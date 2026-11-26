El submarino ARA San Juan, de la clase TR-1700, implosionó a las 10:51 del 15 de noviembre de 2017, con 43 hombres y una mujer a bordo

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La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo jueves 17 de diciembre, a las 11, la audiencia de informes en el marco de la revisión de la sentencia por el hundimiento del submarino ARA San Juan de la Armada Argentina, en el que murieron sus 44 tripulantes. La convocatoria fue dispuesta por el camarista Javier Carbajo, presidente de la Sala IV, ante la cual la fiscalía, las querellas y las defensas podrán exponer sus argumentos.

La resolución confirma así lo anticipado por este medio, que informó que las actuaciones habían ingresado el pasado 11 de noviembre a la vocalía de Carbajo y que la audiencia podría celebrarse antes de la feria judicial de enero. El magistrado, encargado de elaborar el primer voto, integra el tribunal junto con sus colegas Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

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Los camaristas deberán examinar el fallo dictado el 8 de julio pasado por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos e integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez. A lo largo de más de 30 audiencias y con la declaración de cerca de un centenar de testigos, el debate estuvo centrado en determinar las condiciones materiales y operativas del submarino al emprender su última misión de adiestramiento naval y control del mar argentino, así como las responsabilidades de los oficiales que integraban la cadena de comando.

En el cuadrante superior izquierdo, de izquierda a derecha, los jueces Luis Alberto Giménez, Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto, integrantes del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz

En una decisión dividida, el tribunal condenó por mayoría a Claudio Javier Villamide, entonces capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por el resultado muerte, en concurso ideal.

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En cambio, los magistrados absolvieron por unanimidad al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) y superior jerárquico de Villamide al momento de los hechos; al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del COFS; y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa, jefe de Operaciones de ese mismo comando.

Cómo será la audiencia y qué reclaman las partes

La convocatoria se efectuó en los términos de los artículos 465 y 468 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). La sesión estará regida por los principios de oralidad y publicidad, contará con la presencia de los tres camaristas encargados de resolver los recursos de casación y será dirigida por Carbajo en su carácter de presidente de la Sala.

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“Durante la audiencia las partes tendrán un tiempo de exposición de 10 minutos y la misma se llevará a cabo de forma presencial en la sede de este Tribunal, salvo que la parte solicite fundadamente (...) que se celebre de manera virtual”, se lee en la resolución, que lleva la firma del juez y la del secretario de Cámara Francisco Allende.

El ARA San Juan había zarpado de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 para cumplir una misión de adiestramiento naval y control del mar argentino (Gentileza: Revista DeySeg)

De acuerdo con el orden de las intervenciones previsto en el Código, la fiscalía será la primera en hacer uso de la palabra, seguida por las querellas y las defensas. La normativa no admite réplicas, aunque permite a los abogados presentar breves notas escritas antes de la deliberación.

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La fiscalía, las dos querellas y la defensa de Villamide presentaron recursos contra la sentencia, aunque con pretensiones diferentes. Durante la audiencia también podrán intervenir los defensores públicos de López Mazzeo, Alonso y Correa para argumentar en favor de las absoluciones de sus representados frente a los pedidos de condena en su contra.

El Ministerio Público Fiscal, cuya actuación durante el juicio estuvo encabezada por Gastón Franco Pruzán, busca revertir las tres absoluciones. En sus alegatos había solicitado cinco años de cárcel efectiva para López Mazzeo y Villamide, cuatro años para Alonso y tres años y seis meses para Correa, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

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De izquierda a derecha, el fiscal Lucas Colla y los representantes de las querellas Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra

En la misma dirección recurrió la querella representada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, quienes, además, consideraron insuficiente la pena impuesta al excomandante de la Fuerza de Submarinos y reclamaron que se agrave la sanción.

Distinta es la pretensión de Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos y representante de otro grupo de familiares, quien solicitó la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Entre sus cuestionamientos figuran la falta de producción de medidas probatorias ordenadas en 2020 por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, las restricciones que denunció haber sufrido durante el debate y sus objeciones a la competencia territorial del tribunal santacruceño.

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Por su parte, los abogados Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo, defensores de Villamide, reclamaron su absolución. Objetaron la validez de la acusación, las diferencias entre los votos de los jueces que lo condenaron y la falta de certeza sobre la relación causal entre los incumplimientos atribuidos al exoficial y el hundimiento. En caso de que no prospere ese pedido, solicitaron que se descarte el delito de estrago culposo agravado por el resultado muerte o que se reduzca la pena.

De izquierda a derecha, el capitán de navío destituido Claudio Villamide y sus abogados defensores, Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo

El alcance de la revisión y las incógnitas del naufragio

A diferencia del juicio oral desarrollado en la ciudad de Río Gallegos, la audiencia ante Casación no constituirá una nueva instancia de producción de pruebas. Los camaristas, en rigor, deberán examinar los fundamentos del pronunciamiento, revisar la valoración de la evidencia acumulada durante el proceso y determinar si la decisión se ajusta a derecho.

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Precisamente, uno de los puntos de coincidencia entre las defensas de los imputados y la querella de Tagliapietra, pese a sus pretensiones contrapuestas, fue el cuestionamiento a la falta de peritajes técnicos sobre los restos del submarino y de un análisis exhaustivo del material fotográfico y audiovisual obtenido por la empresa Ocean Infinity durante el hallazgo del naufragio, en noviembre de 2018.

Imagen del hallazgo del ARA San Juan, localizado un año después de la tragedia por la empresa Ocean Infinity mediante el buque noruego Seabed Constructor

Esas medidas, según sostuvieron, podrían haber contribuido a despejar una incógnita radical sobre la mecánica y la materialidad de los hechos: qué sucedió a bordo del ARA San Juan durante sus últimas horas de navegación y qué circunstancias llevaron a la tripulación a perder el control de la nave, que descendió hasta superar la profundidad límite que podía soportar su casco resistente y colapsó.

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Si bien a lo largo del debate se barajaron distintas hipótesis, no pudo establecerse con certeza la secuencia de acontecimientos que condujo al desenlace fatal. La incidencia de esa incertidumbre en la atribución de responsabilidades penales será, de hecho, una de las cuestiones que deberá evaluar Casación.

Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal

Concluida la audiencia, los magistrados pasarán a deliberar. El artículo 469 del CPPN permite diferir esa instancia cuando la importancia de las cuestiones a resolver o lo avanzado de la hora así lo aconsejen, aunque establece un plazo máximo de veinte días para dictar sentencia, sin contemplar expresamente una prórroga.

Dado que los plazos procesales se computan, como regla general, en días hábiles judiciales, el máximo tribunal penal del país podría expedirse antes de fin de año o hacerlo en febrero de 2027, una vez concluida la feria judicial de verano.