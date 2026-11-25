El Código Procesal Penal Federal abarcará las causas iniciadas en los tribunales de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Victoria.

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La Corte Suprema de Justicia creó 16 cargos para la Oficina Judicial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, a poco menos de una semana de la aplicación del Código Procesal Penal Federal en esa jurisdicción, planeada para próximo el lunes 30 de noviembre.

El Consejo de la Magistratura de la Nación comenzó a enviar mobiliario, equipos de aire acondicionado y pisos para las distintas salas de audiencia. Los recursos serán destinados a los edificios donde se realizarán debates orales y públicos.

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En paralelo, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal mantuvieron una reunión virtual con autoridades judiciales de ese distrito para relevar inquietudes y acompañar la puesta en marcha del sistema acusatorio.

De ese encuentro participaron integrantes de Casación y autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, junto con magistrados de los tribunales orales y juzgados federales de la jurisdicción.

El sistema acusatorio federal, en rigor, ya funciona en la mayoría de los distritos del país: alcanza a los distritos de Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y sectores de la provincia de Buenos Aires.

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El modelo que comenzará a regir en Entre Ríos dejará la investigación de los delitos en manos de los fiscales, mientras que los jueces pasarán a controlar las garantías y resolver en audiencias orales.

Tras su entrada en vigencia en Paraná, el cronograma de implementación continuará el 15 de febrero de 2027 en los fueros Penal Federal y Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires -incluidos los tribunales de Comodoro Py- y el 8 de marzo de 2027 en la jurisdicción federal de Córdoba.

Los preparativos

La Justicia Federal de Paraná prepara salas, oficinas y equipos de trabajo para la implementación del Código Procesal Penal Federal, que modificará la forma en que se investigan y resuelven los delitos federales en Entre Ríos.

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El nuevo régimen alcanzará a las causas que se inicien desde las 0.00 del próximo lunes en los tribunales federales de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Victoria.

El Consejo de la Magistratura de la Nación envió mobiliario y equipamiento técnico para acondicionar las salas de audiencias.

La preparación combina adecuaciones edilicias, incorporación de personal, distribución de equipamiento y coordinación entre las áreas judiciales.

El nuevo sistema asignará a los fiscales la conducción de las investigaciones. Los representantes del Ministerio Público Fiscal deberán reunir pruebas, impulsar las pesquisas y sostener las acusaciones ante los tribunales.

Los jueces dejarán de dirigir las investigaciones. Su función estará concentrada en controlar la legalidad de las medidas solicitadas durante el proceso y resolver los planteos de las partes.

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Las autorizaciones para allanamientos o intervenciones telefónicas, entre otras medidas que pueden afectar derechos, deberán ser examinadas por los jueces de garantías.

Las discusiones sobre prisiones preventivas, sobreseimientos y otros pedidos se resolverán en audiencias orales, públicas y registradas en video. El nuevo esquema también fija plazos máximos para las investigaciones y para la llegada de una causa a juicio.

Los Tribunales de Paraná finalizarán en los próximos días la adecuación de un salón para la realización de juicios por jurados populares. Su diseño contempla sectores para las partes, el desarrollo de las audiencias y la ubicación de los ciudadanos convocados para integrar el jurado.

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El lugar también podrá utilizarse para las audiencias de selección de jurados. Esa etapa define la integración del grupo de ciudadanos que deberá intervenir en el juzgamiento.

La Dirección de Arquitectura Judicial elaboró el proyecto con asesoramiento de la Oficina de Juicio por Jurados. La obra quedó a cargo de la empresa Spinelli, Orlando D, mediante el Concurso de Precios N° 02/2026, correspondiente al Expediente N° 2039/2026 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La inversión fue de $ 72.256.530,62 y el plazo de ejecución establecido fue de 30 días. Tras la finalización de la obra, la Intendencia y la Oficina de Informática del Poder Judicial de Entre Ríos deberán completar la puesta a punto del salón.

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