Un juzgado civil de Olavarría condenó a una mujer a pagar más de 32 millones de pesos a su expareja por ocultar la paternidad biológica de su hijo durante tres décadas. (Imagen de archivo: Shutterstock)

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Un juzgado civil de Olavarría condenó a una mujer a pagar $32,46 millones más intereses a quien durante más de tres décadas creyó ser el padre biológico de su hijo y descubrió, mediante estudios científicos realizados en 2025, que no existía vínculo genético de paternidad. La sentencia hizo lugar al reclamo por daños y perjuicios y distribuyó la indemnización entre daño extrapatrimonial e incapacidad psíquica.

La demanda había sido presentada en febrero de 2025 y reclamaba $58 millones. El demandante sostuvo que conoció a la demandada en 1986 y que ambos contrajeron matrimonio dos años más tarde. En 1988, ella quedó embarazada y al año siguiente nació quien fue considerado hijo de la pareja durante toda su vida.

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Según el planteo judicial, el reclamante tuvo dudas sobre la paternidad desde que el niño comenzó a crecer, debido a diferencias físicas que le generaban inquietud. La sentencia indicó que esas sospechas le provocaron un sufrimiento sostenido, aunque también destacó que el vínculo afectivo entre ambos era estrecho, lo que profundizaba su conflicto personal.

El demandante contrajo matrimonio con la demandada en 1988 y sostuvo sospechas sobre la filiación desde el crecimiento del niño a causa de discrepancias en los rasgos físicos. (Imagen de archivo: iStock)

El demandante afirmó que consultó a la entonces madre del niño en varias oportunidades, pero que no recibió respuestas claras sobre sus dudas. El reclamo se basó en que la mujer habría ocultado el verdadero origen biológico de su hijo durante más de 30 años, una conducta que el fallo consideró antijurídica y atribuible a una actuación dolosa.

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La situación cambió en febrero de 2025, cuando el hombre, de 64 años en ese momento, decidió realizar estudios genéticos. De acuerdo con la resolución, tomó muestras durante una atención médica que atravesaba quien hasta ese momento consideraba su hijo biológico y las remitió a dos laboratorios distintos. Ambos análisis descartaron la compatibilidad genética entre los dos.

El primer resultado negativo llegó el 12 de febrero de 2025 y el segundo, el 5 de marzo de ese año. Días después, el demandante se reunió con la demandada para comunicarle lo que habían arrojado los estudios. Luego le informó la situación a su hijo y ambos se sometieron a un nuevo análisis genético, que también excluyó la paternidad biológica.

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Tres estudios de ADN realizados en 2025 descartaron de manera definitiva el vínculo genético entre el reclamante y el hijo de la pareja. (Imagen de archivo: Shutterstock)

La demandada contestó la acción en marzo de 2026 y se allanó a la pretensión. Es decir, reconoció los hechos centrales que dieron origen al juicio y aceptó que debía responder por las consecuencias del ocultamiento. Sin embargo, pidió que el juzgado redujera la cifra exigida en la demanda, por lo que el proceso continuó para definir cuáles daños estaban probados y qué monto correspondía fijar.

El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 1 de Olavarría, a cargo del proceso, aclaró que el allanamiento no liberaba a la magistrada de revisar la procedencia de cada rubro indemnizatorio. También señaló que la causa no buscaba modificar el estado de filiación ya existente, sino establecer una reparación económica por los perjuicios que el demandante afirmó haber sufrido cuando tomó conocimiento de que no era el padre biológico.

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En su fundamentación, el fallo aplicó las reglas generales de la responsabilidad civil. Consideró que la falsa atribución de paternidad puede generar consecuencias patrimoniales, morales y psíquicas para quien fue emplazado como progenitor a causa de un engaño, siempre que se acrediten la conducta dañosa, el perjuicio y la relación entre ambos elementos.

La demandada reconoció los hechos de la demanda en marzo de 2026 y admitió su responsabilidad civil por las consecuencias del engaño. (Imagen de archivo: Shutterstock)

La jueza ponderó especialmente el daño extrapatrimonial, vinculado con la afectación a la dignidad, la confianza, la vida afectiva y el proyecto personal del demandante. También tuvo en cuenta los testimonios de personas de su entorno, quienes relataron que las dudas sobre la paternidad lo angustiaban desde hacía tiempo y que, pese a ello, mantuvo un vínculo paterno con su hijo.

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La resolución observó, de todos modos, que la relación entre ambos no se rompió a partir de los estudios genéticos. El fallo indicó que el demandante continuó ejerciendo ese rol y que la realidad afectiva construida durante décadas no se modificó. Esa circunstancia fue considerada al establecer el monto de la compensación, aunque no eliminó el daño reconocido.

El juzgado fijó $30 millones por daño extrapatrimonial. Para arribar a esa cifra, evaluó el tiempo transcurrido desde el nacimiento, el impacto de conocer el resultado de los análisis y la necesidad de otorgar una compensación económica que pudiera brindar satisfacciones frente al padecimiento espiritual, sin pretender equiparar el dinero con el dolor sufrido.

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La jueza fijó 30 millones de pesos por daño extrapatrimonial tras constatar que la relación afectiva entre padre e hijo persistió luego de los estudios genéticos. (Imagen de archivo: Shutterstock)

La sentencia también formuló una observación sobre la forma en que se obtuvo una de las muestras de ADN. Señaló que el demandante actuó sin consentimiento previo de su hijo y en un momento en que este se encontraba en una situación de vulnerabilidad por una intervención médica. La jueza consideró que ese proceder no se ajustó a las exigencias de buena fe, aunque no redujo por ello la indemnización reconocida.

El reclamo por modificación del proyecto de vida y pérdida de chance fue rechazado. El demandante había planteado que, de haber conocido antes la verdad sobre la paternidad, posiblemente habría tomado otras decisiones personales, entre ellas divorciarse con anterioridad. El tribunal entendió que no había elementos suficientes para establecer con certeza qué habría ocurrido en ese escenario hipotético.

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También fue rechazado el pedido de reparación por incapacidad física. Un informe médico había asignado un 5% de incapacidad por hipertensión arterial, pero no logró establecer una relación entre esa dolencia y los hechos debatidos. La resolución remarcó que el profesional vinculó las secuelas detectadas con el plano psicológico y psiquiátrico, no con una afección física derivada del caso.

Los informes periciales detectaron una incapacidad psíquica del diez por ciento en el demandante y el fallo asignó más de 2,4 millones de pesos por ese rubro. (Imagen de archivo: Adobe Stock)

En cambio, las pericias psicológica y psiquiátrica coincidieron en que el demandante presentaba una incapacidad parcial y permanente del 10%. Los informes describieron síntomas de angustia, tensión, trastornos del sueño y alteraciones en su vida cotidiana, además de recomendar asistencia terapéutica. Por ese concepto, el juzgado concedió 2.460.868,73 pesos.

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La suma total deberá abonarse dentro de los diez días posteriores a que quede firme la liquidación. El fallo dispuso que los intereses se calculen al 6% anual desde el 11 de febrero de 2025 hasta la fecha de la sentencia, y que desde entonces se aplique la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago efectivo.

Las costas del proceso fueron impuestas a la demandada. La jueza rechazó su pedido para quedar eximida de ese desembolso porque concluyó que su conducta dio origen al reclamo judicial y porque el allanamiento no fue total ni incondicionado: la mujer pidió reducir el monto y ello obligó a producir pruebas para determinar la indemnización.