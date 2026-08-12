La crisis de una importante cadena de supermercados: 1.800 empleos en riesgo y promesa de pago de sueldos adeudados

La compañía enfrenta dificultades financieras que impactaron en el pago de los haberes y generaron preocupación entre los trabajadores

Guardar

Tras varios meses de conflicto con los trabajadores por salarios adeudados y medidas de fuerza en todas las plantas productivas y locales comerciales, la emblemática empresa marplatense Supermercados Toledo avanzó este miércoles en un acuerdo con el sector gremial para cumplir con el 60% de los salarios de julio que la firma debía desde comienzos de mes.

De acuerdo con el acta firmado este mediodía, al que accedió Infobae, la empresa prometió a pagar el resto de los salarios este viernes 14, lo que llevó a los sindicatos a aceptar el levantamiento de las medidas de fuerza -estaban con retención de tareas desde el viernes pasado- y retomar la actividad habitual en los establecimientos.

PUBLICIDAD

El acuerdo quedó establecido en un acta firmada este miércoles en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, luego de una audiencia entre la empresa y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores.

“En uso de la palabra, la parte empresaria manifiesta que propone el pago del saldo total de lo adeudado a la totalidad de los trabajadores (60% de los haberes del mes de julio, que al día de la fecha se encuentra impagos) el día viernes 14 del corriente mes y solicita que se levanten todas las medidas de manera inmediata y se retome la actividad habitual en todos los establecimientos”, dice el acta.

PUBLICIDAD

La cadena tiene 24 grandes locales y 15 pequeños sólo en Mar del Plata

Seguidamente, agrega: “La parte sindical, a pesar de la extemporaneidad de los pagos de haberes, acepta la propuesta en salvaguarda de la paz social y las fuentes de trabajo y se compromete a retomar las tareas en la totalidad de los establecimientos tras la firma de este acta”.

El entendimiento permitió desactivar, al menos por el momento, el conflicto que se extendió durante los últimos días en la cadena de supermercados. Sin embargo, la situación financiera de la compañía continúa bajo seguimiento y existe preocupación por el futuro de los 1.800 puestos de trabajo directos que genera Toledo.

PUBLICIDAD

El grupo consta de cinco divisiones de negocios: los supermercados; una planta de panificados; una planta de elaboración de chacinados; una planta procesadora de aves y otra faenadora de cerdos. En total, suman esos trabajadores, de los cuales 1.400 pertenecen al gremio de Comercio. El resto está afiliado a Camioneros, Uatre y Maestranza.

En cuanto a los supermercados, la firma cuenta con 24 grandes supermercados en Mar del Plata y 15 pequeñas tiendas (Mini Toledo). Además, cuenta con una sucursal en cada una de estas ciudades: Pinamar, Vidal, Santa Clara; Miramar; Tres Arroyos; Necochea y Balcarce.

PUBLICIDAD

Tras la firma del acta, el principal reclamo salarial que había generado las asambleas de trabajadores quedó encauzado con un compromiso concreto de pago. La compañía había abonado inicialmente el 40% de los salarios de julio, mientras que el 60% restante permanecía pendiente. Esta situación venía ocurriendo desde los últimos tres meses. Incluso, la firma intentó abonar el medio aguinaldo en tres cuotas, pero finalmente se pagó en dos veces.

“Venimos arrastrando inconvenientes en la empresa desde hace mucho tiempo, pero desde la muerte de Antonio Toledo, el histórico dueño, comenzamos a tener grandes desencuentros con la actual conducción (dirige ahora la empresa Bernabé Toledo, uno de los hijos del fundador)”, explicó a Infobae el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y zona Atlántica (Secza), Guillermo Bianchi.

PUBLICIDAD

El dirigente agregó que a partir de ese momento empezó a haber atrasos salariales. “Daban un pago parcial el 4 día hábil del mes y generalmente a las 48 horas pagaban el resto. Entonces empezamos a tener algunos conflictos por esta modalidad, ya que creíamos era un modo de sembrar el camino para pagar los salarios en cuotas”, dijo Bianchi.

Infobae intentó contactar al CEO de la compañía, pero no quiso hacer comentarios al respecto.

Una mesa de negociación para seguir el conflicto

El acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo no se limita al pago de los salarios. Las partes también resolvieron crear una mesa de trabajo semanal, que funcionará en la sede del organismo bonaerense y estará integrada por representantes de los sindicatos y de la máxima estructura de la empresa.

PUBLICIDAD

La propuesta surgió durante la audiencia a partir de una iniciativa del secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones de Mar del Plata, Juan Carlos Vargas, y recibió la conformidad de la representación de Toledo.

El objetivo será continuar el diálogo sobre la situación de la empresa y los distintos reclamos que plantearon las organizaciones sindicales. El Ministerio de Trabajo, además, resolvió mantener las actuaciones en reserva durante 30 días para verificar el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

PUBLICIDAD

El acta también dejó asentado que, a pedido de las organizaciones sindicales, Toledo no aplicará medidas disciplinarias ni económicas contra los trabajadores que participaron de las asambleas realizadas en los distintos establecimientos.

Durante la audiencia también aparecieron otros reclamos vinculados con el funcionamiento de la cadena. La representación de Secza ratificó sus planteos y señaló una situación de violencia y amenazas que, según denunció, involucra a personal jerárquico en distintos establecimientos de la empresa.

PUBLICIDAD

En particular, el funcionario del Ministerio de Trabajo informó sobre tres notas incorporadas al expediente por el Secza y firmadas por trabajadores de Toledo, en las que se denunciaron supuestas amenazas y agresiones físicas por parte del encargado de la planta de Panificados.

La compañía manifestó que no tenía conocimiento de las situaciones denunciadas y rechazó cualquier conducta de amenazas o amedrentamiento por parte de sus subordinados.

Otro de los puntos planteados durante la audiencia fue el cierre intempestivo de persianas en distintos locales. El sindicato señaló que la empresa decidió cerrar los establecimientos cuando los trabajadores se encontraban cumpliendo sus horarios habituales.

Qué pasará con los empleos

La situación también puso bajo la lupa la continuidad de las fuentes laborales. Si bien desde el gremio afirmaron que no hubo despidos de personal en los últimos meses -lo único que sucedió es que no reemplazaron a personas jubiladas o las que renunciaron-, mantienen la preocupación hacia adelante y se especula con una posible reestructuración de los pasivos de la firma. De hecho, durante la audiencia los representantes de la empresa afirmaron haber tenido que “vender un activo” para poder afrontar el 60% de los salarios adeudados, admitió Bianchi.

Por ahora, el acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo permite evitar una escalada del conflicto. Los trabajadores retomarán sus tareas y la empresa deberá afrontar este viernes el pago comprometido.

A partir de allí, la evolución de la situación quedará bajo seguimiento de la mesa de trabajo semanal que integrarán los sindicatos y representantes de la compañía, mientras el Ministerio de Trabajo mantendrá abiertas las actuaciones durante los próximos 30 días para verificar que se cumpla lo acordado.

“En la Argentina, todos los empleos están en riesgo porque es un modelo expulsivo. Lo que sucede acá es que además de haber un componente de dirigencia empresarial, hay una crisis importante de consumo. Los supermercados están en problemas. Son superficies muy importantes y la gente hoy hace las compras necesarias. Antes, las plantas industriales subsidiaban los locales comerciales en algunos momentos y viceversa, en otros. Pero hoy ambas están en crisis”, señaló el dirigente sindical.