Economía
Agregar Infobae enGoogle

La crisis de una importante cadena de supermercados: 1.800 empleos en riesgo y promesa de pago de sueldos adeudados

Supermercados Toledo, oriunda de Mar del Plata, atraviesa problemas financieros desde hace varios meses. Este miércoles, tras una reunión en el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa se comprometió a completar los salarios de julio. Cómo sigue el conflicto

La compañía enfrenta dificultades financieras que impactaron en el pago de los haberes y generaron preocupación entre los trabajadores
La compañía enfrenta dificultades financieras que impactaron en el pago de los haberes y generaron preocupación entre los trabajadores
Guardar

Tras varios meses de conflicto con los trabajadores por salarios adeudados y medidas de fuerza en todas las plantas productivas y locales comerciales, la emblemática empresa marplatense Supermercados Toledo avanzó este miércoles en un acuerdo con el sector gremial para cumplir con el 60% de los salarios de julio que la firma debía desde comienzos de mes.

De acuerdo con el acta firmado este mediodía, al que accedió Infobae, la empresa prometió a pagar el resto de los salarios este viernes 14, lo que llevó a los sindicatos a aceptar el levantamiento de las medidas de fuerza -estaban con retención de tareas desde el viernes pasado- y retomar la actividad habitual en los establecimientos.

PUBLICIDAD

El acuerdo quedó establecido en un acta firmada este miércoles en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, luego de una audiencia entre la empresa y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores.

“En uso de la palabra, la parte empresaria manifiesta que propone el pago del saldo total de lo adeudado a la totalidad de los trabajadores (60% de los haberes del mes de julio, que al día de la fecha se encuentra impagos) el día viernes 14 del corriente mes y solicita que se levanten todas las medidas de manera inmediata y se retome la actividad habitual en todos los establecimientos”, dice el acta.

PUBLICIDAD

supermercados Toledo
La cadena tiene 24 grandes locales y 15 pequeños sólo en Mar del Plata

Seguidamente, agrega: “La parte sindical, a pesar de la extemporaneidad de los pagos de haberes, acepta la propuesta en salvaguarda de la paz social y las fuentes de trabajo y se compromete a retomar las tareas en la totalidad de los establecimientos tras la firma de este acta”.

El entendimiento permitió desactivar, al menos por el momento, el conflicto que se extendió durante los últimos días en la cadena de supermercados. Sin embargo, la situación financiera de la compañía continúa bajo seguimiento y existe preocupación por el futuro de los 1.800 puestos de trabajo directos que genera Toledo.

El grupo consta de cinco divisiones de negocios: los supermercados; una planta de panificados; una planta de elaboración de chacinados; una planta procesadora de aves y otra faenadora de cerdos. En total, suman esos trabajadores, de los cuales 1.400 pertenecen al gremio de Comercio. El resto está afiliado a Camioneros, Uatre y Maestranza.

En cuanto a los supermercados, la firma cuenta con 24 grandes supermercados en Mar del Plata y 15 pequeñas tiendas (Mini Toledo). Además, cuenta con una sucursal en cada una de estas ciudades: Pinamar, Vidal, Santa Clara; Miramar; Tres Arroyos; Necochea y Balcarce.

Tras la firma del acta, el principal reclamo salarial que había generado las asambleas de trabajadores quedó encauzado con un compromiso concreto de pago. La compañía había abonado inicialmente el 40% de los salarios de julio, mientras que el 60% restante permanecía pendiente. Esta situación venía ocurriendo desde los últimos tres meses. Incluso, la firma intentó abonar el medio aguinaldo en tres cuotas, pero finalmente se pagó en dos veces.

“Venimos arrastrando inconvenientes en la empresa desde hace mucho tiempo, pero desde la muerte de Antonio Toledo, el histórico dueño, comenzamos a tener grandes desencuentros con la actual conducción (dirige ahora la empresa Bernabé Toledo, uno de los hijos del fundador)”, explicó a Infobae el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y zona Atlántica (Secza), Guillermo Bianchi.

