docentes y la acción de amparo de la Universidad de Buenos Aires.

Ante la presentación del dictamen, el Tribunal de Apelaciones quedó en condiciones de resolver.

Entre los argumentos, el fiscal ante la Cámara advirtió que el Poder Ejecutivo “acudió a la suspensión de la ley luego de haber fracasado con el veto, invocando los mismos argumentos que fueron desechados por el Poder Legislativo al insistir en su sanción”.

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Y por ello “en lugar de cumplir la ley, intentó por todos los medios su derogación. Ello evidencia, en el caso, una voluntad inequívoca del PEN de obtener, mediante una competencia infraconstitucional, lo que no pudo conseguir a través de la única prerrogativa constitucional con la que cuenta: el veto”, agregó el fiscal.

La decisión de primera instancia

En octubre pasado, el juez Cormick declaró la inconstitucionalidad del Decreto y ordenó el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

La resolución cuestionó la frase “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629” de Administración Financiera, incluida en el decreto con el que el gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.795. Ese punto había condicionado la aplicación de la norma a que el Congreso definiera las fuentes de recursos con las que se financiaría e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

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El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martin Cormick

El Poder Ejecutivo vetó la ley mediante el Decreto 647/2025. Sin embargo, ambas cámaras del Poder Legislativo lo rechazaron y ratificaron el texto original con las mayorías agravadas de dos tercios que exige la Constitución Nacional.

Ante este escenario el presidente Javier Milei promulgó la Ley. No obstante, al redactar el Decreto de promulgación 759/2025, el Ejecutivo incorporó una salvedad: determinó que la norma se promulgaba formalmente, pero que su ejecución material quedaba suspendida y condicionada a la existencia de recursos.