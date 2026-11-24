Ampliaron la denuncia por supuesto lavado contra Federico Beligoy (AFA)

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El legislador porteño Juan Del Gaiso amplió este martes una denuncia penal por presunto lavado de activos contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA).

El escrito fue presentado en el juzgado federal 6, a cargo como juez subrogante de Daniel Rafecas, e incorporó información sobre una vivienda en el barrio privado Saint Thomas Sur, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, que habría sido adquirida por el árbitro.

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Rafecas quedó a cargo también desde esta semana, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, de la investigación por supuesto lavado de activos iniciada por la compra a través de presuntos testaferros de una casaquinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares. La causa investiga otros posibles delitos que involucrarían a dirigentes de la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

La denuncia al árbitro

En la denuncia que amplió Del Gaiso adjuntó una publicación del diario La Nación que dio cuenta el fin de semana de la compra de esta propiedad, en base a registros de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, citados por los medios, Beligoy figura como titular de una propiedad en Saint Thomas Sur.

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“La magnitud y la sucesión de estas adquisiciones, en un período breve, no se corresponden en principio con los ingresos que razonablemente podrían justificarse por las actividades conocidas del denunciado. Ello hace necesario investigar el origen de los fondos empleados y si fueron incorporados al circuito económico formal mediante operaciones destinadas a darles apariencia de origen lícito”, sostuvo en la denuncia.

Según la información citada en la denuncia, Beligoy habría comprado una casa de más de 300 m2 con una valuación fiscal informada de $ 6.514.485, mientras que estimaciones inmobiliarias citadas por la prensa ubicaron su valor de mercado entre USD 700.000 y USD 900.000.

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El escrito presentado por Del Gaiso también refiere que Beligoy tendría una Toyota SW4 4x4 modelo 2023, valuada en torno de USD 50.000. A su vez, una Jeep Compass modelo 2025 figura a nombre de su esposa, con un valor estimado de USD 35.000.

El legislador porteño Facundo Del Gaiso amplió su denuncia

El legislador sostuvo que los nuevos datos deben ser analizados junto con las adquisiciones ya incorporadas a la denuncia inicial. En ese sentido, planteó que la sucesión y el volumen de las operaciones patrimoniales “no se corresponden en principio” con ingresos que puedan justificarse a partir de las actividades conocidas del dirigente arbitral.

La presentación solicitó determinar el origen de los fondos y establecer si pudieron haberse canalizado al sistema formal, mediante maniobras destinadas a aparentar un origen lícito. Por ese motivo, Del Gaiso consideró que los hechos podrían encuadrar, de manera provisoria, en el delito de lavado de activos.

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Se pidió investigar además la compra de un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto, que habría sido escriturado por USD 490.000, y dos unidades adquiridas en La Plata por USD 261.490, según las notas periodísticas citadas.

Cuestión de competencia

La semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuán sostuvo que la denuncia por supuesto lavado de activos debe investigarse por el momento en el fuero federal de Comodoro Py 2002.

Marijuán pidió al magistrado que se declare competente y asuma la investigación.

El fiscal federal Guillermo Marijuan

En la primera denuncia se hizo referencia a que Beligoy “como Director Nacional de Arbitraje habría recibido más de $420 millones desde el año 2020 por parte de la AFA, con entregas en efectivo y transferencias bancarias”. Se trata de la institución que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

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En ese marco se habrían cometido delitos compatibles con el supuesto lavado de activos con la compra de un departamento por 490 mil dólares. Para la fiscalía, ante este posible delito “la competencia federal resuelta inexorable” en base a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.