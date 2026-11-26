El juicio por los Cuadernos de la corrupción se reinició este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 en una nueva jornada dedicada a los testigos pedidos por las defensas de los acusados.
La audiencia tuvo un solo testigo, el funcionario de Vialidad Nacional Guillermo Bartoli, quien dio detalles sobre un listado que todos los meses llegaba desde la Secretaría de Obras Públicas a cargo del acusado José López con los empresarios a los que había que ir saldando deuda por contrataciones de obras viales.
Puntualizó que no se aludía a empresas, sino a empresarios y ejemplificó: “La lista decía Juan 80 millones, Pedro 60 millones, José 20 millones, por ejemplo. Había que intentar pagarle a cada contratista la suma que había mandado la Secretaría de Obras Públicas”.
“La orden de pago era ese listado”, dijo sobre la planilla que le llegaba por correo electrónico todos los meses y que se implementó durante el kirchnerismo y por varios años en la gestión del acusado exgerente de Vialidad Sergio Pasacantando. Fue después de una reunión que según le dijo su jefe mantuvieron empresarios grandes contratistas con gente de Obras Públicas donde se les informó este mecanismo.
“No tengo la más remota idea”, respondió el testigo sobre cómo se confeccionaba ese listado o quién lo hacía en el área de José López, quien se hizo famoso cuando fue sorprendido en 2016 intentando ocultar bolsos con millones de dólares de madrugada en un convento bonaerense.
El debate se realiza de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro, ante los jueces del Tribunal Enrique Méndez Signori, Germán Castelli, Fernando Canero y Néstor Costabel como magistrado suplente.
Se juzga a 85 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y empresarios que habrían participado de los hechos, según los escritos del remisero arrepentido y también juzgado, Oscar Centeno, y la confesión del financista Ernesto Clarens. La acusación se basa en un supuesto circuito de pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública y concesiones.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
“La lista deçía Juan 80 millones, Pedro 60 millones, José 20 millones”, ejemplificó un testigo
El funcionario de Vialidad Nacional Guillermo Bartoli ratificó que todos los meses su superior, el acusado ex gerente Sergio Pasacantando, recibía una lista desde la Secretaría de Obras Públicas que comandaba el también acusado José López con los empresarios a los que había que pagar deuda por sus contrataciones viales.
Puntualizó que no se aludía a empresas, sino a empresarios y ejemplificó: “La lista decía Juan 80 millones, Pedro 60 millones, José 20 millones, por ejemplo. Había que intentar pagarle a cada contratista la suma que había mandado la Secretaría de Obras Públicas”.
“La orden de pago era ese listado”, dijo sobre la planilla que le llegaba por correo electrónico todos los meses y que se implementó durante años en la gestión de Pasacantando. Fue después de una reunión que según le dijo su jefe mantuvieron empresarios grandes contratistas con gente de Obras Públicas donde se les informó este mecanismo.
Explicó que la pauta de pago “era el listado que se recibía de Obras Públicas, nosotros siempre pagamos dentro de la selección que hacían en Obras Públicas”.
En ese contexto, recordó que su jefe le refería que había “asesores de José López que hablaban con él en estos términos ‘fijate en el listado, te voy a mandar plata para que pagues’” y que luego verificaban el cumplimiento.
El testigo habló de una reunión entre funcionarios del área de José López y los “mayores contratistas de obra pública”
“No sé dónde fue. Me comentó Pasacantando que hubo una reunión con los mayores contratistas de la obra pública, en la que se les manifestó esta metodología” de pago a través de la lista. “No tengo idea de dónde se realizó. Que yo sepa, fue con gente de la Secretaría; él no me comentó que hubiera estado presente”, dijo sobre Pasacantando el testigo Bártoli.
Ante preguntas de la fiscal Fabiana León, dijo no recordar que entre 2003 y 2015 “haya habido algún acuerdo de pago” por deudas con contratistas. “Se hicieron durante el gobierno que siguió”, detalló: los contratistas renunciaban a los intereses y cobraban la deuda que había quedado “como arrastre del gobierno anterior”.
“Ampliaciones de cuota hubo todos los trimestres, siempre: en este gobierno, en el anterior, en el anterior y, si quiere, sigamos hacia atrás. El presupuesto siempre es restrictivo”, agregó.
Vialidad pagaba a contratistas en base a un listado que se enviaba desde la Secretaría de Obras Públicas a cargo de José López
El testigo relató que el acusado Pasacantando, quien era gerente de Administración en Vialidad, le contó sobre una reunión con funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de otro acusado, José López.
“La Secretaría de Obras Públicas era nuestro órgano rector” y desde allí se implementó enviar un listado todos los meses “que era la selección de pagos de la Secretaría de Obras Públicas. Nosotros teníamos que ceñirnos a ese listado para tratar de pagar lo que venía dirigido desde Obras Públicas: cuánto dinero tenía que cobrar cada contratista”.
“Desconozco cómo hacían ese cuadro, pero analizaban la disponibilidad de caja del mes para Vialidad y, en función de eso, mandaban un listado al contador Pasacantando. Nosotros teníamos que cumplir con el pago de lo que venía nominado en ese listado”, dijo el testigo Bartoli.
“Después revisaban si Vialidad había cumplido con la lista. El contador me dijo que habían hecho, en un momento, un análisis de la deuda de los contratistas y que, en base a la ejecución y la deuda, determinaron un programa de pagos mensual para ir regularizando. Pero qué procedimiento hicieron o quién lo hizo, no tengo la más remota idea”, aclaró.
También dijo que “no existe: no hay ninguna manera de pagar una deuda inexistente. Hay siete firmas de ingenieros que certifican que la obra está hecha, además de auditorías”.
“No hay manera de inventar un pago ni de inventar una obra que no exista. Eso no existe. Sí se pagaba lo que se adeudaba. La lista era mensual, una vez por mes”, agregó y dijo que iban apareciendo todos en esas listas, contratistas grandes y chicos.
Comenzó la audiencia y declara un funcionario de Vialidad Nacional
El juicio se reanudó con la declaración de Guillermo Bartoli, funcionario de carrera en Vialidad Nacional, pedido como testigo por la defensa del acusado Sergio Pasacantando, ex gerente del organismo durante el kirchnerismo.
El testigo aportó detalles sobre el circuito de pago de certificados de obra a contratistas y la elaboración del presupuesto que aprueba el Congreso Nacional. Pasacantando “no trajo a ninguna persona externa a ocupar ningún cargo”, dijo.
Sobre el presupuesto dijo que “siempre hubo más ejecución de obras” que dinero disponible a la hora de pagar certificados adeudados. “Este año a Vialidad le recortaron el 20 por ciento del Presupuesto, estos recortes son habituales y en todos los gobiernos pasa lo mismo”.
“Siempre hay mucha deuda”, dijo.
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