La Justicia de Mar del Plata desestimó una demanda contra la municipalidad y el ente de vialidad por la caída de una mujer en un pozo. (Poder Judicial)

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Un juzgado de Mar del Plata rechazó una demanda indemnizatoria contra una municipalidad y el ente municipal de vialidad y alumbrado público por una caída que, según la reclamante, sufrió en febrero de 2022 al tropezar con un pozo frente a su domicilio. La sentencia concluyó que la acción se basó en un régimen jurídico que no correspondía aplicar al caso y que, además, no se acreditó la mecánica del accidente.

La demandante había reclamado $7.680.000, más intereses, costos y costas. Sostuvo que el hecho ocurrió cerca de las 8.50 del 14 de febrero de 2022, cuando cruzaba la calle a mitad de cuadra y frente a su domicilio, en una localidad de la costa atlántica. Según su presentación, cayó a raíz de un bache de grandes dimensiones que se encontraba sobre la calzada.

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La mujer —de 55 años al momento del hecho— afirmó que, tras el tropiezo, sintió un fuerte dolor en el tobillo derecho, caminó algunos pasos y se sentó o recostó sobre el suelo. Indicó que personal policial que cumplía funciones en la zona pidió una ambulancia y que luego fue trasladada a un hospital público.

La reclamante exigió una indemnización superior a los 7,6 millones de pesos por una fractura sufrida en la calzada. (Poder Judicial)

De acuerdo con la demanda, en la guardia del hospital le realizaron estudios que determinaron una fractura en tres partes del tobillo derecho. Señaló que le colocaron yeso y le indicaron un control para el 18 de febrero. En esa consulta, siempre según su relato, le informaron que existía un desplazamiento óseo y que requería una operación.

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La reclamante sostuvo que no pudo acceder a una cirugía inmediata en el hospital público por falta de disponibilidad de quirófano. Por ese motivo, dijo que acudió a una institución privada, donde le confirmaron la necesidad de una intervención con placa y tornillos. También manifestó que no pudo afrontar el costo del tratamiento quirúrgico ni de la posterior rehabilitación.

En su demanda, atribuyó responsabilidad a la municipalidad y al ente municipal de vialidad por su calidad de responsables de la vía pública. Fundó el planteo en las normas del Código Civil y Comercial que regulan la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de una cosa riesgosa o defectuosa, al considerar que el pozo en el asfalto había provocado la caída.

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La acción judicial fundamentó el reclamo en las normas del Código Civil y Comercial sobre responsabilidad por cosas riesgosas. (Poder Judicial)

La municipalidad argumentó que la mujer cruzó la calle fuera de la senda peatonal y en las inmediaciones de su domicilio. (Poder Judicial)

El reclamo incluyó $6 millones por incapacidad sobreviniente, $50.000 por gastos médicos, $30.000 por traslados, $600.000 por gastos médicos futuros y $1 millón por daño moral y psicológico. La presentación también mencionó que las lesiones habrían afectado sus tareas habituales y su capacidad para desarrollar actividades laborales.

La municipalidad planteó una excepción de falta de legitimación pasiva. Argumentó que el mantenimiento vial estaba a cargo del ente demandado, un organismo descentralizado creado por ordenanza municipal. A su vez, ambos demandados cuestionaron que se aplicaran las reglas civiles invocadas por la reclamante para atribuir responsabilidad por el estado de una calle.

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Las demandadas también negaron que las fotografías aportadas permitieran identificar un pozo con las características descriptas en la demanda. Añadieron que la mujer habría cruzado la calle fuera de la senda peatonal y frente a su domicilio, por lo cual sostuvieron que conocía las condiciones del lugar y que su conducta había influido en el resultado.

El juez determinó que la responsabilidad estatal sobre las calles se rige por los principios del derecho administrativo. (Poder Judicial)

La declaración del único testigo presencial contradijo la versión de la demanda sobre el lugar y la mecánica del accidente. (Poder Judicial)

El juzgado consideró que la acción había sido estructurada sobre una base jurídica inadecuada. Explicó que las calles, veredas y otras obras destinadas al uso público forman parte del dominio público estatal, por lo que su régimen no puede equipararse al de los bienes privados contemplados en los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial.

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La sentencia remarcó que la responsabilidad estatal se rige, en principio, por normas y principios del derecho administrativo. Bajo ese criterio, entendió que no era posible responsabilizar de forma directa a la municipalidad ni al ente municipal como supuestos dueños o guardianes de la calle, tal como había sido planteado en la demanda.

El juez señaló que no podía modificar de oficio el fundamento de responsabilidad elegido por la demandante. Indicó que, aunque los tribunales pueden aplicar el derecho que consideren pertinente, esa facultad tiene límites: no permite alterar los términos centrales del reclamo ni reemplazar el factor de atribución expuesto por una de las partes.

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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 impuso las costas procesales a la reclamante por resultar vencida en el litigio. (Poder Judicial)

Como fundamento adicional, la resolución analizó la prueba sobre el accidente y concluyó que tampoco quedó demostrada la versión presentada al inicio del expediente. Tres de las personas ofrecidas como testigos no habían presenciado la caída, según consignó el fallo, por lo que sus declaraciones no permitían reconstruir de manera directa lo ocurrido.

El único testigo que afirmó haber observado el hecho aportó una secuencia distinta a la relatada en la demanda. Según la sentencia, declaró que la mujer pisó un pozo al bajar de la vereda cuando se dirigía hacia un automóvil conducido por su marido, mientras que la presentación inicial sostenía que se había tropezado mientras cruzaba la calle.

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El juzgado entendió que esa diferencia generó dudas tanto sobre la forma en que ocurrió el accidente como sobre el lugar preciso en el que se produjo. También advirtió que el episodio habría tenido lugar en una zona concurrida, durante la mañana de un día hábil, pero que no se incorporaron otros testimonios presenciales ni elementos de prueba que permitieran confirmar el hecho.

La sentencia, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de Mar del Plata, rechazó la demanda e impuso las costas a la reclamante por su condición de vencida. La regulación de honorarios quedó pendiente de una decisión separada.

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