Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

El Consejo de la Magistratura abrió el concurso para reemplazar a Martín Irurzun en la Cámara Federal

La Comisión de Selección avanzó con la cobertura de la vacante en la Sala II de Comodoro Py, mientras el camarista mantiene pendiente ante la Corte Suprema su recurso para continuar en funciones después de los 75 años

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura abrió el concurso para cubrir la vacante que dejó Martín Irurzun en la Sala II de la Cámara Federal porteña, mientras la Corte Suprema mantiene pendiente el recurso del camarista para continuar en funciones
La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura abrió el concurso para cubrir la vacante que dejó Martín Irurzun en la Sala II de la Cámara Federal porteña, mientras la Corte Suprema mantiene pendiente el recurso del camarista para continuar en funciones
Guardar

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles la apertura de un nuevo concurso para cubrir la vacante que dejó Martín Irurzun en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, luego de que el magistrado cumpliera 75 años el 18 de julio.

Se trata de un lugar de especial relevancia dentro de Comodoro Py, ya que la Cámara Federal porteña revisa investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros delitos complejos vinculados con funcionarios y exfuncionarios del Estado.

PUBLICIDAD

La consideración de esa vacante había sido incluida expresamente en el orden del día de la reunión de este miércoles.

La sesión fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Selección, María Fernanda Vázquez, y contó con la participación de Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero, María Alejandra Provítola, Santiago Viola, Hugo Galderisi, Alberto Maques, Vanesa Siley y Gonzalo Roca. Diego Barroetaveña y César Grau intervinieron de manera remota.

PUBLICIDAD

El procedimiento fue impulsado por el Gobierno nacional. El 20 de julio, el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somaglia, informó al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que para el Poder Ejecutivo se había producido una “vacante definitiva”, debido a que Irurzun había alcanzado la edad prevista por la Constitución sin que se elevara al Senado una propuesta para un nuevo nombramiento.

La presentación fue remitida a la Comisión de Selección, que ahora resolvió poner en marcha el concurso.

El camarista Martín Irurzun, cuya vacante en la Sala II de la Cámara Federal porteña comenzó a ser concursada por el Consejo de la Magistratura
El camarista Martín Irurzun, cuya vacante en la Sala II de la Cámara Federal porteña comenzó a ser concursada por el Consejo de la Magistratura

Por otra parte, para este miércoles estaban previstas ante la Comisión de Acuerdos del Senado las audiencias públicas de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir otros cargos de la Cámara Federal porteña. Ambos fueron postulados para integrar la Sala I del tribunal, por lo que sus designaciones todavía requieren el acuerdo de la Cámara alta y el posterior nombramiento del Ejecutivo.

En paralelo, Irurzun mantiene pendiente ante la Corte Suprema de Justicia un recurso con el que busca continuar en funciones dentro de la Sala II. Antes de cumplir 75 años, había planteado que la Convención Constituyente de 1994 se excedió de las facultades otorgadas por el Congreso al incorporar el límite etario y que esa cláusula afecta la garantía de inamovilidad de los jueces prevista en la Constitución.

Su planteo se apoya, entre otros antecedentes, en el caso “Fayt”, resuelto por el Máximo Tribunal en 1999. Carlos Santiago Fayt, entonces ministro de la Corte Suprema, había cuestionado la aplicación de la cláusula de los 75 años. En aquel precedente, la Corte consideró inválida esa disposición al entender que la Convención Constituyente había avanzado sobre una materia no habilitada por la ley que declaró la necesidad de la reforma.

Ese criterio fue modificado en 2017 en el caso “Schiffrin”, cuando la Corte reconoció la validez de la cláusula constitucional y dejó atrás la interpretación adoptada en “Fayt”.

El planteo de Irurzun fue rechazado en las instancias inferiores y llegó luego al máximo tribunal mediante un recurso extraordinario. El procurador general Eduardo Casal se pronunció en contra de concederlo, aunque su dictamen no resulta vinculante.

Además, Irurzun había pedido habilitar la feria judicial para obtener una definición antes del 18 de julio, pero la Corte rechazó esa solicitud.

El pasado miércoles 5 de agosto, la Cámara Federal porteña informó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura que el camarista había solicitado licencia y comunicado su decisión de abstenerse de ejercer funciones jurisdiccionales hasta que se defina su situación.

