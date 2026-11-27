La operación tuvo como blanco un recinto en Ain al Tina donde, según las FDI, había armamento destinado a miembros de élite de la Fuerza Radwan para acciones contra tropas y civiles de Israel.

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El Ejército de Israel informó este jueves que atacó desde el aire una instalación del grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano que, según afirmó, almacenaba decenas de proyectiles y cohetes. La portavoz militar israelí, la coronel Ella Waweya, señaló que el objetivo era un campamento de entrenamiento de la Fuerza Radwan, unidad de élite cercana al movimiento, ubicado en Ain al Tina.

Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales ni heridos durante la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según Waweya, el material bélico estaba destinado a integrantes de la organización para ataques contra fuerzas y ciudadanos israelíes.

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“Estaban destinados a ser utilizados por los saboteadores de la organización terrorista para atacar a las fuerzas del Ejército de Defensa y a los ciudadanos del Estado de Israel, y fueron atacados desde el aire para eliminar la amenaza”, afirmó la portavoz.

A través de su cuenta en la red social X, las FDI aseguraron que “no permitirán que la organización terrorista Hezbollah ataque a los ciudadanos del Estado de Israel ni a sus fuerzas, y seguirán actuando para eliminar las amenazas y respetando el acuerdo de alto el fuego”.

Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de los militares israelíes en el sur del Líbano

En medio de los enfrentamientos entre el grupo terrorista e Israel, las FDI informaron que hallaron en el sur de Líbano una revista de la Asociación de Scouts Imam al-Mahdi, el principal movimiento juvenil de Hezbollah, cuyo contenido, según el Ejército israelí, promueve la violencia contra Israel entre niños y adolescentes.

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El material fue confiscado durante operaciones militares en la zona de Bint Jbeil y, de acuerdo con las FDI, circuló después de la Operación Guardián de los Muros.

La publicación está dirigida a integrantes jóvenes del movimiento y presenta contenidos vinculados con la ideología de Hezbollah. Las fuerzas israelíes sostuvieron que la revista busca fomentar hostilidad hacia Israel y presentar la lucha armada como una vía para alcanzar la justicia.

Una de las páginas reproduce un poema de 1967, titulado “Quiero un rifle”, en el que el autor expresa el deseo de obtener un arma, ingresar en territorio israelí y sumarse a un enfrentamiento armado. El texto afirma que la causa palestina requiere el uso de las armas.

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Imagen de la revista publicada por la Asociación de Scouts Imam al-Mahdi, el principal movimiento juvenil de Hezbollah, que promueve abiertamente el terrorismo entre niños y adolescentes (Las partes en español están traducidas por las FDI)

Otra sección muestra fotografías del ex líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, del líder supremo iraní Ali Khamenei y del ex comandante iraní Qassem Soleimani. Allí se incluye un diálogo entre un padre y su hijo.

“Los miramos todos los días e intentamos imitarlos, para que nuestra identidad no sea diferente de la de ellos”, señala el padre en el intercambio reproducido por la revista.

La publicación también incorpora un fragmento de un discurso de Khamenei que alude a la yihad palestina y prevé la derrota de Israel.

(Con información de Europa Press)