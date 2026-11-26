El juicio por los Cuadernos de la corrupción se reinició este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 en una nueva jornada dedicada a los testigos pedidos por las defensas de los acusados.

La audiencia tuvo un solo testigo, el funcionario de Vialidad Nacional Guillermo Bartoli, quien dio detalles sobre un listado que todos los meses llegaba desde la Secretaría de Obras Públicas a cargo del acusado José López con los empresarios a los que había que ir saldando deuda por contrataciones de obras viales.

Puntualizó que no se aludía a empresas, sino a empresarios y ejemplificó: “La lista decía Juan 80 millones, Pedro 60 millones, José 20 millones, por ejemplo. Había que intentar pagarle a cada contratista la suma que había mandado la Secretaría de Obras Públicas”.

“La orden de pago era ese listado”, dijo sobre la planilla que le llegaba por correo electrónico todos los meses y que se implementó durante el kirchnerismo y por varios años en la gestión del acusado exgerente de Vialidad Sergio Pasacantando. Fue después de una reunión que según le dijo su jefe mantuvieron empresarios grandes contratistas con gente de Obras Públicas donde se les informó este mecanismo.

“No tengo la más remota idea”, respondió el testigo sobre cómo se confeccionaba ese listado o quién lo hacía en el área de José López, quien se hizo famoso cuando fue sorprendido en 2016 intentando ocultar bolsos con millones de dólares de madrugada en un convento bonaerense.

El debate se realiza de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro, ante los jueces del Tribunal Enrique Méndez Signori, Germán Castelli, Fernando Canero y Néstor Costabel como magistrado suplente.

Se juzga a 85 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y empresarios que habrían participado de los hechos, según los escritos del remisero arrepentido y también juzgado, Oscar Centeno, y la confesión del financista Ernesto Clarens. La acusación se basa en un supuesto circuito de pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública y concesiones.