La Cámara Federal porteña ocupa un lugar estratégico dentro de Comodoro Py porque revisa causas por corrupción, lavado de activos y otros delitos complejos vinculados con funcionarios y exfuncionarios del Estado (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
La Cámara Federal porteña ocupa un lugar estratégico dentro de Comodoro Py porque revisa causas por corrupción, lavado de activos y otros delitos complejos vinculados con funcionarios y exfuncionarios del Estado (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Durante la misma sesión, celebrada en la sala de plenario y reuniones “Dr. Lino Palacio”, en la sede del Consejo de la Magistratura ubicada en Libertad 731, la Comisión de Selección aprobó además 12 ternas correspondientes a otros concursos judiciales, que deberán ser consideradas por el plenario del organismo.

Entre los procesos tratados estuvieron los destinados a cubrir cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y en distintos juzgados nacionales de primera instancia de la Capital.

Temas Relacionados

Martín IrurzunConsejo de la MagistraturaCámara FederalComodoro PyCorte SupremaConcurso JudicialVacantes JudicialesComisión de Selección

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sueños Compartidos: comenzaron los alegatos de la defensa de los acusados

El primero fue el abogado de dos ex funcionarios de Santiago del Estero. En las próximas audiencias serán los turnos de Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender

Sueños Compartidos: comenzaron los alegatos de la defensa de los acusados

La Suprema Corte bonaerense deberá decidir si revisa la anulación de una condena por abuso sexual contra dos hermanas

Un jurado declaró culpable por unanimidad a un abogado de San Isidro y un juez le impuso 16 años de prisión. Casación anuló el veredicto por supuestos defectos en las instrucciones y ordenó repetir todo el juicio

La Suprema Corte bonaerense deberá decidir si revisa la anulación de una condena por abuso sexual contra dos hermanas

AFA y casaquinta de Pilar: la defensa del supuesto testaferro insistió con que el caso vuelva a Campana pero la fiscalía reclamó que siga en el fuero penal económico

El abogado de Luciano Pantano y su madre Ana Conte insistió en persona ante la Cámara Federal de Casación para que la causa vuelva a Campana pero el fiscal Mario Villar se opuso. La decisión será ahora del máximo tribunal penal federal del país

AFA y casaquinta de Pilar: la defensa del supuesto testaferro insistió con que el caso vuelva a Campana pero la fiscalía reclamó que siga en el fuero penal económico

La Justicia embargó el departamento de San José 1111 y otras propiedades de Cristina Kirchner

Lo ordenó el Tribunal a cargo de ejecutar las penas de la causa Vialidad, por la que la expresidenta está condenada. Avanzan con los decomisos para recuperar el dinero de la corrupción

La Justicia embargó el departamento de San José 1111 y otras propiedades de Cristina Kirchner

Tips Jurídicos: ¿A quién, cómo y para qué mandar una carta documento?

Muchas personas creen que solo los abogados tienen facultades para enviar cartas documento, pero no es así. Una breve guía práctica para no equivocarse en caso de tener que redactar una misiva (o recibirla)

Tips Jurídicos: ¿A quién, cómo y para qué mandar una carta documento?

DEPORTES

Con Emiliano Buendía, Aston Villa empata contra PSG en la final de la Supercopa de Europa

Con Emiliano Buendía, Aston Villa empata contra PSG en la final de la Supercopa de Europa

El hijo del Pupi Zanetti firmó su primer contrato con el Inter a los 14 años: el emotivo mensaje de su familia

El impactante Haka en solitario que protagonizó una leyenda del rugby ante Nueva Zelanda

El exigente entrenamiento de Lewis Hamilton a sus 41 años antes de la reanudación de la Fórmula 1

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la sentida carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

TELESHOW

Es mi sueño: se conocieron los nombres de los famosos que cantarán en la segunda temporada

Es mi sueño: se conocieron los nombres de los famosos que cantarán en la segunda temporada

Las tiernas palabras de Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann por los 19 años de su hija Kiara

La reacción de Eva Bargiela sobre los dichos de Facundo Moyano cuando eran pareja: “Una falta de respeto”

Laurita Fernández a pleno verano en Italia: playa, atardeceres y paseos con amigas

El Polaco volvió a mostrar su cambio físico y sorprendió con una confesión: “Empecé a pensar un poco en mí”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente salvadoreño Nayib Bukele lidera el ranking de los presidentes mejor evaluados en Latinoamérica

El presidente salvadoreño Nayib Bukele lidera el ranking de los presidentes mejor evaluados en Latinoamérica

Honduras registra 1,236 homicidios en el primer semestre de 2026

Disney supera los USD 4.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el segundo estudio en lograrlo en 2026

El modelo Bukele y las dificultades de su instalación

La sorprendente forma en que las abejas identifican a su reina dentro de la colonia