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La banda de “viudas negras” que drogaba a hombres para robarles y que quedó expuesta por las cámaras de seguridad de una de sus víctimas era liderada desde la cárcel por Clotilde Beatriz Lezcano, una joven de 20 años que ya estaba detenida por un homicidio cometido bajo una modalidad similar. Infobae accedió a sus antecedentes judiciales, que muestran que la mujer está vinculada a causas por homicidio agravado, homicidio calificado y robo.

Lezcano se encuentra alojada en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos, donde, según la investigación de la DDI de La Matanza, continuaba al frente de la organización. Desde allí habría coordinado los movimientos de sus cómplices, que captaban a hombres a través de aplicaciones de citas, los sedaban y luego ingresaban a sus casas para desvalijarlos.

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Su detención está vinculada con el crimen de Luis María Schroeder, un empresario de 72 años asesinado en junio de 2024 en su vivienda del barrio cerrado Terrazas del Sol, en Moreno. El caso también fue investigado como un ataque bajo la modalidad de viuda negra.

De acuerdo con la investigación judicial, Lezcano fue señalada como una de las integrantes de la banda que ingresó a la casa del empresario después de que la víctima fuera drogada. Sin embargo, el plan criminal se descontroló: Schroeder recuperó la conciencia, fue golpeado y finalmente asfixiado con un cinturón. Los delincuentes escaparon del lugar con dinero, armas y otros objetos de valor.

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Los miembros de la banda detenidos tras un ataque coordinado por Clotilde desde la cárcel

Por ese hecho, Lezcano quedó imputada por homicidio agravado criminis causa, además de otros agravantes, entre ellos el suministro de estupefacientes a la víctima. Fue detenida en junio de 2025, un año después del crimen, cuando tenía 19 años. La investigación permitió identificarla a partir de los datos aportados por uno de sus presuntos cómplices y de distintas pruebas reunidas durante la pesquisa.

Ahora, desde el mismo lugar donde permanece detenida por aquel homicidio, los investigadores sospechan que volvió a ponerse al frente de una estructura dedicada a cometer ataques bajo una modalidad prácticamente idéntica.

La nueva investigación comenzó después del ataque a un hombre de 46 años en Ramos Mejía. La víctima había conocido a una mujer que se presentó como “Camila” a través de una aplicación de citas y la invitó a su casa. Durante el encuentro, la joven le dio una bebida y el hombre perdió el conocimiento.

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Pero esta vez hubo una prueba clave: las cámaras de seguridad de la vivienda registraron a la mujer mientras preparaba el somnífero en el baño y luego se comunicaba con sus cómplices. En otra de las filmaciones se observa el momento en que los delincuentes ingresan a la casa y comienzan a buscar objetos de valor.

El análisis de las imágenes, los teléfonos y otras tareas investigativas permitió llegar hasta Lezcano. Según la pesquisa, la joven era quien coordinaba la banda desde la Unidad 8 de Los Hornos y mantenía comunicación con quienes estaban en libertad.

Durante los allanamientos realizados en Villa 21-24, Zavaleta y la cárcel donde está alojada Lezcano fueron detenidas otras cinco personas. Además, los investigadores secuestraron 31 teléfonos celulares, cinco blísteres de medicamentos somníferos, notebooks, tablets y otros elementos que ahora serán analizados para determinar si la organización participó de otros ataques similares.

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Así, el nuevo expediente vuelve a poner bajo la lupa a Lezcano, una joven que, pese a estar detenida por un homicidio cometido bajo una modalidad similar, habría conseguido mantener el control de una organización dedicada a buscar nuevas víctimas y coordinar los robos desde el interior de una cárcel bonaerense.