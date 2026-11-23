La Cámara de Apelación de Lomas de Zamora confirmó el rechazo de una demanda indemnizatoria contra un banco por un embargo salarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora confirmó el rechazo de una demanda indemnizatoria contra una entidad bancaria por un embargo salarial que había sido dispuesto en un juicio ejecutivo y luego levantado, después de que se determinara que la firma atribuida al reclamante no le pertenecía. El tribunal mantuvo la decisión de primera instancia sobre el fondo del caso, aunque resolvió que las costas fueran asumidas por cada parte en ambas instancias.

El conflicto se originó a partir de un proceso ejecutivo iniciado en julio de 2019. La entidad financiera reclamó el pago de una deuda respaldada por un pagaré y dirigió la acción contra varias personas, entre ellas el demandante. En diciembre de ese año, el juzgado ordenó embargar parte de sus haberes para responder por la acreencia que se reclamaba.

PUBLICIDAD

Según la presentación judicial, el demandante sostuvo que nunca había tenido una deuda con el banco y que la medida afectó sus ingresos, su entorno laboral y su vida familiar. También indicó que la notificación del embargo llegó a su empleador y que ello le generó malestar, preocupación por la continuidad laboral y un deterioro de su situación económica.

El proceso judicial comenzó en 2019 cuando la entidad financiera reclamó una deuda respaldada por un pagaré. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio ejecutivo tuvo un giro en octubre de 2021, cuando se rechazó el reclamo dirigido contra el demandante. La decisión se apoyó en una pericia caligráfica que concluyó que la firma incorporada en la documentación de garantía no correspondía a su puño y letra. Más tarde se levantó el embargo y, en noviembre de 2022, se restituyeron los fondos retenidos.

PUBLICIDAD

A partir de esos antecedentes, el reclamante —de 48 años actualmente— promovió una demanda por daños y perjuicios contra la entidad bancaria. Solicitó una reparación por daño moral, daño psíquico, lucro cesante, gastos derivados del litigio, intereses sobre las sumas embargadas y una afectación a su proyecto de vida. El monto inicial del reclamo fue de $1.721.054, más intereses y costas.

La demanda atribuyó al banco una conducta dolosa por haber impulsado el juicio ejecutivo y obtenido el embargo sobre los ingresos de una persona que, según se comprobó después, no había suscripto la garantía. También invocó normas de defensa del consumidor y sostuvo que la situación produjo consecuencias emocionales y económicas que debían ser indemnizadas.

PUBLICIDAD

Una pericia caligráfica comprobó que la firma en la documentación de garantía era falsa y la Justicia restituyó los fondos retenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad bancaria rechazó esa acusación. Expuso que había iniciado la ejecución con base en documentación que, en ese momento, consideraba válida y que desconocía que la firma atribuida al demandante había sido falsificada. Afirmó que no hubo intención de dañar, negligencia ni abuso de derecho en la promoción del reclamo judicial o en el pedido de embargo.

El juzgado de primera instancia desestimó la demanda el 14 de octubre de 2024. Consideró que el conflicto no podía resolverse bajo las normas de defensa del consumidor porque no existía una relación de consumo entre el demandante y la entidad financiera. La falta de un vínculo contractual fue, precisamente, uno de los factores que había llevado al rechazo de la ejecución en su contra.

PUBLICIDAD

La sentencia explicó que los daños por una medida cautelar posteriormente levantada no se generan de manera automática. Para obtener una indemnización, señaló el juzgado, no alcanza con demostrar que el embargo fue dejado sin efecto o que el reclamo judicial no prosperó: debe acreditarse que quien pidió la medida actuó con culpa, negligencia, imprudencia, dolo o abuso.

La entidad bancaria sostuvo ante la Justicia que ignoraba la falsificación y que no existió abuso de derecho en su reclamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar la prueba, el juez indicó que los testimonios y las pericias incorporadas al expediente no demostraban que la entidad bancaria conociera la falsificación de la firma cuando promovió el juicio ejecutivo. Las declaraciones recogidas en el proceso apuntaban a la existencia de una maniobra atribuida a otra persona, pero no permitían concluir que el banco hubiera intervenido en ella o hubiera tenido conocimiento previo.

PUBLICIDAD

El magistrado también valoró las actuaciones del expediente ejecutivo. Destacó que la entidad no cuestionó la pericia caligráfica que detectó la falsedad de la firma, desistió de recurrir la resolución que rechazó la ejecución contra el demandante y tampoco impugnó el levantamiento del embargo ni la devolución de los fondos retenidos. Para el juzgado, esa conducta no revelaba un proceder reprochable.

Por esa razón, la resolución de primera instancia concluyó que no se había probado el presupuesto central de la responsabilidad civil: un comportamiento culposo, doloso o abusivo de la entidad financiera al obtener la cautelar. Ante esa falta de acreditación, el juez no avanzó en el análisis de los perjuicios económicos, psicológicos y morales que habían sido reclamados.

PUBLICIDAD

La sentencia determinó que los daños por una medida cautelar no proceden de manera automática sin la acreditación de negligencia o culpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El demandante apeló el fallo y cuestionó la valoración de la prueba. En esa instancia sostuvo, entre otros puntos, que el banco debió verificar la autenticidad de las firmas utilizadas para sustentar el reclamo y que tendría que haber comprobado la identidad de quienes figuraban como garantes. Además, insistió en que las pericias psicológica y contable acreditaban la existencia de daños.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones consideró que el planteo sobre los controles que debía realizar la entidad bancaria no podía ser tratado porque no había sido incluido en la demanda original. Según el tribunal, una apelación permite revisar lo que resolvió el juzgado, pero no incorporar argumentos o hechos nuevos que no fueron sometidos oportunamente a debate durante la primera instancia.

PUBLICIDAD

Los jueces también entendieron que las críticas sobre las pericias psicológica y contable no alcanzaban para modificar el resultado. Explicaron que esos cuestionamientos se referían a la existencia y al alcance de los daños, pero no rebatían la razón principal por la que se rechazó la demanda: la falta de prueba sobre una conducta negligente, dolosa o abusiva de la entidad al solicitar el embargo.

La sentencia de Cámara declaró desierto el recurso en lo referido al fondo y confirmó el rechazo de la demanda. No obstante, modificó la distribución de los gastos del juicio: consideró que el reclamante pudo haber promovido la acción convencido de que tenía derecho a hacerlo y dispuso que las costas de ambas instancias fueran soportadas en el orden causado.

PUBLICIDAD