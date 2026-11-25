La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la indemnización que una municipalidad bonaerense debe pagar por la caída de un árbol sobre un automóvil. (Poder Judicial)

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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó una indemnización impuesta a una municipalidad de la zona norte del Gran Buenos Aires por los daños provocados cuando un árbol del espacio público cayó sobre un automóvil que circulaba por una avenida, en enero de 2021. El tribunal rechazó las apelaciones de ambas partes y mantuvo los montos establecidos en primera instancia.

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2021, cerca del mediodía. Según la demanda, un Mercedes Benz B170 circulaba a baja velocidad cuando un árbol ubicado en un sector parquizado lindero a la calzada se desplomó sobre el rodado. Los demandantes sostuvieron que las condiciones climáticas eran normales y que las raíces del ejemplar se encontraban deterioradas.

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El impacto provocó la destrucción total del automóvil, según la documentación de la aseguradora incorporada al expediente. El conductor —de 59 años en ese momento— recibió atención inicial en el lugar y luego fue derivado a centros médicos, donde le diagnosticaron lesiones cervicales. También alegó secuelas oculares, dolores, limitaciones de movilidad y consecuencias psicológicas vinculadas con el accidente.

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2021 sobre una avenida cuando un ejemplar del espacio público aplastó un Mercedes Benz que circulaba a baja velocidad. (Poder Judicial)

La demanda contra la municipalidad se inició en julio de 2022 y reclamaba $2.231.000, más intereses y costas. El propietario registral del vehículo, el hijo de quien manejaba el vehículo al momento del hecho, solicitó una compensación por la pérdida del rodado y por el tiempo en que no pudo utilizarlo. El conductor, en tanto, reclamó una reparación por incapacidad física, daño psicológico, daño moral y gastos médicos, farmacéuticos y de traslado.

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Antes del juicio, los reclamantes habían presentado un pedido administrativo ante el municipio. La comuna rechazó ese planteo mediante un decreto emitido en junio de 2021. Ya en sede judicial, la municipalidad no contestó la demanda dentro del plazo legal y fue declarada rebelde en julio de 2023, aunque más tarde intervino para apelar la sentencia.

La jueza de primera instancia entendió que el caso, seguido por Infobae, debía resolverse bajo las reglas de responsabilidad estatal por una prestación deficiente del servicio público. Consideró que el municipio tenía obligaciones específicas de control, conservación y mantenimiento del arbolado urbano, establecidas tanto en normas provinciales como en disposiciones locales.

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El conductor del vehículo recibió atención médica inmediata y sufrió lesiones cervicales junto con secuelas físicas tras el impacto del tronco. (Poder Judicial)

En esa primera resolución se tuvo por probado que el árbol cayó sobre el vehículo. La decisión se apoyó en la declaración de un testigo que encontró el automóvil debajo del ejemplar, en fotografías agregadas al expediente, en el título de propiedad y en una constancia administrativa municipal que registró la intervención de personal de arbolado para retirar el árbol.

El juzgado concluyó que la caída ocurrió en una jornada sin lluvias, vientos ni otro fenómeno climático excepcional. Sobre esa base, consideró acreditada una falla en el servicio municipal de mantenimiento del arbolado público. La sentencia sostuvo que la caída de un árbol en esas condiciones permitía inferir una deficiencia en los controles que debía realizar la comuna.

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La resolución de primera instancia rechazó el pedido de reposición del vehículo. El titular del auto había cobrado $800.000 de la aseguradora por la destrucción total y afirmó que, luego de afrontar $12.000 en trámites de baja, debía sumar $762.000 para comprar una unidad de características similares. Sin embargo, el juzgado consideró que no había prueba suficiente sobre el valor de mercado del rodado ni sobre las condiciones concretas de una eventual reposición. También desestimó el daño psicológico, debido a que la pericia no detectó una incapacidad de esa naturaleza. En cambio, reconoció $175.000 por privación de uso, $800.000 por incapacidad física, $900.000 por daño moral y $60.000 por gastos médicos y de traslado.

