Un juzgado de La Matanza condenó a una clínica privada y a dos médicos al pago de más de 24 millones de pesos por mala praxis. (Imagen de artchivo: Shutterstock)

Guardar

Un juzgado civil y comercial de La Matanza condenó a una institución médica privada, a dos profesionales y a sus aseguradoras a pagar $24.686.000 más intereses por las consecuencias de una cirugía realizada en 2012 a una paciente con enfermedad de Von Willebrand. La sentencia de primera instancia consideró que existió una atención prequirúrgica deficiente, porque no se efectuaron estudios específicos ni se adoptaron medidas preventivas frente al riesgo de sangrado.

La demandante había iniciado el reclamo por daños y perjuicios tras una operación en el codo derecho, que se realizó el 9 de abril de 2012 en la sede de Zona Oeste de un hospital privado. La intervención buscaba tratar una afección vinculada con el nervio cubital, que le provocaba dolor y alteraciones de sensibilidad en el brazo.

PUBLICIDAD

Según relató en su demanda, durante la consulta previa informó que padecía enfermedad de Von Willebrand, un trastorno de coagulación que puede incrementar el riesgo de hemorragias. También manifestó que entendía que, antes de una cirugía, debía recibir desmopresina, un medicamento utilizado para prevenir o controlar episodios de sangrado en determinados pacientes con esa patología.

La paciente informó a los profesionales que padecía la enfermedad de Von Willebrand antes de su intervención en el codo. (Imagen de archivo: Shutterstock)

La paciente —de 21 años al momento de la cirugía— sostuvo que la médica a cargo de la evaluación prequirúrgica le indicó que no era necesario administrar esa medicación porque se trataba de una operación menor. De acuerdo con la presentación judicial, el cirujano recibió la misma información sobre su antecedente médico y tampoco ordenó la aplicación del fármaco antes de la intervención.

PUBLICIDAD

La operación fue ambulatoria y se realizó bajo anestesia general, según describió la reclamante. Tras recibir el alta, comenzó a padecer dolores intensos en el brazo y posteriormente sufrió un desvanecimiento, por lo que requirió asistencia de un servicio de emergencias. Días después, durante los controles médicos, se habrían advertido ampollas, hematomas y sangrado en la herida.

La resolución señaló que el retiro de los puntos debió postergarse por la persistencia del sangrado. La paciente también acudió a una guardia, donde le practicaron una sutura para frenar la hemorragia. Con el paso de las semanas, persistieron las molestias, la limitación para flexionar el brazo y una sensación eléctrica en la zona intervenida.

PUBLICIDAD

El equipo médico descartó la administración previa de desmopresina por considerar que el procedimiento quirúrgico era menor. (Imagen de archivo: Shutterstock)

Tras continuar con dolor y dificultades funcionales, la demandante recibió indicaciones de terapia ocupacional y fue derivada a otros especialistas. Más adelante fue atendida en la sede central de la misma institución, donde le realizaron estudios, infiltraciones y, finalmente, una segunda operación en abril de 2013.

Según el relato incorporado al expediente, en esa nueva intervención se realizó la resección de una cicatriz queloide y se abordaron nervios que se encontraban comprometidos en la zona. La paciente afirmó que esa cirugía fue precedida por una evaluación distinta, en la cual le indicaron la necesidad de recibir desmopresina antes del procedimiento debido a su enfermedad de base.

PUBLICIDAD

Los demandados rechazaron haber incurrido en mala praxis. El cirujano sostuvo que siguió la indicación de la profesional que efectuó la evaluación previa y afirmó que el hematoma era una complicación menor y relativamente frecuente, que no había dejado secuelas. También atribuyeron las molestias posteriores a una cicatriz queloide y a posibles alteraciones nerviosas propias de este tipo de intervenciones.

El postoperatorio presentó sangrado continuo, hematomas y ampollas que obligaron a postergar el retiro de los puntos. (Imagen de archivo: Adobe Stock)

La institución médica planteó que la operación se desarrolló sin complicaciones y que la paciente evolucionó con un hematoma y ampollas que fueron tratados. Afirmó que la cicatriz queloide era una contingencia posible en cualquier cirugía y que no guardaba relación con la falta de desmopresina. La médica que realizó el examen prequirúrgico, en tanto, señaló que su intervención se limitó a esa valoración y que no participó de la cirugía ni del seguimiento posterior.

PUBLICIDAD

El juez tomó en cuenta las pericias producidas durante el proceso y documentación de una investigación penal que había sido archivada en 2017. El experto médico designado en el expediente indicó que la historia clínica no mostraba estudios destinados a determinar el tipo de enfermedad de Von Willebrand de la paciente ni una interconsulta con el servicio de hematología.

La sentencia, del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de La Matanza, remarcó que la existencia de la enfermedad constaba en la evaluación médica previa a la operación. Para el magistrado, ese antecedente exigía caracterizar la patología, solicitar análisis específicos y definir medidas de prevención frente a los riesgos quirúrgicos, pasos que no quedaron registrados en la historia clínica.

PUBLICIDAD

Una segunda operación en 2013 requirió la resección de una cicatriz queloide y la aplicación del protocolo con desmopresina. (Imagen de archivo: Adobe Stock)

El perito también indicó que no había constancias de que el cirujano hubiera adoptado las medidas previstas para pacientes con enfermedad de Von Willebrand. A su vez, el médico legista que intervino en la causa penal había señalado que quienes padecen esa afección deben recibir desmopresina antes de una intervención quirúrgica para prevenir complicaciones vinculadas con el sangrado.

El fallo concluyó que la omisión de estudios específicos y de medicación preventiva derivó en un postoperatorio con hematomas, dificultades de cicatrización y una segunda cirugía. Aunque la pericia no estableció de manera absoluta que todas las secuelas fueran consecuencia de la falta de desmopresina, el juzgado valoró que los demandados no aportaron elementos suficientes para desacreditar esa relación.

PUBLICIDAD

La indemnización incluyó $16.050.000 por incapacidad física, estética y psíquica; $6.420.000 por daño moral; $2.016.000 para tratamiento psicológico y $200.000 por gastos médicos y farmacéuticos. Además, la sentencia ordenó aplicar un interés anual del 6% desde el 9 de abril de 2012 hasta el dictado del fallo y actualizar el capital con el Índice de Precios al Consumidor desde esa fecha hasta el pago efectivo.