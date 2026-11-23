Soledad Calle compró un departamento ubicado debajo del de CFK en San José 1111

Guardar

La sindicalista María Soledad Calle, propietaria del departamento debajo del de Cristina Kirchner en San José 1111, está acusada de haber intervenido en una presunta maniobra para beneficiar a una empresa de la que era accionista mediante contratos firmados con la Unión Obrera Metalúrgica y su obra social. La sospecha es que esos acuerdos habrían provocado un perjuicio económico para el sindicato y sus afiliados. Se firmaron cuando la militante era aún empleada de la UOM.

La acusación remarca que la empresa involucrada, USEM SA, se creó tan solo 82 días antes de la contratación por parte de la UOM, según la imputación que se le leerá en la audiencia de declaración indagatoria prevista para este martes y a la que tuvo acceso Infobae.

PUBLICIDAD

Calle fue citada por el juez federal Julián Ercolini. En el transcurso de la investigación salió a la luz que la dirigente compró el departamento del primer piso de San José 1111, debajo de la vivienda donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria condenada a seis años en la causa Vialidad. El juzgado pidió la escritura de esa propiedad y analiza el origen del dinero para esa adquisición. La sindicalista dijo que lo compró para instalar allí una fundación.

El exsecretario general de la UOM, Abel Furlán, fue indagado la semana pasada, reclamó ser sobreseído, defendió la contratación cuestionada y negó haber cometido delitos. Lo hizo a través de un escrito y anticipó que ampliará su declaración cuando acceda a prueba que aún está en carácter de “reservada” en la investigación.

PUBLICIDAD

Accionista y empleada

La causa investiga dos contratos que la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA) firmaron el 27 de febrero de 2023 con USEM S.A.

Los acuerdos le dieron a USEM funciones sobre la administración operativa de fondos, cuentas bancarias y pagos del gremio y de su obra social. La vigencia prevista era de diez años, entre el 1 de marzo de 2023 y el 28 de febrero de 2033.

Soledad Calle será indagada en Comodoro Py

Para el juzgado, Calle tenía una posición que debe ser analizada: era empleada de UOMRA y, al mismo tiempo, poseía el 50 % de las acciones de USEM. Además, se desempeñaba como directora suplente de la compañía. El otro 50 % pertenecía a Adalberto Raúl Braconi, presidente de la firma y otro de los convocados a declarar en indagatoria.

PUBLICIDAD

A la sindicalista se le reprochará haber sido trabajadora de la entidad contratante y a la vez, integrante y propietaria de la empresa que recibió los contratos. Se baraja un posible conflicto de intereses.

USEM se constituyó el 7 de diciembre de 2022. Menos de tres meses después, fue contratada por UOMRA y OSUOMRA para intervenir en el manejo de sus recursos.

Según los cargos que se le leerán a Calle el martes, no se habría acreditado la existencia de una compulsa competitiva para contratarla, ni una comparación de precios con otras empresas, ni un análisis formal de sus antecedentes y capacidad operativa. Tampoco habrían existido mecanismos específicos para declarar y controlar el vínculo de Calle.

PUBLICIDAD

Además, según la investigación, la firma tenía una estructura reducida y no registraba una actividad comercial relevante distinta de sus contratos con la UOM y la obra social.

Honorarios y posible sobrecosto

Otro punto de la acusación se relaciona con el esquema de pagos. USEM cobraba honorarios calculados sobre los fondos que administraba, sin que la retribución estuviera asociada de forma directa a la cantidad de operaciones, al personal afectado o a resultados concretos del servicio.

La empresa, además, tenía la facultad de rescindir los contratos con un preaviso de 30 días. UOMRA y OSUOMRA no contaban con una posibilidad equivalente para finalizar el vínculo, salvo en situaciones excepcionales.

PUBLICIDAD

El juez federal Julián Ercolini está a cargo de la investigación (RSFotos)

La investigación señala que los presupuestos reunidos para servicios comparables habrían sido menores a los costos que afrontaron las entidades. Esa diferencia, sumada a la ausencia de competencia previa y al doble rol de Calle, llevó al juzgado a sospechar un posible sobrecosto.

Un informe de la intervención de la UOM informó que USEM recibió $ 2.466.334.995 en honorarios.

Auditoría y control en duda

El expediente también revisa qué tareas realizó efectivamente USEM. La acusación sostiene que la firma recibía instrucciones de pago ya autorizadas en la UOM o en su obra social, las instrumentaba ante los bancos y luego remitía los comprobantes.

Sin embargo, el juzgado indicó que no encontró pruebas suficientes sobre el cumplimiento de otras funciones incluidas en los contratos, especialmente aquellas relacionadas con análisis de obligaciones, validación de pagos y auditorías.

PUBLICIDAD

La hipótesis delictiva por la que deberá responder Calle es que la contratación y su ejecución habrían permitido que USEM y sus integrantes recibieran un beneficio económico indebido, mientras la UOMRA y OSUOMRA habrían soportado el costo de acuerdos presuntamente desfavorables.

El juez ordenó profundizar la investigación patrimonial y financiera para determinar el recorrido de los fondos y establecer si hubo transferencias, disposiciones o maniobras posteriores que pudieran haber ocultado a los destinatarios finales. También dispuso la inhibición general de bienes de los imputados. “No hubo desmanejos de fondos ni falta de transparencia”, afirmó Furlán la semana pasada en un escrito presentado ante la Justicia.

PUBLICIDAD

La contradenuncia

A su vez, Calle denunció el viernes último en Comodoro Py supuestas actividades de inteligencia ilegal, “investigación indebida de antecedentes personales, políticos, sindicales y familiares y el tratamiento de datos personales sensibles” en base a un informe que la intervención de la UOM entregó en el fuero laboral. La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Se trata de un documento llamado “Informe de Investigación Especial Preliminar”, calificado como confidencial, del 28 de agosto, y que el interventor de la UOMRA, Alberto Biglieri, encargó a una consultora privada para investigar los contratos con USEM SA.

“Sin embargo, bajo esa cobertura, se desarrolló una investigación sistemática de antecedentes personales, políticos, sindicales, laborales y familiares de dirigentes y terceros, cuyo alcance excedió manifiestamente las presuntas cuestiones objetivas de su encargo”, advirtió Calle en la denuncia.

PUBLICIDAD

Además, cuestionó la “recopilación, procesamiento, sistematización y elaboración de perfiles sobre dirigentes sindicales y personas ajenas a las entidades en análisis, mediante procedimientos de investigación de antecedentes y análisis de relaciones personales que carecen de justificación funcional dentro de la intervención judicial al sindicato”.

María Soledad Calle presentó una denuncia por supuesto espionaje ilegal

Según la sindicalista, el informe incluye perfiles, vínculos familiares y personales, antecedentes políticos y sindicales. Sobre su persona mencionó referencias “expresas” a su actividad política, laboral, militancia partidaria y su desempeño como concejala en Campana.

“La militancia política y el ejercicio de la actividad sindical son derechos constitucionalmente protegidos. La existencia de una intervención judicial sobre la administración de una organización sindical no habilita a investigar indiscriminadamente las opiniones políticas, las pertenencias partidarias o las relaciones personales de sus dirigentes” y denunció que se avanzó sobre “aspectos estrictamente privados” con referencias a “supuestas relaciones sentimentales” basadas en publicaciones de la prensa.

Una vez concluida la ronda de declaraciones indagatorias, el juez quedará en condiciones de resolver situaciones procesales de los acusados.