La municipalidad demandada rechazó el reclamo administrativo previo y quedó declarada en rebeldía procesal por omitir la contestación de la demanda judicial. (Poder Judicial)

La jueza de primera instancia atribuyó el siniestro a una prestación deficiente del servicio público de conservación y control del arbolado urbano. (Poder Judicial)

Además, se fijó una tasa de interés del 6% anual desde el accidente hasta el 3 de diciembre de 2025, fecha de la sentencia de primera instancia. Desde entonces y hasta el pago efectivo, se ordenó aplicar la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo a 30 días. Las costas de esa etapa quedaron a cargo de la municipalidad.

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Los demandantes apelaron únicamente el régimen de intereses. Plantearon que la aplicación de la tasa pura del 6% anual podía licuar el crédito frente a la inflación y solicitaron una actualización monetaria mediante un índice de precios. Para ello invocaron un precedente de la Suprema Corte bonaerense que habilitó, en determinados supuestos, revisar la prohibición de indexar.

La municipalidad cuestionó la responsabilidad atribuida y sostuvo que no había pruebas suficientes sobre el estado del árbol antes del hecho. También objetó la valoración del testimonio y de las fotografías, criticó las indemnizaciones reconocidas por incapacidad física, daño moral y privación de uso, y pidió que se distribuyeran las costas por el rechazo de algunos rubros.

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La sentencia desestimó el reclamo por daño psicológico y fijó indemnizaciones por incapacidad física, daño moral, gastos médicos y privación de uso. (Poder Judicial)

El tribunal de alzada señaló que el retiro del árbol por parte de cuadrillas municipales impidió una pericia técnica sobre el estado de las raíces. (Poder Judicial)

La Cámara coincidió con el municipio en un punto: señaló que la sola caída de un árbol no alcanza, por sí misma, para presumir automáticamente una falla estatal. Sin embargo, afirmó que la responsabilidad se encontraba demostrada por otros elementos. Entre ellos, mencionó una ordenanza local que obliga a la autoridad municipal a atender la sanidad del arbolado y el corte de raíces cuando corresponda.

El tribunal consideró relevante que el árbol hubiera sido retirado el mismo día por personal municipal, lo que impidió realizar una pericia posterior sobre su estado interno. También valoró que el expediente administrativo remitido por la comuna no incluyera registros de inspecciones, controles sanitarios o tareas de mantenimiento sobre el ejemplar o el sector donde ocurrió el accidente.

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Los jueces remarcaron que la falta de prueba directa sobre el deterioro del árbol no podía perjudicar a los reclamantes cuando el objeto que debía ser examinado había sido retirado por la propia administración. Con esa base, entendieron que existían indicios suficientes para concluir que el ejemplar se desplomó por un deterioro que debía haber sido prevenido por la comuna.

La Cámara rechazó el pedido de los demandantes para aplicar indexación por inflación y ratificó el esquema de tasas de interés bancarias. (Poder Judicial)

La Cámara también confirmó las indemnizaciones por incapacidad física, daño moral y privación de uso. Aclaró que la privación del vehículo no constituye un daño automático en todos los casos, pero señaló que aquí quedó acreditada porque el automóvil sufrió destrucción total y permaneció indisponible durante 113 días, hasta que la aseguradora efectuó el pago correspondiente.

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Sobre los intereses, el tribunal rechazó el planteo de actualización monetaria. Explicó que los $1.935.000 habían sido fijados a valores vigentes al momento de la sentencia de primera instancia, el 3 de diciembre de 2025, por lo que aplicar un índice desde enero de 2021 implicaría actualizar dos veces el mismo crédito. La Cámara mantuvo las costas de primera instancia a cargo de la municipalidad y dispuso que, en la apelación, cada parte pague los gastos de su propio recurso.