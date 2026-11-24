El hallazgo de las cajas vinculadas a Lázaro Báez en el galpón investigado en una causa narco

Guardar

La Justicia federal secuestró 85 cajas con documentos vinculados a Lázaro Báez y sus empresas durante un allanamiento en un galpón de Río Gallegos que, según la investigación, era utilizado por una organización narcocriminal. El procedimiento integró una serie de 11 operativos por presunta asociación ilícita, lavado de activos y nexos con una estructura dedicada al narcotráfico en Santa Cruz.

La fiscalía sostiene que, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, la estructura bajo investigación movilizó cerca de 391 millones de pesos mediante transferencias fragmentadas, cuentas de terceros y operaciones vinculadas con juegos de azar. Los investigadores buscan determinar si esos movimientos se conectan con bienes controlados por el empresario santacruceño, condenado en las denominadas causas “Vialidad” y “La Ruta del dinero K”, que se originaron por las maniobras de corrupción en la obra pública.

PUBLICIDAD

El galpón allanado está situado en el barrio El Faro, sobre la calle Guillermo Nasif, en la capital provincial. Antes de que se investigue el inmueble, vecinos habían advertido ingresos y salidas frecuentes de personas, especialmente durante la noche.

Una retroaexcavadora y documentos bajo análisis

Según publicó La Opinión Austral, efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval incautaron una retroexcavadora junto con cajas que contenían documentación de Austral Construcciones, una de las empresas principales que presidía Baez, y las sociedades Kank y Costilla. También hallaron pólizas de seguros automotores, títulos de propiedad de vehículos y expedientes ligados a licitaciones de Vialidad Nacional y Provincial.

PUBLICIDAD

El material secuestrado incluye proyectos de rutas, papeles sobre obras de infraestructura y carpetas correspondientes al grupo familiar Báez. Los integrantes de la organización criminal habrían recibido apoyo logístico a través de bienes asociados al empresario.

La causa está encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. La investigación surgió del análisis de expedientes por infracciones a la Ley de Drogas, que permitió detectar presuntas conexiones entre miembros de la red narcocriminal y el patrimonio controlado por Báez.

Uno de los vehículos secuestrados en el marco de la causa que investiga una presunta red narco

Báez permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde cumple una pena unificada de 15 años de prisión por lavado de dinero y administración fraudulenta.

PUBLICIDAD

La acusación sostiene que el empresario, desde la cárcel, seguía realizando negocios sobre una presunta estructura operativa mediante comunicaciones realizadas desde una línea telefónica oficial del Servicio Penitenciario Federal.

De acuerdo a la investigación, la asociación ilícita explotaba económicamente los bienes e inmuebles a nombre de la empresa que están embargados por la Justicia.

La conducción ejecutiva de esa organización, según la hipótesis fiscal, estaría integrada por su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Ibáñez, conocido como “Budín” y señalado como uno de sus principales colaboradores.

Un montaje fotográfico reúne los retratos de Lázaro Báez y Claudia Insaurralde en el marco del traslado de la mujer a la cárcel de Ezeiza.

Según los investigadores, Insaurralde e Ibáñez habrían articulado la administración de campos, la percepción de alquileres y el reparto de los recursos obtenidos. Los intercambios incorporados a la causa indican que los involucrados aludirían a Báez con el apodo de “el tío” y a Insaurralde como “la tía”.

PUBLICIDAD

La pesquisa también apunta a establecer si el esquema administró y explotó activos alcanzados por embargos, decomisos o transferencias al Estado. Entre esos bienes figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, las firmas Kank y Costilla y Austral Agro, además de departamentos en Río Gallegos.

Los investigadores incorporaron además un inmueble de la calle Córdoba 45, que ya figura inscripto a nombre de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de la estructura investigada, Agustín Agüero y Pablo Toledo fueron identificados como presuntos operadores de enlace con redes vinculadas al narcotráfico.

Entre los antecedentes evaluados aparece el uso de un Ford Mondeo perteneciente a Báez, que tenía pedido de secuestro vigente y era utilizado por la pareja de Agüero. También se analizan escuchas telefónicas que aluden a maquinaria atribuida al empresario en la provincia de Corrientes.

PUBLICIDAD

Una de las estancias administradas por Lázaro Báez.

El expediente sumó el secuestro de un camión Scania, dominio COC-335, interceptado el 24 de septiembre de 2026 en el control de Güer Aike. El vehículo circulaba con documentación presuntamente apócrifa y forma parte de los elementos examinados para determinar posibles vínculos operativos entre el entorno de Báez y la organización criminal investigada.

En las últimas semanas, como resultado de los procedimientos realizados en Río Gallegos y en un campo de la Ruta Provincial 53, cinco personas fueron detenidas y alojadas en un penal federal.

Además, permanecen privados de su libertad Báez, alojado en el complejo penitenciario de Ezeiza; Claudia Insaurralde; Cristian Ibáñez y Óscar Núñez, detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Río Gallegos.

PUBLICIDAD