El dirigente agregó que a partir de ese momento empezó a haber atrasos salariales. “Daban un pago parcial el 4 día hábil del mes y generalmente a las 48 horas pagaban el resto. Entonces empezamos a tener algunos conflictos por esta modalidad, ya que creíamos era un modo de sembrar el camino para pagar los salarios en cuotas”, dijo Bianchi.

Infobae intentó contactar al CEO de la compañía, pero no quiso hacer comentarios al respecto.

Una mesa de negociación para seguir el conflicto

El acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo no se limita al pago de los salarios. Las partes también resolvieron crear una mesa de trabajo semanal, que funcionará en la sede del organismo bonaerense y estará integrada por representantes de los sindicatos y de la máxima estructura de la empresa.

La propuesta surgió durante la audiencia a partir de una iniciativa del secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones de Mar del Plata, Juan Carlos Vargas, y recibió la conformidad de la representación de Toledo.

El objetivo será continuar el diálogo sobre la situación de la empresa y los distintos reclamos que plantearon las organizaciones sindicales. El Ministerio de Trabajo, además, resolvió mantener las actuaciones en reserva durante 30 días para verificar el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

El acta también dejó asentado que, a pedido de las organizaciones sindicales, Toledo no aplicará medidas disciplinarias ni económicas contra los trabajadores que participaron de las asambleas realizadas en los distintos establecimientos.

Durante la audiencia también aparecieron otros reclamos vinculados con el funcionamiento de la cadena. La representación de Secza ratificó sus planteos y señaló una situación de violencia y amenazas que, según denunció, involucra a personal jerárquico en distintos establecimientos de la empresa.

En particular, el funcionario del Ministerio de Trabajo informó sobre tres notas incorporadas al expediente por el Secza y firmadas por trabajadores de Toledo, en las que se denunciaron supuestas amenazas y agresiones físicas por parte del encargado de la planta de Panificados.

La compañía manifestó que no tenía conocimiento de las situaciones denunciadas y rechazó cualquier conducta de amenazas o amedrentamiento por parte de sus subordinados.

Otro de los puntos planteados durante la audiencia fue el cierre intempestivo de persianas en distintos locales. El sindicato señaló que la empresa decidió cerrar los establecimientos cuando los trabajadores se encontraban cumpliendo sus horarios habituales.

Qué pasará con los empleos

La situación también puso bajo la lupa la continuidad de las fuentes laborales. Si bien desde el gremio afirmaron que no hubo despidos de personal en los últimos meses -lo único que sucedió es que no reemplazaron a personas jubiladas o las que renunciaron-, mantienen la preocupación hacia adelante y se especula con una posible reestructuración de los pasivos de la firma. De hecho, durante la audiencia los representantes de la empresa afirmaron haber tenido que “vender un activo” para poder afrontar el 60% de los salarios adeudados, admitió Bianchi.

Por ahora, el acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo permite evitar una escalada del conflicto. Los trabajadores retomarán sus tareas y la empresa deberá afrontar este viernes el pago comprometido.

A partir de allí, la evolución de la situación quedará bajo seguimiento de la mesa de trabajo semanal que integrarán los sindicatos y representantes de la compañía, mientras el Ministerio de Trabajo mantendrá abiertas las actuaciones durante los próximos 30 días para verificar que se cumpla lo acordado.

“En la Argentina, todos los empleos están en riesgo porque es un modelo expulsivo. Lo que sucede acá es que además de haber un componente de dirigencia empresarial, hay una crisis importante de consumo. Los supermercados están en problemas. Son superficies muy importantes y la gente hoy hace las compras necesarias. Antes, las plantas industriales subsidiaban los locales comerciales en algunos momentos y viceversa, en otros. Pero hoy ambas están en crisis”, señaló el dirigente sindical.

