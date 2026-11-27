La Justicia federal condenó a una aerolínea por frustrar la asistencia de una familia al partido inaugural de la Copa América 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Justicia federal condenó a una aerolínea por el incumplimiento de un contrato de transporte internacional que frustró la asistencia de una familia al partido inaugural de la Copa América 2024, en los Estados Unidos. El fallo ordenó indemnizar a los demandantes por los pasajes, reservas y entradas que no pudieron utilizar, además de los perjuicios derivados de la demora en la entrega de una valija.

La demanda se originó en un viaje previsto desde Ezeiza hacia Miami, con escala en Santa Cruz de la Sierra, el 19 de junio de 2024. Los pasajeros —una pareja y sus dos hijos, menores de edad— tenían conexiones contratadas desde Florida hacia Atlanta y, luego, a Orlando. El principal objetivo del tramo intermedio era asistir al encuentro entre Argentina y Canadá, previsto para la noche del 20 de junio en Atlanta.

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Según la presentación judicial, los pasajeros habían comprado los vuelos internacionales con siete meses de anticipación y habían realizado el check-in 48 horas antes de partir. También contaban con cuatro pasajes hacia Atlanta, una reserva de alojamiento en esa ciudad, boletos para el partido y vuelos posteriores hacia Orlando, donde continuaría el viaje familiar.

La empresa asignó los asientos de los demandantes a pasajeros varados de una jornada previa en el aeropuerto de Ezeiza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reclamantes sostuvieron que llegaron al aeropuerto de Ezeiza alrededor de las 11.30 del 19 de junio y que, al principio, no había personal de la compañía. Cuando comenzaron las tareas de embarque, un grupo de viajeros que esperaba desde la noche anterior reclamó poder subir al vuelo que tenían contratado los demandantes.

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De acuerdo con la demanda, la empresa permitió que esos pasajeros ocuparan lugares en el avión y dejó fuera a parte de quienes tenían reservas confirmadas, entre ellos la familia. La aerolínea ofreció alojamiento, comidas y una reprogramación para la madrugada del día siguiente, aunque los pasajeros advirtieron que esa alternativa les impediría tomar el vuelo de conexión hacia Atlanta.

La resolución judicial destacó que el vuelo original no había sido cancelado. Los informes de la Administración Nacional de Aviación Civil y de Aeropuertos Argentina indicaron que la aeronave partió el 19 de junio de 2024 con una demora de 26 minutos. Sin embargo, los cuatro pasajeros que promovieron el reclamo no abordaron ese servicio y fueron trasladados recién al día siguiente.

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La reprogramación del itinerario impidió que los pasajeros presenciaran el encuentro entre Argentina y Canadá en la ciudad de Atlanta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía había argumentado que una falla técnica había afectado la aeronavegabilidad del avión y que esa circunstancia obligó a modificar el itinerario. También afirmó que brindó alojamiento en un hotel de Ezeiza, comidas y una nueva alternativa de transporte. El juzgado consideró que esa explicación no coincidía con los registros oficiales sobre la operación del vuelo.

El juez señaló que la falta técnica invocada como causal de exoneración no fue acreditada, ya que el vuelo contratado efectivamente salió. Por esa razón, entendió que la empresa incumplió el contrato de transporte al no permitir el embarque de los pasajeros y trasladarlos recién el 20 de junio, cuando ya no podían llegar a la conexión prevista hacia Atlanta.

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La sentencia aplicó el Convenio de Montreal de 1999, que regula el transporte aéreo internacional y establece la responsabilidad de las compañías por los daños derivados de los retrasos. El magistrado consideró que, aunque el caso no consistió en una demora general del vuelo, la exclusión de los pasajeros produjo efectos equivalentes porque alteró el itinerario contratado y frustró los servicios posteriores.

La sentencia reconoció reembolsos en dólares y pesos por pasajes aéreos, reservas hoteleras y el costo adicional del alquiler de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vuelo reprogramado llegó a Miami durante la tarde del 20 de junio, cuando ya había partido la conexión que los llevaría a Atlanta. El fallo tuvo por acreditado que los pasajeros no pudieron usar los cuatro boletos de ese tramo, el alojamiento previsto para esa noche, las entradas al partido inaugural y los pasajes que debían trasladarlos desde Atlanta hasta Orlando al día siguiente.

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Por esos conceptos, la condena reconoció USD 2.421,94 y $639.620,13 para dos de los demandantes. La suma incluyó los pasajes entre Miami y Atlanta, las cuatro entradas para el partido, el alojamiento en Atlanta, los vuelos de Atlanta a Orlando y determinados impuestos y percepciones asociados a esas operaciones.

Otro de los reclamantes (tío de los niños) obtuvo el reintegro de USD 854,13 y $438.937,40, correspondientes a las dos entradas para el partido que había adquirido como regalo para los menores. El juzgado rechazó, en cambio, parte de un reclamo impositivo vinculado con los pasajes de Atlanta a Orlando porque la prueba incorporada al expediente mostró que los cargos habían sido devueltos por la entidad bancaria.

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El tribunal fijó una indemnización de 250.000 pesos por la demora de cinco días en la restitución de una valija extraviada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo también admitió gastos que la familia afrontó tras la modificación del itinerario. Reconoció USD 173,70 por el mayor costo del alquiler de un vehículo, ya que debieron retirarlo en Miami y no en Orlando, como estaba previsto. Además, concedió USD 134,64 por una noche de hotel en Miami, debido a que no pudieron utilizar el alojamiento contratado en Atlanta.

La controversia incluyó la demora en la entrega de una valija que quedó en Buenos Aires porque se había desprendido su etiqueta identificatoria. El equipaje llegó a Miami el 22 de junio, pero los pasajeros se encontraban entonces en Orlando y recuperaron sus pertenencias el 25 de junio. El juez tuvo por probado que estuvieron cinco días sin esos efectos personales.

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Aunque no se acreditó de manera completa el valor de la ropa y los objetos que habían quedado dentro de la valija, la sentencia fijó una compensación de $250.000 por ese perjuicio. El magistrado consideró razonable reconocer un daño material por la necesidad de adquirir artículos básicos durante el viaje, aunque redujo el monto reclamado por falta de comprobantes suficientes.

El fallo otorgó dos millones de pesos por daño moral pero desestimó la aplicación de daños punitivos a la aerolínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el juzgado otorgó $2 millones por daño moral, repartidos en $500.000 para cada uno de los cuatro integrantes de la familia que realizaron el viaje. La decisión valoró la incertidumbre por la exclusión del vuelo, la pérdida de servicios previamente contratados, la frustración por no asistir al partido y la demora en recuperar el equipaje.

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La sentencia rechazó el pedido de daño punitivo. El juez explicó que el Convenio de Montreal prohíbe conceder indemnizaciones punitivas o ejemplares en los reclamos vinculados con el transporte internacional de pasajeros y equipaje. También dispuso que la condena queda sujeta al límite de responsabilidad previsto en ese tratado, mientras que los intereses no estarán alcanzados por ese tope.

La resolución, del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 4, impuso las costas del proceso a la aerolínea. Los montos en dólares devengarán un interés anual del 4% desde el 19 de junio de 2024, mientras que las sumas en pesos tendrán la tasa activa del Banco Nación. La regulación de honorarios quedó pendiente hasta que se determine el monto definitivo de la condena.