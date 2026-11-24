El trader y lobista Mauricio Novelli junto al presidente Javier Milei

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Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazaron los planteos de recusación presentados en su contra y se negaron a dar un paso al costado antes de que el tribunal tome una decisión clave para el futuro de la causa $LIBRA: si los querellantes vuelven o no a formar parte del expediente.

Esta es una instancia decisiva para el caso. El mes pasado, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, del lobista Mauricio Novelli y los demás implicados en la trama, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano.

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Esto no pudo ser cuestionado por los inversores damnificados por el desplome de la criptomoneda, dado que semanas antes todos los querellantes fueron apartados del caso.

La Sala II de Casación aceptó evaluar si los reincorpora, lo que les devolvería la capacidad de impulsar la acusación penal y, eventualmente, reactivar el proceso.

Frente a este escenario, el trader y lobista Mauricio Novelli pidió que no intervenga en esa decisión la jueza Ángela Ledesma. Lo hizo a través de un escrito presentado por su abogado Daniel Rubinovich.

Ángela Ledesma, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal

El letrado argumentó que la magistrada mantiene un vínculo institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entidad asociada al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas organizaciones no gubernamentales intentaron constituirse como querellantes en la causa $LIBRA y reclamaron de forma pública que se profundizara la investigación contra el presidente Milei.

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En su informe de respuesta, al que accedió Infobae, Ledesma descartó que existan motivos objetivos que afecten su imparcialidad o independencia de criterio. La jueza detalló que su relación con INECIP es de carácter estrictamente académico y se limita a la promoción de reformas en la justicia penal. Asimismo, aclaró que figura en el Comité Consultivo de la entidad, pero que jamás desempeñó funciones de consulta, ni participó en la toma de decisiones sobre sus opiniones o presentaciones judiciales.

La magistrada también subrayó que se enteró de los intentos de participación de INECIP y CIPCE a través de un requerimiento de información que su secretaría envió al juzgado de origen, ya que tales actuaciones no figuraban en el sistema informático de Casación. Finalmente, remarcó que ninguna de las dos organizaciones reviste actualmente el carácter de parte o de “amicus curiae”. Por tales motivos, resolvió no inhibirse y dejó la definición final sobre su permanencia en manos de sus pares.

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Cabe destacar que Ledesma tiene 74 años y, en caso de que pretenda seguir siendo jueza, debe obtener un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado para extender su mandato por cinco años más.

Por su parte, el magistrado Guillermo Yacobucci enfrentó un planteo de recusación formulado por el pretenso querellante Juan Patricio Marchetto, quien cuenta con el patrocinio de los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, diputado nacional.

Guillermo Yacobucci, juez de la Cámara Federal de Casación Penal

La presentación se fundamentó en la designación del hijo del juez, Ignacio Martín Yacobucci, al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Este cargo se encuentra bajo la órbita directa del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

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La querella argumentó que el Ministerio de Justicia tiene una relación directa con la causa $LIBRA. Recordó que bajo esa cartera funciona la Oficina Anticorrupción, organismo que emitió un dictamen que concluyó que el presidente no infringió la Ley de Ética Pública al promocionar la criptomoneda, una valoración que resultó clave para dictar el sobreseimiento de los imputados. Según el planteo, la continuidad del hijo del juez en la administración pública depende de la voluntad política de las mismas autoridades cuya situación procesal se discute en el expediente.

Yacobucci rechazó de manera tajante los argumentos de la recusación. En su descargo, calificó las afirmaciones de la querella como “conjeturas genéricas e inferencias” que no logran demostrar un interés concreto o un beneficio que condicione su tarea. El camarista sostuvo que el nombramiento de su hijo respondió a criterios de idoneidad profesional y que el Ministerio de Justicia no es parte en la causa. Al asegurar que su objetividad se mantiene intacta, no accedió al apartamiento y derivó el trámite al resto del tribunal.

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El futuro de la causa

La resolución de estas recusaciones resulta vital para definir el rumbo de la causa $LIBRA. Tras la negativa de ambos jueces a dar un paso al costado, la Sala II de la Cámara de Casación —integrada por Yacobucci, Ledesma y Alejandro W. Slokar— deberá resolver los incidentes. Como los magistrados no se apartaron voluntariamente, sus pares de sala deberán dictaminar sobre su continuidad. En caso de que se registre un empate o falta de acuerdo entre los miembros habilitados, se convocará a un tercer juez para destrabar la situación.

Una vez resuelta la integración definitiva del tribunal, los jueces deberán fijar la fecha de la audiencia para escuchar los argumentos de los damnificados que buscan recuperar el rol de querellantes. Esto recién ocurriría en 2027.

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En paralelo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi tiene pendiente de resolución un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para dejar sin efecto el sobreseimiento dictado a favor de los acusados y asumir el impulso de la acción penal.