Temas Relacionados

Supermercados ToledosueldosgremioComercioacta acuerdopagos adeudadostrabajadoresúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dólar operó estable y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la amplia en dos meses

El mayorista ganó un peso, a $1.491,50, mientras que al público en bancos se mantuvo sin variantes a $1.515 para la venta

El dólar operó estable y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la amplia en dos meses

Autos 0 Km en 48 cuotas: cómo tramitar los préstamos personales del Banco Nación y quiénes pueden hacerlo

La entidad pública se asoció con una automotriz para ofrecer préstamos personales sin prenda por hasta $20 millones y tasas preferenciales según perfil del cliente

Autos 0 Km en 48 cuotas: cómo tramitar los préstamos personales del Banco Nación y quiénes pueden hacerlo

Caputo adelantó la llegada de nuevos anuncios de inversión: “Va a venir algún que otro RIGI por USD 50.000 millones”

El ministro de Economía, Luis Caputo habló este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba y adelantó la llegada de nuevas inversiones. También marcó las consecuencia que hasta hoy persisten por el corralito y respondió a las criticas por la industria

Caputo adelantó la llegada de nuevos anuncios de inversión: “Va a venir algún que otro RIGI por USD 50.000 millones”

Presupuesto, previsión y ahorro: las claves para dejar de vivir con incertidumbre y ordenar las finanzas

La incertidumbre económica obliga a las familias a revisar sus hábitos y tomar decisiones con mayor previsión

Presupuesto, previsión y ahorro: las claves para dejar de vivir con incertidumbre y ordenar las finanzas

La inflación de Brasil se desaceleró hasta el 4,44% en julio por la caída de los alimentos

La variación de precios alcanzó el registro más bajo desde agosto de 2025 tras dos recortes consecutivos en productos básicos

La inflación de Brasil se desaceleró hasta el 4,44% en julio por la caída de los alimentos

DEPORTES

Con Emiliano Buendía, Aston Villa pierde contra PSG en la final de la Supercopa de Europa

Con Emiliano Buendía, Aston Villa pierde contra PSG en la final de la Supercopa de Europa

La “ofrenda” que le hizo un grupo de argentinos a Lionel Scaloni durante sus vacaciones en una playa

El hijo del Pupi Zanetti firmó su primer contrato con el Inter a los 14 años: el emotivo mensaje de su familia

El impactante Haka en solitario que protagonizó una leyenda del rugby ante Nueva Zelanda

El exigente entrenamiento de Lewis Hamilton a sus 41 años antes de la reanudación de la Fórmula 1

TELESHOW

Es mi sueño: se conocieron los nombres de los famosos que cantarán en la segunda temporada

Es mi sueño: se conocieron los nombres de los famosos que cantarán en la segunda temporada

Las tiernas palabras de Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann por los 19 años de su hija Kiara

La reacción de Eva Bargiela sobre los dichos de Facundo Moyano cuando eran pareja: “Una falta de respeto”

Laurita Fernández a pleno verano en Italia: playa, atardeceres y paseos con amigas

El Polaco volvió a mostrar su cambio físico y sorprendió con una confesión: “Empecé a pensar un poco en mí”

INFOBAE AMÉRICA

¡No le tiembla la mano! El salvadoreño Iván Barton expulsó a dos jugadores pilares en la Leagues Cup

¡No le tiembla la mano! El salvadoreño Iván Barton expulsó a dos jugadores pilares en la Leagues Cup

Guatemala: Un picop con 17 personas cae a un barranco de 70 metros en San Miguel Ixtahuacán

Tribunal mantiene detenidos a 22 imputados por contaminar contenedores con droga en Panamá

La construcción del AeroMetro suma cuatro desvíos y 17 rutas alternas en la ciudad de Guatemala

El Gobierno de Guatemala entrega el Galardón Nacional de la Juventud a ocho jóvenes