La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la condena a la Provincia de Buenos Aires por la detención de dos hombres que pasaron más de cuatro años presos antes de su absolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la condena a la Provincia de Buenos Aires por la detención de dos hombres que estuvieron presos durante cuatro años y siete meses y luego fueron absueltos en una causa por homicidio y robos ocurridos en 2017. El tribunal ratificó las indemnizaciones fijadas en primera instancia por daño moral, daño psíquico y tratamiento psicológico y psiquiátrico, y rechazó los recursos de ambas partes.

La decisión sostuvo que la responsabilidad estatal no derivó de un error judicial por la posterior absolución. Los camaristas consideraron probado que la prisión preventiva tuvo como base una investigación policial irregular, con actuaciones que afectaron la evaluación posterior de la prueba por parte de la Justicia.

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La demanda había sido presentada en 2022 por los dos hombres que fueron detenidos, junto con sus madres. Los reclamantes —actualmente de 44 y 31 años— atribuyeron el perjuicio a la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Seguridad provincial y a los organismos que intervinieron en la investigación penal. Solicitaron una reparación por la pérdida de libertad, las secuelas psicológicas, los ingresos que dijeron haber dejado de percibir y el impacto sobre sus familias.

La Justicia determinó que la prisión preventiva se fundamentó en actuaciones policiales que afectaron la evaluación judicial de las pruebas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se originó a partir de una serie de delitos ocurridos durante la madrugada del 18 de febrero de 2017 en Haedo y zonas cercanas. Entre ellos figuraban un robo cometido contra un fiscal, un intento de asalto a un subcomisario, el homicidio de una mujer durante un presunto robo y la sustracción de un vehículo Volkswagen New Beetle.

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Según la demanda, los delitos compartían elementos que permitían asociarlos a un mismo grupo: ocurrieron en un lapso breve, en el oeste del conurbano bonaerense y con la referencia a un Citroën C3 negro. Los demandantes sostuvieron que esas circunstancias no fueron investigadas de manera suficiente y que las pruebas disponibles mostraban que no habían intervenido en los hechos.

Uno de los puntos centrales fue la aparición del vehículo robado frente a la vivienda de uno de los detenidos. La defensa afirmó que filmaciones de cámaras de seguridad mostraban que otra persona condujo y estacionó el automóvil. También planteó que esas imágenes no habían sido incorporadas durante la investigación inicial por la fiscalía, sino que fueron aportadas por la defensa.

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La causa penal comenzó tras una serie de asaltos y el homicidio de una mujer ocurridos durante la madrugada del 18 de febrero de 2017 en Haedo. (Visuales IA)

La acusación penal se apoyó además en reconocimientos fotográficos, actas policiales y el secuestro de un arma en una vivienda. Durante el juicio oral, varios de esos elementos quedaron cuestionados. Una víctima declaró que había visto a uno de los imputados en una celda policial antes de participar de un reconocimiento, mientras que también señaló que un agregado manuscrito no estaba incluido en el acta cuando la firmó.

El debate penal expuso además dudas sobre la confección de actas y las firmas atribuidas a personal policial. Algunos funcionarios no reconocieron documentos o señalaron que no participaron de los procedimientos registrados. También se discutió la actuación de los responsables de la pesquisa y la falta de seguimiento de pistas vinculadas con el vehículo utilizado en los delitos.

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Frente a esas situaciones, la Fiscalía retiró la acusación durante el juicio oral. El tribunal que intervino dictó la absolución de ambos imputados y ordenó remitir copias a organismos provinciales para que se investigaran posibles delitos vinculados con la pesquisa, entre ellos irregularidades en actuaciones policiales y denuncias de violencia durante las detenciones.

La Fiscalía retiró la acusación en el juicio oral después de que surgieron dudas sobre las firmas policiales y los reconocimientos en rueda de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de Morón concluyó que la privación de libertad de los demandantes derivó de una falta de servicio de la Policía Bonaerense. El juez señaló que no correspondía responsabilizar al Estado por la sola absolución posterior ni revisar decisiones propias del proceso penal, pero entendió que la prueba reunida demostraba deficiencias en la investigación previa.

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La sentencia de primera instancia consideró que esas irregularidades afectaron la valoración judicial que llevó a ordenar y mantener la prisión preventiva. Sobre esa base, estableció que existía una relación directa entre el funcionamiento defectuoso de la investigación y los daños sufridos por los dos demandantes durante el encierro.

El juzgado otorgó $15 millones a cada uno por daño moral. Además, fijó una indemnización por daño psíquico de $15,75 millones para uno de ellos, a quien se le reconoció una incapacidad psicológica del 45%, y de $12,25 millones para el otro, cuya incapacidad fue estimada en 35%. También estableció $4.906.800 para cada uno por tratamiento psicológico y psiquiátrico.

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La sentencia fijó indemnizaciones de quince millones de pesos por daño moral junto a montos específicos por daño psíquico y tratamientos de salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución rechazó los reclamos por lucro cesante, pérdida de chance y daño emergente. El juez sostuvo que los demandantes no acreditaron con precisión sus ingresos previos ni las ganancias concretas que habrían dejado de obtener durante la detención. Las declaraciones de testigos, según el fallo, solo refirieron trabajos informales y no permitían calcular una pérdida patrimonial determinada.

También fue desestimado el reclamo de daño moral de las madres. El juzgado señaló que la ley permite una reparación para familiares de la víctima directa cuando esta muere o queda con una discapacidad grave que implique pérdida de autonomía y necesidad de asistencia permanente. Consideró que las secuelas acreditadas en este caso no alcanzaban ese nivel, aunque reconoció el impacto que la situación tuvo en el entorno familiar.

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La Provincia apeló la condena y cuestionó que se hubiera atribuido responsabilidad por las actuaciones policiales. Argumentó que no existía una declaración de nulidad sobre los procedimientos, una sanción contra los agentes ni una condena penal que demostrara irregularidades. También objetó los montos por daño moral y psíquico, así como la procedencia de los tratamientos.

El juzgado rechazó el reclamo por lucro cesante y la indemnización por daño moral solicitada por las madres de los dos demandantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara rechazó esa apelación al considerar que no respondió de manera concreta los fundamentos centrales de la sentencia. Los jueces remarcaron que la condena no se apoyó únicamente en el retiro de la acusación fiscal, sino en lo sucedido durante el juicio penal, las dudas sobre los reconocimientos, las actas cuestionadas, las firmas desconocidas y las conclusiones del tribunal que dictó la absolución.

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Los camaristas también rechazaron el recurso de los demandantes, que pedían elevar las indemnizaciones y reconocer el lucro cesante. Confirmaron que el daño moral no puede calcularse de modo automático por cada día de prisión y entendieron que los montos fijados resultaban razonables, con intereses del 6% anual desde febrero de 2017 hasta la sentencia de primera instancia y actualización posterior por el Índice de Precios al Consumidor. Las costas de la apelación quedaron distribuidas por su orden.