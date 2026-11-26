Soldados argentinos desembarcan en Malvinas (NA)

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó este jueves por sorteo a los camaristas Graciela Montesi (integrante de la Cámara Federal de Córdoba) y Richar Fernando Gallego (Cámara Federal de General Roca) como conjueces para resolver sobre una causa por presuntas torturas en las Islas Malvinas durante la guerra de 1982, a partir de denuncias presentadas por soldados conscriptos.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tiene por delante una definición clave: debe resolver si lo que se investiga son supuestos crímenes de lesa humanidad o bien posibles delitos comunes, que por el paso del tiempo podrían estar prescriptos.

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Para concretar la integración de la Corte, este jueves por la mañana se realizó una audiencia en el Palacio de Justicia, de la que participaron las defensas de los jefes militares acusados y las querellas. Además de nombrar como conjueces titulares a los camaristas Montesi y Gallego, también se designó como suplentes a sus pares Juan Perozziello Vizier (Cámara Civil y Comercial) y Carolina Robiglio (Cámara Penal Económico).

Richar Fernando Gallego (izq.), camarista de General Roca

La causa, iniciada en 2007, tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. Se investigan múltiples denuncias por tormentos, que incluyen estaqueamientos y enterramientos en pozos bajo condiciones climáticas extremas, que habrían sido aplicados como castigos disciplinarios contra los soldados que buscaban alimentos para paliar el hambre.

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La resolución encuadró estos posibles comportamientos como crímenes de lesa humanidad, al entender que los imputados actuaron bajo el amparo de un sistema estatal que había suprimido las garantías de los ciudadanos y que impedía cualquier tipo de reclamo contra el accionar de las Fuerzas Armadas. A su vez, la jueza Borruto señaló en su escrito que, una vez finalizada la guerra, las cúpulas militares desplegaron tareas de inteligencia y operaciones psicológicas destinadas a silenciar los testimonios de las víctimas y a asegurar la impunidad de los responsables.

Una lectura diferente de Casación

No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal dictó diversos fallos en los que se corrió de esa lectura y consideró que algunos de los hechos estaban prescriptos, por lo que anuló el llamado a indagatoria de varios imputados. La Corte Suprema también revisará esta decisión.

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La fiscalía federal de Río Grande, a cargo de Marcelo Rapoport, y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dirigida por Ángeles Ramos, sostuvieron que los oficiales aplicaron torturas físicas y psicológicas para castigar de forma desmedida las presuntas faltas de la tropa, afectada por la falta de abrigo y comida. Los testimonios de los ex conscriptos describieron prácticas que consistieron en dejarlos atados al suelo congelado o enterrados hasta el cuello durante horas sin protección alguna.

La camarista Graciela Montesi junto a sus colegas Abel Sánchez Torres y Eduardo Ávalos, en un acto de 2024, durante la entrega de placas de reconocimiento a los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

La Corte Suprema, en rigor, analizará los reclamos de prescripción de siete oficiales y suboficiales que prestaron servicios en el archipiélago.

La discusión central que debe resolver la Corte Suprema gira en torno a la naturaleza jurídica de los delitos denunciados. Si el máximo tribunal ratifica el criterio de la justicia de primera instancia de Tierra del Fuego, los hechos serán considerados crímenes de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben con el paso del tiempo y que el Estado argentino tiene la obligación de investigarlos y juzgarlos sin importar los años transcurridos.

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Por el contrario, si prevalece el criterio aplicado por la Cámara Federal de Casación Penal, las acusaciones se considerarán delitos comunes sujetos a los plazos ordinarios de prescripción, lo que extinguiría la acción penal y cerraría la posibilidad de juzgar a los imputados.