Un juzgado federal condenó a una aerolínea a indemnizar a un pasajero por la demora de dos días en la entrega de su valija en Roma. (Imagen de archivo: Shutterstock)

Guardar

Un juzgado federal condenó a una aerolínea a pagar una indemnización de $100.000, más intereses, por la demora de cerca de dos días en la entrega de una valija a un pasajero que había llegado a Roma desde Estambul. La sentencia reconoció una compensación por daño material y daño moral, aunque fijó el monto por debajo de lo que había solicitado el demandante.

El reclamo se originó en un viaje realizado en abril de 2019. Según la demanda, el pasajero había contratado un itinerario multidestino que incluía tramos entre Roma, Estambul y El Cairo. El último vuelo partió desde la ciudad turca con destino a Roma, donde el equipaje facturado no apareció en la cinta del aeropuerto al momento del arribo.

PUBLICIDAD

El demandante sostuvo que se dirigió de inmediato al sector de reclamos del aeropuerto, donde recibió un formulario de seguimiento y un número de teléfono para conocer el estado de la valija. De acuerdo con su relato, le informaron que el equipaje sería enviado esa misma noche, pero la entrega no ocurrió en el plazo anunciado.

El reclamo judicial surgió tras un viaje multidestino que incluyó tramos entre Roma, Estambul y El Cairo en abril de 2019. (Imagen de archivo: Shutterstock)

La estadía en Roma estaba prevista entre el 11 y el 14 de abril de 2019. La persona afectada afirmó que, durante ese período, tuvo que permanecer sin sus prendas y efectos personales, ya que se encontraban dentro de la valija. También señaló que utilizó ropa sucia y prendas prestadas por un acompañante de viaje.

PUBLICIDAD

Además, indicó que debió realizar llamadas telefónicas reiteradas para obtener información sobre el equipaje, con ayuda de personas que hablaban italiano. En la presentación judicial, planteó que esas gestiones le quitaron tiempo de descanso y afectaron actividades que tenía previstas durante su permanencia en la capital italiana.

La valija fue entregada el 13 de abril de 2019, cerca de las 19.30, siempre según el escrito inicial. El demandante afirmó que recuperó sus pertenencias cuando quedaban pocas horas para emprender el regreso a Buenos Aires. Por ese motivo, reclamó una reparación por los gastos y privaciones vinculados con la demora, además de una compensación por el malestar sufrido.

PUBLICIDAD

El demandante relató que permaneció sin sus efectos personales durante su estadía y debió recurrir a ropa prestada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda había sido presentada por $61.540, suma que incluía $41.540 por daño material y $20.000 por daño moral. También se pidió que la indemnización material se calculara con referencia a 500 Derechos Especiales de Giro, una unidad de cuenta utilizada en el régimen internacional de transporte aéreo.

La aerolínea cuestionó la pretensión y sostuvo que no se había producido una pérdida definitiva del equipaje, sino una demora en la entrega. Señaló que la valija fue devuelta en el domicilio indicado por el pasajero y que no se había denunciado ningún daño sobre el equipaje cuando fue restituido.

La compañía también objetó la falta de documentos que, a su criterio, permitieran acreditar la fecha del regreso del pasajero a la Argentina, los gastos concretos ocasionados por el episodio y el contenido de la valija. Entre otros puntos, remarcó que no había comprobantes de compras, constancias de llamadas ni testimonios del acompañante que, según la demanda, le habría prestado ropa.

PUBLICIDAD

La aerolínea argumentó en su defensa que no hubo una pérdida definitiva del equipaje y cuestionó la falta de comprobantes de compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 4 consideró probado que el pasajero había viajado en el vuelo de Estambul a Roma y que existió una demora en la entrega del equipaje. Para llegar a esa conclusión, valoró la documentación del viaje, las capturas aportadas al expediente y los correos electrónicos vinculados con el seguimiento de la valija, que habían sido derivados al área de reclamos de la empresa.

La resolución destacó que la aerolínea no reconoció de forma expresa el retraso, pero admitió que el equipaje fue entregado después de un período de búsqueda. El fallo entendió que esa circunstancia, junto con la existencia de un número de seguimiento y comunicaciones sobre el caso, permitía establecer que la valija no fue entregada al pasajero al arribar a Roma.

PUBLICIDAD

El caso fue analizado bajo el Convenio de Montreal de 1999, que regula parte de las responsabilidades de las compañías en el transporte aéreo internacional de pasajeros, equipajes y cargas. El juzgado explicó que ese tratado establece la responsabilidad del transportista cuando el equipaje facturado se pierde, se daña o llega tarde, salvo que demuestre circunstancias que lo eximan.

La compensación económica fijó 50.000 pesos por daño material y otros 50.000 pesos por daño moral más intereses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia señaló que la empresa debía responder por los daños que tuvieran una relación directa con la demora. También consideró que, aunque no había comprobantes específicos sobre compras o gastos realizados durante esos días, resultaba razonable concluir que la falta de acceso a las pertenencias durante una estadía transitoria en otra ciudad había ocasionado un perjuicio material.

PUBLICIDAD

Para calcular ese rubro, el juzgado tuvo en cuenta que el pasajero estuvo sin la valija desde su llegada a Roma, el 11 de abril por la tarde, hasta el 13 de abril. Al valorar que la demora se extendió durante aproximadamente dos días y que no se acreditó el monto exacto de los perjuicios, fijó una indemnización de $50.000 por daño material.

El fallo también reconoció otros $50.000 por daño moral. La decisión consideró que la incertidumbre sobre el paradero del equipaje, las gestiones para localizarlo, la falta de prendas personales y la pérdida de tiempo durante un viaje excedieron las molestias habituales de un incumplimiento contractual. El tribunal dispuso que ambas sumas devengarán intereses desde el 11 de abril de 2019 hasta el pago efectivo.

PUBLICIDAD

La condena quedó sujeta al límite de responsabilidad previsto por el Convenio de Montreal, tal como había solicitado la aerolínea. Las costas del juicio fueron impuestas a la demandada, que resultó sustancialmente vencida. Además, el juzgado reguló los honorarios de la representación letrada del demandante en 14 Unidades de Medida Arancelaria, equivalentes entonces a 1.459.080 pesos.