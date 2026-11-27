El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha (Lehtikuva/Emmi Korhonen vía REUTERS)

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Ucrania negó que los ataques contra dos buques rusos frente a la costa de Bengasi buscaran trasladar el conflicto con Rusia a Libia, después de que Kiev reivindicara la operación en la que uno de los barcos se hundió. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiga, sostuvo que Ucrania no busca extender la guerra a territorio libio ni a otros países.

“No tenemos ninguna intención de extender la guerra de Rusia contra Ucrania a Libia ni a ningún otro país”, subrayó el diplomático.

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Sybiha informó este jueves que se comunicó con su par libio, Al-Taher Al-Baour, para aclarar la posición de Kiev. “Ninguna de las acciones de Ucrania ha estado dirigida jamás contra Libia o el pueblo libio, sino solo contra objetivos militares rusos que sirven directamente a la guerra de Rusia”, escribió en la red social X.

En su mensaje, el canciller también expresó el respaldo de Kiev a la unidad territorial del país norteafricano. Sybiga “reafirmó el pleno apoyo de Ucrania a la soberanía e integridad territorial de Libia, así como a los esfuerzos por reunificar el país”.

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El episodio elevó las preocupaciones políticas y de seguridad en Libia, que mantiene una división institucional entre el gobierno reconocido por las Naciones Unidas (ONU), con sede en Trípoli, y una administración paralela establecida en Bengasi, respaldado por Rusia.

Una corbeta de la marina rusa hundida tras un ataque con drones ucranianos, el domingo 22 de noviembre de 2026 (Satellite image ©2026 Vantor vía AP)

La estructura política del este libio está bajo el mando de Khalifa Haftar, quien conserva vínculos militares y estratégicos con el Kremlin. Tras el ataque, las autoridades de Trípoli reclamaron explicaciones a Kiev y descartaron cualquier coordinación con Ucrania, ante las versiones sobre una posible participación de funcionarios de la capital libia en las operaciones. El gobierno rival asentado en el este pidió una investigación internacional sobre la presunta presencia militar ucraniana en el país. La misión de la ONU en Libia condenó los ataques, solicitó una pesquisa independiente e instó a respetar la soberanía libia.

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Zelensky advirtió que Rusia prepara un nuevo ataque masivo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertó que Moscú prepara un nuevo ataque masivo contra el país invadido para los próximos días y pidió a la población atender las advertencias sobre posibles lanzamientos de misiles.

“Lamentablemente, tenemos información sobre una nuevo ataque masivo que están preparando los rusos”, afirmó Zelensky en su mensaje nocturno por video. El mandatario emitió así su segunda advertencia de la semana sobre una posible ofensiva aérea rusa. “En los próximos días, por favor, presten atención a las alertas sobre amenazas de misiles. Y en Rusia, deben saber que reconstruiremos lo que es nuestro y responderemos a cada ataque ruso”, agregó el mandatario ucraniano.

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Zelensky advirtió que Rusia prepara un nuevo ataque masivo (Europa Press)

Las fuerzas rusas someten a Kiev y otras ciudades ucranianas a ofensivas casi continuas desde septiembre, con ataques que incluyen misiles y drones durante las 24 horas.

Durante la noche del miércoles, Rusia lanzó misiles balísticos contra la capital ucraniana. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que siete personas resultaron heridas y que los impactos alcanzaron un centro comercial y otros dos edificios. Moscú sostuvo que el objetivo de su ofensiva fueron instalaciones vinculadas con drones en la ciudad.

Las autoridades militares ucranianas informaron, a su vez, que drones del país atacaron una refinería de petróleo en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia. El Ejército ucraniano también comunicó ataques nocturnos contra instalaciones de la empresa rusa Transneft en la región central de Bashkortostán y contra el aeródromo militar de Marinovka, situado en la región de Volgogrado.

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(Con información de AFP y Reuters)